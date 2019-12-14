Час пробил. США разваливают ВТО как тухлый орех

20:54 16.12.2019

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету



Попытки США развалить ВТО закончились успехом. В середине декабря у двух представителей Апелляционного органа организации истекли сроки полномочий, теперь структура не может принимать важнейшие решения.



ДУШАНБЕ, 15 дек - Sputnik. Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.



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Решения Апелляционного суда ВТО были окончательными и безоговорочными, поэтому членам организации следовало выполнять их в кратчайший срок. В случае отказа контрагенты могли вводить против страны-нарушителя торговые санкции.



В органе должно быть семь арбитров, но для работы достаточно и трех человек. Именно такая ситуация и сложилась в этот раз, так как США уже второй год блокируют выборы заседателей.



После ухода в отставку двух арбитров за работу Апелляционного суда остался отвечать один заседатель. Однако единоличные решения по торговым спорам принимать запрещено, поэтому ВТО на неопределенное время не может выполнять свои главные функции.



Такая ситуация может спровоцировать в буквальном смысле хаос в мировой торговле. Например, теперь у членов ВТО появился шанс устанавливать любые тарифы, чтобы ограничить доступ иностранных товаров на внутренний рынок. И никто их за это не накажет. Пока или совсем - не ясно.



Организация обещает найти временное решение, хотя признает, что это не сильно изменит ситуацию.



Победа Трампа



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давно критикует ВТО и не скрывает, что членство в организации невыгодно стране.



Трамп неоднократно заявлял, что ВТО обманывает США и такое продолжаться не должно.



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Дело в том, что почти за 25 лет с момента появления ВТО именно у США чаще всего возникали торговые споры с другими странами.



Согласно официальной статистике, в период с 1995-го по 2019-й в Апелляционный суд организации поступило 575 жалоб из-за недобросовестной конкуренции. И вот, что удивительно - 275 обращений касались США, а в 152 случаях Вашингтон выступал ответчиком.



Если сравнить, то страны Европейского союза напрямую затрагивали только 184 жалобы.



Объяснение происходящего очень простое. США любят применять дополнительные торговые ограничения для защиты американских производителей.



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Например, в 2018-м на импортные пошлины Вашингтона в ВТО поступили жалобы от Китая, Евросоюза, России, Норвегии, Канады, Мексики, Индии, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Исландии и Сингапура.



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Апелляционный суд ВТО прекратил работу в самое удобное для Белого дома время.



В октябре орган вынес вердикт по субсидированию производителя самолетов Airbus европейскими властями в ущерб американской компании Boeing. В результате Вашингтон объявил дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг из ЕС на сумму в 7,5 миллиарда долларов, а Брюсселю и пожаловаться теперь некуда.



При этом эксперты уверены, что ни одна страна не станет мириться с таким положением дел в период снижения экономического роста, спасти который способна только более активная международная торговля.



Поэтому в Китае поддержали план Б, предложенный Европой. Речь идет о создании механизма урегулирования торговых споров, аналогичного Апелляционному суду ВТО. К структуре предлагают включить всех... кроме США.



По мнению бывшего члена апелляционной инстанции Джима Бахуса, идеальным вариантом было бы дублирование системы решения торговых споров по системе ВТО странами-участниками, исключив из схемы США.



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В этом случае международная торговля выйдет на устойчивый рост. Но на товары из США все страны смогут вводить любые пошлины, и Вашингтону будет некуда жаловаться на их протекционистскую политику.