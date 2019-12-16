Рабы Запада, курдские братья и месть американцам, - взрывное интервью Эрдогана

23:47 16.12.2019

Главное из интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана



Гражданская война в Ливии, операция в Сирии и лицемерие "рабовладельческого" Запада - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в большом интервью телеканалам Haber и ATV рассказал о наиболее важных вопросах, стоящих перед страной. Он, в частности, намекнул на месть американцам за признание геноцида армян, посоветовал отделять курдов от "курдских террористов" и вновь анонсировал возможность военной помощи ливийскому правительству национального согласия. "Ъ" изучил заявления турецкого лидера.



Расизм и геноцид



"Они везли рабов из Сенегала в Америку в клетках. Как мы объясним это международному сообществу? В наших архивах есть документы. Мы покажем, что история Запада - это история расизма и колониализма. Учитывая все массовые убийства и геноциды, они ничего не могут говорить нации с такой гордой историей, как наша",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о признании американским Сенатом турецкого геноцида армян в период с 1915 по 1917 год. Он посетовал, что поляризация во внутренней политике США имеет негативные последствия для Турции и "некоторые группы" пользуются турецкими событиями, чтобы ослабить американского президента Дональда Трампа.



Если будет нужно, мы обсудим со всеми нашими делегациями, и - если будет нужно - мы можем закрыть Инджирлик (авиабазу, используемую американскими военными.- "Ъ") и Кюреджик (радиолокационную станцию раннего оповещения о ракетном нападении, часть системы ПРО НАТО в Европе.- "Ъ")",- заявил господин Эрдоган.



Он подчеркнул, что Турция не будет "сидеть сложа руки" и ответит на американские действия. "Позвольте мне прямо спросить: можно ли говорить об Америке, не упоминая индейцев? Это позорный момент истории США. Такие же вещи происходили в Африке - можно ли забыть о массовых убийствах, учиненных французами в Руанде, Алжире?" - задавался вопросом турецкий лидер.

США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян

Напомним, 12 декабря американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Официальная Анкара с такой трактовкой событий не согласна и считает происшедшее трагедией, в которой пострадали обе стороны.



Турок с курдом - братья навек



Упомянул Реджеп Тайип Эрдоган и военный конфликт в Сирии, сообщив об истинных целях Анкары: по его словам, это не попытка взять под контроль нефтяные месторождения, а желание установить мир для всех сирийцев. Господин Эрдоган также сообщил о продолжающейся активности на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Отрядов народной самообороны сирийских курдов" (YPG). "Ни США, ни Россия, вопреки обещаниям, не могут уничтожить террористов из YPG и РПК. Так что приходится нам",- заявил он.



Турецкий лидер также отметил, что Москва и Вашингтон не уважают "курдских братьев", потому что считают курдами именно членов РПК и "Отрядов народной самообороны", что является неуважением по отношению ко всем другим курдам, и призвал НАТО к совместной борьбе против "курдского террора".



Напомним, "Отряды народной самообороны" с другими курдскими и арабскими подразделениями входят в так называемые "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США. СДС контролируют примерно треть территории Сирии, в том числе большую часть сирийско-турецкой границы. Анкара считает, что Отряды народной самообороны связаны с РПК, которую и США, и Турция признают террористической организацией.



Ливийский раскол



Кроме того, турецкий лидер рассказал о своем видении конфликта в Ливии. Он заявил, что Анкара может оказать Правительству национального согласия (ПНС) помощь - в том числе военную - после ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве Анкары и ПНС в сфере безопасности.



Если ливийское правительство попросит военной поддержки, Турция примет решение. Мы можем пойти на необходимые шаги, предусмотренные международным правом",- сказал господин Эрдоган, подчеркнув, что Турция готова оказать Ливии "поддержку любого рода", а соглашение о сотрудничестве защитит права обеих его сторон.



Напомним, в последние годы в Ливии существуют два правительства: ПНС, базирующиеся в столице страны Триполи, и Палата представителей, которая располагается на востоке Ливии и пользуется поддержкой сил "Ливийской национальной армии" фельдмаршала Халифы Хафтара.

В апреле господин Хафтар под предлогом борьбы с терроризмом развернул наступление на Триполи, однако занять столицу ему так и не удалось. О новой "решающей битве" было объявлено 13 декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате развернувшихся за столицу и окрестности боев погибли более 1 тыс. человек, свыше 5 тыс. получили ранения.



Враги в Европе



Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал свой телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Мы обсудили это на встрече НАТО. Основной темой разговора будет Ливия, но мы также обсудим возвращение членов организации FETO". По его словам, им легко найти убежище в странах Запада, особенно в США, Германии, Франции, Бельгии и Греции.



Напомним, проповедник Фетхуллах Гюлен и его движение FETO в Турции считаются основными вдохновителями попытки военного переворота в июле 2016 года. Однако сам господин Гюлен, с 1990-х годов живущий в штате Пенсильвания, отрицает причастность к попытке военного переворота и осуждает ее. Власти Турции неоднократно поднимали вопрос об экстрадиции господина Гюлена в Турцию, однако прогресса по этому вопросу нет.

Алексей Наумов

"Коммерсантъ" от 16.12.2019,