Прекращение огня на коммерческом фронте. США и Китай договорились о торговом перемирии, - "Къ"

23:52 16.12.2019

США воздержатся от очередного раунда повышения пошлин и вдвое снизят тариф на китайский импорт в объеме $112 млрд, Китай же не станет увеличивать пошлины на ввоз американских автомобилей и нарастит закупки продовольствия и других товаров. Это условия первой фазы торговой сделки между двумя странами, о которых США и КНР договорились в пятницу. Снятие остальных пошлин может, впрочем, затянуться на неопределенный срок - для этого потребуется прогресс по более сложным вопросам, связанным с господдержкой китайских компаний и технологическими амбициями КНР, которые США не намерены поддерживать. Письменно промежуточное соглашение может быть зафиксировано в январе 2020 года, переговоры по основному соглашению уже идут - сколько они продлятся, теперь уже почти невозможно прогнозировать.



В пятницу в Вашингтоне офисом президента было объявлено, что США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки. Пока речь идет именно о соглашении на переговорах, предполагается, что текст, действие которого будет ограничено во времени, может быть подписан в начале января 2020 года. Китайская сторона подтвердила информацию: торговая война, идущая второй год, в декабре 2019 года фактически приостановлена.

Договоренности прошлой недели предполагают, что США не будут повышать пошлины на импорт в объеме около $160 млрд (они включают в себя в основном потребительские товары).



Напомним, это повышение было запланировано на 15 декабря, большинство аналитиков были уверены в том, что отказа от этих действий не будет, фактически они уже внесены во все прогнозы на 2020 год. Пошлины США на импорт в объеме $112 млрд, введенные еще в сентябре, по этим соглашениям будут снижены вдвое - до 7,5%. Остальные же пошлины продолжат действовать в прежнем объеме - речь о 25-процентных пошлинах на $250 млрд импорта, введенных в действие в 2018 году.



Власти Китая вчера, в свою очередь, также сообщили, что воздержатся от запланированного ответного повышения пошлин на импорт из США, которое могло затронуть импорт американских автомобилей в КНР.



Помимо этого Китай пообещал существенно нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года - не менее чем на $200 млрд (тогда поставки товаров составили всего $130 млрд, услуг - $56 млрд). По словам торгового представителя Роберта Лайтхайзера, по продовольствию закупки должны быть увеличены на $32 млрд (сверх $24 млрд в 2017 году). По другим товарам планы по закупкам будут представлены позднее, но по части позиций они не будут раскрыты, отметил торговый представитель. Отдельно будет описано расширение доступа американских компаний на рынок финансовых услуг КНР, а также гарантии по выдвинутым США требованиям к властям Китая воздержаться от манипулирования курсом юаня (напомним, китайские власти никогда не признавали действия нацбанка КНР манипуляцией в каком-либо смысле).



Также в справке Минторга США, описывающей лишь часть договоренностей с КНР, указывается: будущее соглашение будет содержать главы по защите интеллектуальной собственности и трансферу технологий, в рамках которых Китай "впервые согласился отказаться от практики форсированной передачи технологий китайским компаниям в обмен на доступ к рынку и получение лицензий или поддержки от правительства" (детали этих договоренностей пока не раскрыты). Помимо этого Китай должен воздерживаться от практики поддержки тех зарубежных инвестиций в технологии, которые создают "искажение" на рынке ради выполнения индустриальных планов (подобные сделки уже блокируются в США).



Как уменьшился товарооборот КНР с США



Для разрешения споров, относящихся к выполнению норм соглашения, будет запущен отдельный механизм, в рамках которого стороны смогут принимать ответные меры, однако пока не ясно, чем данный механизм будет отличаться от текущего формата двусторонних консультаций.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по второй стадии сделки начнутся "незамедлительно". Предполагается, что они затронут еще более сложные вопросы в отношениях КНР и США, в частности вопросы китайской внутренней промышленной политики, в том числе господдержку китайских компаний в рамках плана "Made in China 2025". "Это тяжелые вопросы - у нас разные системы, нужно их интегрировать так, чтобы выгоды США были больше, чем прежде",- заметил Роберт Лайтхайзер.

Для китайских поставщиков частично негативный эффект от пошлин был компенсирован ослаблением китайской валюты: за два года ее курс к доллару США ослаб на 11%, в том числе с начала этого года более чем на 3%. Тем не менее экспорт Китая в США в январе-ноябре этого года снизился на 12,5%, импорт же американских товаров упал еще сильнее - на 23,3%. Пока очень сложно сказать, как поведет себя китайский платежный баланс в новых условиях: торговая война КНР и США вызвала довольно существенные изменения.



Сами по себе договоренности, которые станут новым временным торговым режимом для крупнейших экономик мира, всей проблемы заведомо не решат, хотя исходя из описания промежуточной сделки она серьезнее, чем просто фиксация статус-кво для дальнейшей торговли. Текущая сделка снизит средний тариф на импорт из Китая с 17% до 15,5%, но это по-прежнему почти вдвое больше, чем в начале 2019 года, замечают в Capital Economics. Более важным итогом в центре считают отказ от повышения пошлин на потребительские товары и общее снижение негативных рисков для экономики. Это, в свою очередь, минимизирует и вероятность дополнительного смягчения политики ФРС в следующем году.



Впрочем, первая фаза соглашения не включает наиболее чувствительные моменты - их разрешение вызовет гораздо больше сложностей. Поэтому вряд ли стоит ждать заключения окончательной сделки до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, полагают в ING Bank, "в противном случае успешное согласование первой фазы рискует оказаться в тени более проблематичных переговоров". Масштаб временного соглашения между тем позволяет предположить, что для достижения следующих содержательных результатов стороны могут потратить на переговорах много месяцев. В целом торговая война КНР и США имеет все шансы превратиться в холодную торговую войну с неопределенностью победы какой-либо из сторон. Поскольку этот вариант скорее невыгоден Китаю, долгосрочная позиция Дональда Трампа выглядит как угроза именно этого рода, а его долгосрочное предложение Пекину, по существу, значительная и долгосрочная коррекция текущего китайского экономического курса.



Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин

Газета "Коммерсантъ" №231 от 16.12.2019,