 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.12.2019
21:00  Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день
20:59  Остановить утечку капитала из Турции никак не получается
20:57  Англия – для англичан, Шотландия – для шотландцев?
20:54  Час пробил. США разваливают ВТО как тухлый орех
20:53  Узбекистан идет к "новой эре" Мирзиеева, - Б.Мусаев
20:40  В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория. А как же углий и нефтяний?..
20:29  Мирзиеев поручил "усилить систему защиты журналистов"

18:16  Эрдоган готов признать геноцид индейцев. И выгнать из Турции военные базы США, - "КП"
16:26  Союз добровольцев Донбасса трансформируется в российскую политическую партию
15:53  Умер экс-глава Союза художников Таджикистана Фаррух Ходжаев
14:23  "Она кусала, но себя не давала": Юлдуз Усманова о Гульнаре Каримовой (видео)
14:18  Казахстанская нефть в "белорусском чучхе", - С.Артеменко
14:16  Таджикистан: вода не только великий созидатель, но и страшный/грозный разрушитель, - К.Сирожидинов
14:14  Усилия и проблемы Сооронбая Жээнбекова. Главные кыргызские события впереди, - С.Чериков
13:52  В КырПарламенте пытаются организовать импичмент спикеру Джумабекову
12:19  Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную
11:10  Глава "силового" комитета УзбСената Дадаходжаев обозвал УзбППС - "криминальной кормушкой". Вырвалось
10:03  США готовят к публикации новую стратегию по Центральной Азии
09:22  Следователи трясут узбекский ТГЭУ-Нархоз
09:20  В Узбекистане прокуроров и военнослужащих СГБ лишили неприкосновенности
09:07  "Партия будущего" угрожает Эрдогану в настоящем, - Ариф Асалыоглу
09:04  США активизируются на среднеазиатском направлении, - В.Павленко
00:56  Почему не устарело советское кино "Белое солнце пустыни"?
00:52  В старинные медресе Хивы вставляют алюминиевые окна. Реставрация, однако
00:46  Китай ждет рекордов от России. Структура торговли двух стран не меняется, - "НГ"
00:45  Нур-Султан слезам не верит: в Казахстане наказали боевиков-исламистов, - И.Кармазин
00:44  Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин
00:22  Войска США в Афганистане готовы к предвыборному отступлению, - К.Кривошеев
00:02  Как 200 калмыцких кавалеристов разбили "Ядовитого гнома" Гитлера
Воскресенье, 15.12.2019
15:50  Аркадаг лично тренит своих силовиков
15:42  Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)
15:39  Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки
15:38  О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:27  Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"
14:22  Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США
14:12  Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев
13:23  США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
12:54  Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах. Праздник, однако
12:23  "Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы
12:17  Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
12:09  Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату
11:48  "Академика Сахарова отравили", - уверяет рос-сенаторша Нарусова-Собчак. Сама видела?
11:33  После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
09:59  Крена нет-2. Замакима Алматы Азербаев перночевал в "Пизанском доме". И его не пизануло...
09:28  Матраимовщина. КырМИД обвинил Конгресс США "во вмешательстве в дела Кыргызстана"
08:47  Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
07:44  Свободу СМИ! Помощник госсекретаря США Уэллс требует от Киргизии отозвать "иски Матраимовых"
00:52  "Какая-то неразбериха". Обвиненный в аферах казгонщик Ардавичус нашелся на "Дакаре-2020"
00:30  "Мисс Мира 2019" тоже избрали негритянку - Тоню с Ямайки
Суббота, 14.12.2019
23:17  Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию протеста
18:37  От 19 до 29 лет тюрьмы получили участники бунта в Вахдатской колонии Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Час пробил. США разваливают ВТО как тухлый орех
20:54 16.12.2019

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Попытки США развалить ВТО закончились успехом. В середине декабря у двух представителей Апелляционного органа организации истекли сроки полномочий, теперь структура не может принимать важнейшие решения.

ДУШАНБЕ, 15 дек - Sputnik. Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.

Блокировка по заказу?

Решения Апелляционного суда ВТО были окончательными и безоговорочными, поэтому членам организации следовало выполнять их в кратчайший срок. В случае отказа контрагенты могли вводить против страны-нарушителя торговые санкции.

В органе должно быть семь арбитров, но для работы достаточно и трех человек. Именно такая ситуация и сложилась в этот раз, так как США уже второй год блокируют выборы заседателей.

После ухода в отставку двух арбитров за работу Апелляционного суда остался отвечать один заседатель. Однако единоличные решения по торговым спорам принимать запрещено, поэтому ВТО на неопределенное время не может выполнять свои главные функции.

Такая ситуация может спровоцировать в буквальном смысле хаос в мировой торговле. Например, теперь у членов ВТО появился шанс устанавливать любые тарифы, чтобы ограничить доступ иностранных товаров на внутренний рынок. И никто их за это не накажет. Пока или совсем - не ясно.

Организация обещает найти временное решение, хотя признает, что это не сильно изменит ситуацию.

Победа Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давно критикует ВТО и не скрывает, что членство в организации невыгодно стране.

Трамп неоднократно заявлял, что ВТО обманывает США и такое продолжаться не должно.

В 2024 году Россия развалится или развалит мир

Дело в том, что почти за 25 лет с момента появления ВТО именно у США чаще всего возникали торговые споры с другими странами.

Согласно официальной статистике, в период с 1995-го по 2019-й в Апелляционный суд организации поступило 575 жалоб из-за недобросовестной конкуренции. И вот, что удивительно - 275 обращений касались США, а в 152 случаях Вашингтон выступал ответчиком.

Если сравнить, то страны Европейского союза напрямую затрагивали только 184 жалобы.

Объяснение происходящего очень простое. США любят применять дополнительные торговые ограничения для защиты американских производителей.

Экономисты рассказали о шокирующем курсе доллара в конце декабря

Например, в 2018-м на импортные пошлины Вашингтона в ВТО поступили жалобы от Китая, Евросоюза, России, Норвегии, Канады, Мексики, Индии, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Исландии и Сингапура.

Подарок к Новому году

Апелляционный суд ВТО прекратил работу в самое удобное для Белого дома время.

В октябре орган вынес вердикт по субсидированию производителя самолетов Airbus европейскими властями в ущерб американской компании Boeing. В результате Вашингтон объявил дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг из ЕС на сумму в 7,5 миллиарда долларов, а Брюсселю и пожаловаться теперь некуда.

При этом эксперты уверены, что ни одна страна не станет мириться с таким положением дел в период снижения экономического роста, спасти который способна только более активная международная торговля.

Поэтому в Китае поддержали план Б, предложенный Европой. Речь идет о создании механизма урегулирования торговых споров, аналогичного Апелляционному суду ВТО. К структуре предлагают включить всех... кроме США.

По мнению бывшего члена апелляционной инстанции Джима Бахуса, идеальным вариантом было бы дублирование системы решения торговых споров по системе ВТО странами-участниками, исключив из схемы США.

Теперь официально: мировая экономика катится в пропасть

В этом случае международная торговля выйдет на устойчивый рост. Но на товары из США все страны смогут вводить любые пошлины, и Вашингтону будет некуда жаловаться на их протекционистскую политику.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576518840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  