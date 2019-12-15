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Война за обладание беженцами: особенности африканской экономики
00:05 17.12.2019

Уганда с экономикой, находящейся на 204-м месте в мировом рейтинге, фактически живет на деньги, которые поступают в страну "на беженцев", - и выстроила эту странноприимную экономику добротно, постоянно получая высокие оценки ООН, частных международных спонсоров и тем самым поддерживая поток. Новых беженцев рядом не просматривается, и если руандийцы вернутся на родину, для угандийской экономики это будет ударом, который просто снесет политическую власть в стране.

АЛЕКСАНДР ШПУНТ

В понедельник, 16 декабря, правительство Руанды сообщило, что оно заключило инвестиционное партнерство с Qatar Airways, в котором корпорация приобрела 59,7% акций стоимостью $1,3 млрд международного аэропорта Бугесера - строящегося в сорока километрах от Кингали авиационного хаба, который должен стать крупнейшим в регионе.

И хотя экономические аналитики региона оценивают цену сделки как выгодную для Руанды, решение продать контрольный пакет нового аэроузла стало для наблюдателей сюрпризом. До сих пор правительство Руанды всячески педалировало мысль о том, что Бугесера станет важным государственным активом, который не только сам будет приносить в казну значительный по меркам экономики доход, но и станет источником формирования вокруг авиаузла новой, современной промышленной зоны - этакого руандийского Бангалора.

Нужно отметить, что такая политика вполне соответствует стилю правления, например, Руанда - одна из немногих стран Африки, уже имеющая собственные спутники и производство собственных, адаптированных к африканскому потребителю, смартфонов. И вдруг такой лакомый сектор экономики, как обслуживание транзитных перелетов, передается в управление внешнему инвестору.

ИА REGNUM первым за пределами Африки сообщает причину такого необычного для президента Поля Кагаме и его команды решения - срочную покупку вооружения у России и Китая.

По официально не подтвержденным данным, полученным нами из местных источников, Руанда продала национальную авиакомпанию и международный аэропорт Бугесера для того, чтобы иметь возможность в срочном порядке задействовать эти деньги для покупки вооружения у Китая и России - вооружения, нацеленного на соседнюю Уганду.

По словам нашего источника в силовых структурах в Кигали, Руанда уже приобрела у Китая зенитно-ракетные комплексы (не уточняется, какие именно, но, наиболее вероятно, речь идет о системах "Хунци-2", построенных на базе советского комплекса СА-75 "Двина" и энергично заменяемых в НОАК современными комплексами средней дальности - китайцы их предлагают по очень доступной цене), два самолета M28.

В России правительство Поля Кагаме приобрело универсальные вертолеты Ми-35М (Ми-24ВМ) в количестве четырех бортов.

Отношения Уганды с Руандой были крайне обострены с февраля, когда руандийские власти заблокировали угандийским грузовикам въезд в Руанду, контрольно-пропускные пункты Цяника и Кагитумба, куда перенаправляли угандийские грузовики, также были заблокированы.

Президент Кагаме позже сообщил, что этот шаг носит политический характер. Тогда Кигали обвинила Уганду в том, что она незаконно заключила под стражу и депортировала руандийцев, работающих в Уганде, на что власти Уганды заявляют, что они следуют судебной процедуре для депортации "некоторых руандийских граждан, которые совершают преступные действия, направленные на подрыв национальной безопасности Уганды… другие предстают перед военным судом за похищение и незаконную репатриацию руандийских беженцев обратно в Руанду".

Борьба за беженцев выглядит довольно странной, если не знать, что беженцы - это стабильный источник поступления международных денег.

Политика Уганды в отношении беженцев построена на фактически бизнес-кооперации с ООН. Страна приняла более миллиона беженцев, включая руандийцев, - и международные деньги текут вслед за этим миллионом заметной рекой. Разумеется, Руанда хотела бы видеть эти финансовые потоки в своей экономике и настаивает, что все условия для возвращения беженцев созданы, а угандийцы запугиванием и фальшивой информацией фактически удерживают руандийских беженцев от возвращения домой.

Не добавляет теплоты между странами тот факт, что Уганда конституционно признала баньяруанда угандийским племенем, что создает предпосылки для смены статуса беженцев-руандийцев на статус переселенцев на родину: тогда все денежные потоки, теперь уже для помощи "вернувшимся" баньяруандийцам, сохранятся, а настаивать на возвращении беженцев Кингали уже не сможет.

Уганда с экономикой, находящейся на 204-м месте в мировом рейтинге, фактически живет на деньги, которые поступают в страну "на беженцев", - и выстроила эту странноприимную экономику добротно, постоянно получая высокие оценки ООН, частных международных спонсоров и тем самым поддерживая поток. Новых беженцев рядом не просматривается, и если руандийцы вернутся на родину, для угандийской экономики это будет ударом, который просто снесет политическую власть в стране.

ИА REGNUM уже информировало читателей, что три дня назад официальные лица Уганды и Руанды провели переговоры в Кампале и что эти переговоры показали - война за беженцев на пороге.

Аналитическое бюро "RE:Ports".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576530300
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