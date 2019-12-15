 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раскрытие убийства Шеремета – пролог новых Укр-полит-потрясений, - Д.Минин
21:39 16.12.2019

Дмитрий МИНИН | 15.12.2019

Раскрытие убийства Павла Шеремета – пролог новых политических потрясений
Украинские эскадроны смерти ищут новые сакральные жертвы
Неожиданная пресс-конференция в Киеве 12 декабря, на которой в присутствии президента В. Зеленского и министра внутренних дел А. Авакова были раскрыты имена лиц, причастных к убийству в Киеве в июле 2016 г. русско-белорусско-украинского журналиста Павла Шеремета, многих повергла в шок.

В особенно неудобном положении оказались единомышленники этого оппозиционно настроенного, храброго и талантливого человека. Они годами твердили, что подрыв Шеремета, поддерживавшего националистов и Украины, и Белоруссии, откуда он родом, произвела "кровавая российская гебня". Под это нацики вербовали новых сторонников, прививали ненависть к Русскому миру, требовали привлечь Москву к ответственности на международной арене, а заодно получали гранты с Запада.
А теперь оказалось, что все участники теракта (пока объявлены имена пяти, за ними маячат другие) – это волонтеры АТО и добровольцы ССО. Основные исполнители – рок-музыкант, он же сержант-спецназовец А. Антоненко, автор неофициального гимна ССО "Тихо пришел, тихо ушел", и, что удивительно, детский кардиохирург, воевавшая в АТО под позывным Лиса Ю. Кузьменко. Она и заложила взрывное устройство под машину П. Шеремета. На представленных аудиозаписях эта кандидат медицинских наук засветилась такими человеконенавистническими откровениями, что вслед за известным фашистским изувером вполне заслужила титул "доктора Менгеле в юбке". И вообще, неплохо бы посмотреть на исход проведенных ею операций – по именам и национальностям. Она, например, призывала своих подельников найти новую "сакральную жертву", причем непременно женщину. Дословно: "Мужиков уже было много, теперь надо обязательно бабу!" Кузьменко даже предложила кандидатуру такой жертвы – волонтерку Марусю Зверобой, предлагая в придачу украсть ее двоих детей. А ненавистный ей "трусливый" Киев Кузьменко предлагала обстрелять "Градами". И не в виде фигуры речи, как Надежда Савченко, обещавшая "взорвать эту чертову Верховную раду", а ссылаясь на то, что у нее есть знакомый командир бригады, готовый произвести обстрел. Лишь бы был приказ. Обстрел, видимо, тоже предполагалось приписать другой стороне.

Непосредственный организатор убийства "композитор" и спецназовец Антоненко

Детский хирург Ю. Кузьменко, подрывник Лиса: что у нее вместо сердца?
Шеремет понадобился этой группе и тем, кто за ней стоят, в роли именно сакральной жертвы, возбудающей в обществе вполне определенные настроения. И здесь начинается традиционный украинский "гопак".

Одна из представленных МВД Украины схем
Зеленскому раскрытие этого преступления нужно было, прежде всего, для снижения накала выступлений против него радикальных националистов. Смущает другое. Аваков и его подчиненные в объяснении мотивов и целей террористов наговорили столько фантастической чепухи, что это, несмотря на веские улики, поставило под вопрос всю изложенную версию. Заявлено, например, что преступники, движимые "крайне националистическими убеждениями" и даже "арийской идеологией", убийством Шеремета хотели произвести "дестабилизацию положения в стране". Зачем – непонятно. И как это преступление могло привести к "дестабилизации", не понятно тем более.

А.Аваков
Аваков отчаянно пытается скрыть главный мотив преступного акта – возложение вины за громкое убийство известного деятеля и критика Кремля на противостоящую сторону – Россию и ЛДНР. Сам Аваков все годы следствия постоянно заявлял об этой версии как единственной. Даже сейчас он, несколько поумерив пыл, "российский след" полностью не исключает. Признавая, что ветераны АТО стоят за многими резонансными убийствами последних лет, он пытается утверждать, что их, в свою очередь, вполне могли "нанять из Российской Федерации".
На самом же деле из того, что прозвучало на пресс-конференции и в последующих выступлениях Авакова, вырисовывается страшная картина ликвидационной системы, созданной на Украине. Министр сообщил, что следствие изучало 35 похожих эпизодов, включая подрыв ЛЭП, ведущей в Крым, и примерно 20 тайных групп подобной направленности. По сути, он признал существоване разветвленной сети эскадронов смерти, ликвидирующей не только противников режима, но и в особых целях его сторонников. Кто стоит за этой сетью и почему Аваков заговорил об этом сейчас?
Сам он объяснил свой "сеанс разоблачений" после трех лет тумана по делу Шеремета получением некоей заключительной экспертизы из Лондона. Однако из представленных записей видно, что дело, скорее всего, в том, что арестованная группа атошников взялась обсуждать новые планы устранения сакральных жертв. Только на этот раз выбор направлен не на причинение ущерба "государству-агрессору", а на подрыв позиций президента В. Зеленского. Выбранная в качестве новой жертвы Маруся Зверобой известна как один из яростных критиков президента-"капитулянта". Предполагалось, что ее убийство должно всколыхнуть против Зеленского "народные массы".

Маруся Зверобой против В. Зеленского
Устраняя эту группу, Аваков не только демонстрирует свою полезность президенту, но и утверждает себя как одного из наиболее влиятельных политиков страны. Если еще недавно обсуждалась вероятная близкая отставка министра внутренних дел, то сейчас говорят о премьерских амбициях Авакова и даже о том, что в тандеме с президентом первым номером будет он.
Аваков достаточно ясными многочисленными намеками отвел главную роль заказчика, организатора покушения на Шеремета и создателя эскадронов смерти Службе безопасности Украины (СБУ). Представив это конкурирующее с его ведомством учреждение главным источником опасности для Зеленского и его окружения, министр утвердил себя как человека незаменимого. Нетрудно догадаться, что сделанные заявления – пролог предстоящей тотальной чистки аппарата СБУ, если, конечно, президент это допустит. При этом "хрен редьки не слаще", и опекаемые Аваковым добробаты мало чем отличаются от эскадронов смерти СБУ. Тут идет внутривидовая борьба. Из недр СБУ уже запущена версия о том, что "Шеремет был особо тайным агентом ФСБ"; его разоблачили, а "бравые эсбэушники его тихо устранили". Среди одурманенного населения эта версия преобладает (33%).

Остается вопрос, зачем украинским националистам понадобилось убивать в таком количестве "идейно близких"? Только ли это кровавая прививка майдана с его жертвами?
Очевидно, что те, кто убивают, пытаются еще и "компенсировать" в общественном мнении чудовищное несоответствие в ведении сторонами боевых действий. Везде, включая Конгресс США, звучит цифра в 14 тыс. жертв "российской агрессии". Однако из них 4 тыс. – это комбатанты с оружием в руках, примерно поровну с обеих сторон. А 10 тысяч – мирные жители Донбасса, в том числе сотни детей, погибшие в результате действий украинской армии и карателей. И ни одного теракта за годы конфликта на украинской территории. Вот какую убийственную пропорцию призваны восполнить эскадроны смерти, приписывая свои злодеяния противнику.
То, что Зеленский прикоснулся к этой проблеме, делает ему честь, но и здесь он, как во многом другом, проявляет непоследовательность и робость. Вскрытое зло можно искоренить лишь решительными мерами. Если следовать линии Авакова, будет нейтрализована только небольшая часть убийц. Остальные залягут, затаив зло, в том числе на Зеленского. И рано или поздно президенту это аукнется.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576521540
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