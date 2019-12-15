Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день

21:00 16.12.2019

Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день. Уже есть погибшие



Нарендра Моди утверждает, что жителям Индии не стоит волноваться по поводу нового закона



Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к спокойствию население страны, в которой уже пятый день продолжаются протесты против нового закона о предоставлении гражданства иммигрантам-немусульманам.



Массовые демонстрации проходят в крупнейших индийских городах - Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте.



В воскресенье в Дели в ходе стычек демонстрантов с полицией пострадало по меньшей мере 50 человек.



Люди выходят на улицы по разным причинам: одни утверждают, что у нового закона антиисламская направленность, другие опасаются масштабной иммиграции.



В ходе протестов, которые начались в штате Ассам на северо-востоке страны, погибло уже 6 человек.



"Ни одному жителю Индии не стоит волноваться по поводу нового закона, - написал в "Твиттере" Моди, пытаясь успокоить население. - Этот закон предназначен для тех, кто годами испытывал гонения за пределами страны, и кому просто некуда податься, кроме Индии".



Но поскольку власти страны пытаются бороться с протестами отключением интернета, трудно судить о том, как много людей смогло прочитать твиты премьер-министра.



Полиция утверждает, что делает все возможное, чтобы остановить протесты в Дели



Великобритания, США и Канада предостерегли туристов от посещения северо-востока Индии, рекомендуя проявлять большую осторожность, если такие поездки все же необходимы.



Почему столь бурная реакция?



Этот закон позволяет немусульманам из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, которые законно приехали в Индию, получить ее гражданство.



Представители правящей в Индии националистической индуистской партии БДП утверждают, что закон призван поддержать людей, бежавших от религиозных преследований.



Критики закона считают, что это часть правительственной политики по маргинализации мусульманской общины, и что закон противоречит принципам светского государства, утвержденным в конституции страны.



Ранее представители ООН по правам человека выразили опасение, что это по природе своей глубоко дискриминационный закон.



Власти Индии отвергают обвинения в религиозной предвзятости, указывая на то, что закон не распространяется на мусульман просто потому, что они не являются религиозным меньшинством, а посему не нуждаются в защите со стороны Индии.



Тем временем жители штата Ассам опасаются наплыва нелегальных мигрантов-немусульман из соседней Бангладеш. Они говорят, что пришлые люди отберут у них землю, работу и нанесут ущерб их национальной культуре.



Что происходит в Дели?



В понедельник утром возобновились протесты в районе престижного университета Джамия Миллия Исламия, где накануне в ходе ожесточенных стычек с полицией было арестовано 35 студентов.



Особую активность проявляют студенты университета Джамия Миллия Исламия в Дели



В ходе воскресного марша протеста были подожжены три автобуса и нескольких мотоциклов. Протестующие перегородили дороги и бросали камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.



По словам университетского руководства, позже полиция без разрешения зашла на территорию университетского городка. Камеры наблюдения зафиксировали, как полиция применяет силу к студентам и сотрудникам университета. Студенты снимали на свои телефоны, как полицейские избивают их товарищей в туалетах и библиотеке.



Полиция утверждает, что она просто приняла необходимые меры для прекращения протестов.



Сотни людей вышли на акции протеста в других районах города, в том числе у университета имени Джавахарлала Неру и у штаб-квартиры полиции.



Как реагируют власти Индии?



Верховный судья Индии Шарад Бобде заявил, что Верховный суд вмешается в ситуацию только после того, как "атмосфера нормализуется".



Он предостерег протестующих студентов о недопустимости попыток взять закон в свои руки.



В ходе протестов демонстранты сожгли три автобуса



Представитель полиции Дели М.С. Рандхава призвал к спокойствию и попросил студентов не поддаваться на провокации, отвернгнув обвинения в применении полицейскими излишней силы.



"Полиция проявила максимальную сдержанность, никто не стрелял, мы применили минимум силы", - заявил он в понедельник.



Между тем, в адрес полиции звучит жесткая критика. Пользователи соцсетей утверждают, что полиция избивала студентов дубинками и применяла слезоточивый газ.



На это Рандхава заявил, что студенты и местные жители первыми стали бросать камни в полицейских, в результате 30 стражей порядка получили ранения.



"Мы выявим этих зачинщиков и примем против них меры", - пообещал он.