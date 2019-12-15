Свободу эндам! Актив УзбЭкопартии привяжет себя к деревьям в знак рубки-протеста

21:32 16.12.2019

Представителям Экопартии предложили привязать себя к деревьям

Журналистка предложила членам Экопартии привязывать себя к деревьям, чтобы защитить их от вырубки. Представитель партии не стал исключать вероятность проведения такой акции.



Журналистка Малохат Юлдашева предложила представителям Экологической партии Узбекистана привязывать себя к деревьям, которым угрожает вырубка. Об этом она заявила на дебатах в Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии в понедельник.



По ее словам, не депутаты стали инициаторами моратория на вырубку деревьев. Он был введен указом президента от 30 октября.

"В практике всех развитых стран мира, когда вырубается дерево, не Комитет по экологии, а представители Экологической партии, партии „зеленых" привязывают себя к этому дереву. Говорят: „Рубите вместе со мной". Но прошло 11 месяцев с момента создания Экопартии, а предвыборная кампания объявлена 85 дней назад. У вас осталось 5 дней [до выборов]. За это время вырублено столько деревьев, но я не видела, чтобы какой-либо представитель партии вышел и сказал, что защитит дерево от вырубки", - заявила Малохат Юлдашева.

С этими словами она передала представителю Экологической партии веревку: "Пусть представители Экопартии привяжут себя этой веревкой к дереву, которое вырубается".



Представитель Экологической партии Камол Жуманиезов сообщил, что в ней состоят свыше 350 тысяч членов. Ведущий программы заметил, что понадобится 350 тысяч веревок.

"Действительно, [ситуация такова, что] нужно привязывать [себя к деревьям]… Если нужно, не только 350 тысяч человек, но и 33-миллионное население должно себя привязать… Сегодня никто не безразличен к природе… Не только Экопартия, но все мы ответственны за это. Этого (акций против вырубки деревьев - ред.) стоит ожидать. Вот, объявили мораторий, у нас хватит сил и мощи для этого", - заявил Камол Жуманиезов.



Принятию указа о введении моратория предшествовал ряд событий. В мае прошлого года журналист и автор "Газеты.uz" Никита Макаренко опубликовал на портале Mening fikrim онлайн-петицию о реформе системы охраны деревьев. В июле Законодательная палата, рассмотрев петицию, не поддержала предложенный в ней мораторий на вырубку и создание экополиции.



31 августа текущего года группа журналистов и блогеров выступила с открытым письмом к руководству страны, предложив ввести мораторий на рубку деревьев и уголовную ответственность за незаконную вырубку. В начале сентября с призывом объявить полугодовой мораторий на вырубку деревьев к правительству обратилась Экологическая партия.