 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.12.2019
23:52  Прекращение огня на коммерческом фронте. США и Китай договорились о торговом перемирии, - "Къ"
23:47  Рабы Запада, курдские братья и месть американцам, - взрывное интервью Эрдогана
21:42  Суверенная глобализация. Как Джонсон распорядится новым большинством в парламенте, - Е.Пудовкин
21:39  Раскрытие убийства Шеремета – пролог новых Укр-полит-потрясений, - Д.Минин
21:32  Свободу эндам! Актив УзбЭкопартии привяжет себя к деревьям в знак рубки-протеста
21:00  Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день
20:59  Остановить утечку капитала из Турции никак не получается

20:57  Англия – для англичан, Шотландия – для шотландцев?
20:54  Час пробил. США разваливают ВТО как тухлый орех
20:53  Узбекистан идет к "новой эре" Мирзиеева, - Б.Мусаев
20:40  В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория. А как же углий и нефтяний?..
20:29  Мирзиеев поручил "усилить систему защиты журналистов"
18:16  Эрдоган готов признать геноцид индейцев. И выгнать из Турции военные базы США, - "КП"
16:26  Союз добровольцев Донбасса трансформируется в российскую политическую партию
15:53  Умер экс-глава Союза художников Таджикистана Фаррух Ходжаев
14:23  "Она кусала, но себя не давала": Юлдуз Усманова о Гульнаре Каримовой (видео)
14:18  Казахстанская нефть в "белорусском чучхе", - С.Артеменко
14:16  Таджикистан: вода не только великий созидатель, но и страшный/грозный разрушитель, - К.Сирожидинов
14:14  Усилия и проблемы Сооронбая Жээнбекова. Главные кыргызские события впереди, - С.Чериков
13:52  В КырПарламенте пытаются организовать импичмент спикеру Джумабекову
12:19  Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную
11:10  Глава "силового" комитета УзбСената Дадаходжаев обозвал УзбППС - "криминальной кормушкой". Вырвалось
10:03  США готовят к публикации новую стратегию по Центральной Азии
09:22  Следователи трясут узбекский ТГЭУ-Нархоз
09:20  В Узбекистане прокуроров и военнослужащих СГБ лишили неприкосновенности
09:07  "Партия будущего" угрожает Эрдогану в настоящем, - Ариф Асалыоглу
09:04  США активизируются на среднеазиатском направлении, - В.Павленко
00:56  Почему не устарело советское кино "Белое солнце пустыни"?
00:52  В старинные медресе Хивы вставляют алюминиевые окна. Реставрация, однако
00:46  Китай ждет рекордов от России. Структура торговли двух стран не меняется, - "НГ"
00:45  Нур-Султан слезам не верит: в Казахстане наказали боевиков-исламистов, - И.Кармазин
00:44  Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин
00:22  Войска США в Афганистане готовы к предвыборному отступлению, - К.Кривошеев
00:02  Как 200 калмыцких кавалеристов разбили "Ядовитого гнома" Гитлера
Воскресенье, 15.12.2019
15:50  Аркадаг лично тренит своих силовиков
15:42  Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)
15:39  Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки
15:38  О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:27  Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"
14:22  Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США
14:12  Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев
13:23  США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
12:54  Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах. Праздник, однако
12:23  "Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы
12:17  Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
12:09  Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату
11:48  "Академика Сахарова отравили", - уверяет рос-сенаторша Нарусова-Собчак. Сама видела?
11:33  После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
09:59  Крена нет-2. Замакима Алматы Азербаев перночевал в "Пизанском доме". И его не пизануло...
09:28  Матраимовщина. КырМИД обвинил Конгресс США "во вмешательстве в дела Кыргызстана"
08:47  Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рабы Запада, курдские братья и месть американцам, - взрывное интервью Эрдогана
23:47 16.12.2019

Главное из интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Гражданская война в Ливии, операция в Сирии и лицемерие "рабовладельческого" Запада - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в большом интервью телеканалам Haber и ATV рассказал о наиболее важных вопросах, стоящих перед страной. Он, в частности, намекнул на месть американцам за признание геноцида армян, посоветовал отделять курдов от "курдских террористов" и вновь анонсировал возможность военной помощи ливийскому правительству национального согласия. "Ъ" изучил заявления турецкого лидера.

Расизм и геноцид

"Они везли рабов из Сенегала в Америку в клетках. Как мы объясним это международному сообществу? В наших архивах есть документы. Мы покажем, что история Запада - это история расизма и колониализма. Учитывая все массовые убийства и геноциды, они ничего не могут говорить нации с такой гордой историей, как наша",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о признании американским Сенатом турецкого геноцида армян в период с 1915 по 1917 год. Он посетовал, что поляризация во внутренней политике США имеет негативные последствия для Турции и "некоторые группы" пользуются турецкими событиями, чтобы ослабить американского президента Дональда Трампа.

Если будет нужно, мы обсудим со всеми нашими делегациями, и - если будет нужно - мы можем закрыть Инджирлик (авиабазу, используемую американскими военными.- "Ъ") и Кюреджик (радиолокационную станцию раннего оповещения о ракетном нападении, часть системы ПРО НАТО в Европе.- "Ъ")",- заявил господин Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не будет "сидеть сложа руки" и ответит на американские действия. "Позвольте мне прямо спросить: можно ли говорить об Америке, не упоминая индейцев? Это позорный момент истории США. Такие же вещи происходили в Африке - можно ли забыть о массовых убийствах, учиненных французами в Руанде, Алжире?" - задавался вопросом турецкий лидер.
США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
Напомним, 12 декабря американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Официальная Анкара с такой трактовкой событий не согласна и считает происшедшее трагедией, в которой пострадали обе стороны.

Турок с курдом - братья навек

Упомянул Реджеп Тайип Эрдоган и военный конфликт в Сирии, сообщив об истинных целях Анкары: по его словам, это не попытка взять под контроль нефтяные месторождения, а желание установить мир для всех сирийцев. Господин Эрдоган также сообщил о продолжающейся активности на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Отрядов народной самообороны сирийских курдов" (YPG). "Ни США, ни Россия, вопреки обещаниям, не могут уничтожить террористов из YPG и РПК. Так что приходится нам",- заявил он.

Турецкий лидер также отметил, что Москва и Вашингтон не уважают "курдских братьев", потому что считают курдами именно членов РПК и "Отрядов народной самообороны", что является неуважением по отношению ко всем другим курдам, и призвал НАТО к совместной борьбе против "курдского террора".

Напомним, "Отряды народной самообороны" с другими курдскими и арабскими подразделениями входят в так называемые "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США. СДС контролируют примерно треть территории Сирии, в том числе большую часть сирийско-турецкой границы. Анкара считает, что Отряды народной самообороны связаны с РПК, которую и США, и Турция признают террористической организацией.

Ливийский раскол

Кроме того, турецкий лидер рассказал о своем видении конфликта в Ливии. Он заявил, что Анкара может оказать Правительству национального согласия (ПНС) помощь - в том числе военную - после ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве Анкары и ПНС в сфере безопасности.

Если ливийское правительство попросит военной поддержки, Турция примет решение. Мы можем пойти на необходимые шаги, предусмотренные международным правом",- сказал господин Эрдоган, подчеркнув, что Турция готова оказать Ливии "поддержку любого рода", а соглашение о сотрудничестве защитит права обеих его сторон.

Напомним, в последние годы в Ливии существуют два правительства: ПНС, базирующиеся в столице страны Триполи, и Палата представителей, которая располагается на востоке Ливии и пользуется поддержкой сил "Ливийской национальной армии" фельдмаршала Халифы Хафтара.
В апреле господин Хафтар под предлогом борьбы с терроризмом развернул наступление на Триполи, однако занять столицу ему так и не удалось. О новой "решающей битве" было объявлено 13 декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате развернувшихся за столицу и окрестности боев погибли более 1 тыс. человек, свыше 5 тыс. получили ранения.

Враги в Европе

Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал свой телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Мы обсудили это на встрече НАТО. Основной темой разговора будет Ливия, но мы также обсудим возвращение членов организации FETO". По его словам, им легко найти убежище в странах Запада, особенно в США, Германии, Франции, Бельгии и Греции.

Напомним, проповедник Фетхуллах Гюлен и его движение FETO в Турции считаются основными вдохновителями попытки военного переворота в июле 2016 года. Однако сам господин Гюлен, с 1990-х годов живущий в штате Пенсильвания, отрицает причастность к попытке военного переворота и осуждает ее. Власти Турции неоднократно поднимали вопрос об экстрадиции господина Гюлена в Турцию, однако прогресса по этому вопросу нет.
Алексей Наумов
"Коммерсантъ" от 16.12.2019,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576529220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  