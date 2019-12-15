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Англия – для англичан, Шотландия – для шотландцев?
20:57 16.12.2019

Журналист и писатель Александр Васильев, давно живущий в Лондоне – о том, что означают итоги выборов на Туманном Альбионе и не приведет ли выход из ЕС к развалу всего Королевства

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
журналист, писатель

12 декабря в Британии произошла революция. Победили националисты. В Англии - английские, в Шотландии - шотландские.

Состоялись парламентские выборы, главной темой которых был "Брекзит" - выход Британии из Европейского союза. Сторонники "Брекзита" - консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном - победила с большим перевесом. Такого успеха консерваторы не знали со времен Маргарет Тэтчер. Теперь у Джонсона в парламенте солидное большинство, которое позволит ему проводить националистическую политику в течение пяти лет до следующих выборов.

Речь идет об умеренном национализме. Это когда люди говорят: Британией должны управлять британские политики, которых британцы выбирают сами. А не бюрократы Евросоюза, не канцлер Германии, не президент Франции, не бывшие премьер-министры Люксембурга и Польши. Британцы сами должны решать все вопросы, в частности, вопрос об иммиграции.

В Шотландии национализм выглядит по-другому. Там с огромным перевесом победила Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен. Для них главное - добиться независимости от англичан, создать самостоятельное государство и остаться в Евросоюзе.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в 2016 году, однако большинство шотландцев выступили против. То есть "Брекзит" - это штука в основном английская.

Впрочем, английские либералы тоже не хотят выходить из ЕС. Результаты референдума им не указ. По их мнению, люди, проголосовавшие за "Брекзит", - это не народ, а быдло. Недоумки, фашисты и ксенофобы, которым замутили мозги демагоги вроде Найджела Фаража (экс-председатель Партии Независимости Соединенного Королевства - ред.) и Бориса Джонсона. Это не демократия, а охлократия. Поэтому надо провести еще один референдум, чтобы народ проголосовал правильно.

До последних выборов парламент находился под контролем либералов, которых было немало и среди депутатов от консервативной партии. Парламент приложил все усилия для того, чтобы не допустить "Брекзит" и организовать второй референдум, который дал бы "правильные" результаты.

Либералы также контролируют британское телевидение. Пропагандисты либеральных ценностей с Би-би-си и других каналов рисовали нужную им картинку. В 2016 году люди якобы ошиблись. Их обманули демагоги. Теперь большинство британцев понимают, что надо остаться в Евросоюзе. Это показывают опросы общественного мнения. Об этом рассуждают "независимые эксперты" и видные деятели культуры, которых приглашают в передачи. Об этом говорят "простые люди", интервью с которыми показывают в новостях.

Возникало абсолютно четкое впечатление, что "Брекзит" уже мало кто хочет. Только упертые фанатики в консервативной партии, которыми командует Борис Джонсон, и малограмотные ксенофобы где-то там, в глубинке. А люди доброй воли, здравомыслящие британцы, особенно молодежь - они все против "Брекзита".

К этому добавились прогнозы экономической катастрофы. Нарушатся торговые связи с Европой, что приведет к банкротству частного бизнеса в Британии, к массовой безработице и росту цен. Не пора ли запасать лекарства и продукты питания?

Эта пропаганда повлияла на руководство лейбористской партии, которая находится в оппозиции. Оно не смогло сформулировать четкую программу в том, что касается "Брекзита".

Понятно, что лейбористы хотят свернуть шею консерваторам и прийти к власти. Но чего на самом деле хотят избиратели? Того, что показывают по телевизору? В конце концов лейбористская партия высказалась за проведение второго, "правильного" референдума по поводу выхода из Евросоюза.

А с либерально-демократической партией получилось еще интересней. Они твердо уверовали в то, что большинство британцев хочет остаться в ЕС. В случае прихода к власти либерал-демократы обещали просто отменить результаты референдума 2016 года, а нового не проводить. Лидер партии Джо Суинсон всерьез говорила о том, что может стать премьер-министром. Прекрасный пример того, как либерал легко превращается в диктатора.

И вот наступил день голосования. Лейбористы потерпели сокрушительное поражение. Их лидер Джереми Корбин обещает уйти в отставку, но он хотя бы победил в своем округе и остается депутатом парламента. А Джо Суинсон выборы проиграла и даже в парламент не прошла.

Результаты выборов показали рост патриотических, умеренно националистических настроений по всей стране. В Британии и в других европейских государствах идет процесс, который я называю "кристаллизацией наций". Из газообразного и жидкого состояния, в которое либералы ввергли Европу, вырастает твердое понимание европейцами своих национальных интересов. Осознание того, что не бывает государства без нации, а нации - без национализма.

Либеральная мафия Лондона с таким выводом никогда не согласится. Поэтому в телевизоре началась кампания по разъяснению "истинных" причин победы консерваторов. Мол, вся проблема лейбористов в несимпатичной личности Джереми Корбина. Не хотят люди такого премьер-министра.

Этот переход на личности ничего не объясняет. Борис Джонсон - фигура, мягко говоря, весьма колоритная. Вряд ли в Британии найдется избиратель, который считает Бориса честным человеком. Про него совершенно открыто, даже по телевизору, говорят, что он лгун, трепло, клоун и шарлатан. Личная жизнь Джонсона - любимая тема всех британских газет. Никто точно не знает, сколько у него детей.

Но Борис Джонсон - единственный политик, который способен вывести Британию из Евросоюза и вернуть ей государственный суверенитет. Поскольку Шотландия против "Брекзита", программа Джонсона - это фактически программа английского патриотизма и национализма.

Англичане поддержали ее, несмотря на то, что консерваторы находятся у власти уже почти 10 лет и все это время проводили политику сокращения государственных расходов на общественные нужды. Лейбористы упустили шанс прийти к власти потому, что недооценили патриотизм избирателей. Телевизор надо меньше смотреть.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576519020
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