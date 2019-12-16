Эмираты тормозят межаравийское примирение. Почему катарский кризис пока не удается урегулировать, - "НГ"

09:00 17.12.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



16.12.19



Эмир Тамим бин Хамад Аль Тани считает, что снятию блокады с Катара мешает политика его регионального соперника – Объединенных Арабских Эмиратов.

В дипломатическом кризисе вокруг Катара наметилась слабая тенденция на нормализацию, однако пока что к восстановлению отношений с эмиратом готовы не все страны Персидского залива. Участники международного форума в Дохе Doha Forum 2019, темой которого выбрано "Переосмысление управления в многополярном мире", рассказали "НГ", что главным препятствием для снятия блокады с Катара остается политика его регионального соперника – Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Видимо, пока что о потеплении внутри аравийской семьи говорить преждевременно.



ОАЭ препятствуют восстановлению отношений между Катаром и другими странами Персидского залива, которые в 2017 году объявили ему политико-экономический бойкот. Соответствующими доводами с "НГ" поделились бывшие дипломаты, которые принимали участие в международном форуме в Дохе (14–15 декабря). По их словам, инициированные накануне переговоры о нормализации отношений между Катаром и Саудовской Аравией закончились ничем: на позицию саудовского правящего дома повлияли представители Эмиратов. Именно поэтому катарский эмир Тамим бин Хамад Аль Тани не приехал на 40-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который проходил 10 декабря в Эр-Рияде.



На встречу аравийских монархий в саудовской столице катарский эмир делегировал вместо себя премьер-министра, министра внутренних дел шейха Абдаллу бин Насера бин Халифу Аль Тани. Это второй год подряд, когда шейх Тамим отказывается принимать участие в саммите ССАГПЗ.

Тем не менее по завершении встречи на высшем уровне глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд уверил, что аравийские монархии все-таки нацелены на преодоление раскола внутри ССАГПЗ. "Эмир Кувейта продолжает свою (посредническую. – "НГ") миссию, – сказал он на пресс-конференции. – На саммите была подтверждена поддержка усилий Кувейта по преодолению раскола".



Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани подтверждал факт ведения переговоров с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Он говорил о наличии определенного прогресса и выражал надежду на то, что переговоры приведут к положительному исходу. Признаком скорого потепления между членами аравийской семьи наблюдатели называли и Кубок наций Персидского залива по футболу в Катаре, в котором инициаторы катарской блокады – Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ – решили участвовать в самый последний момент. Среди уступок, на которые якобы готов Катар, газета Wall Street Journal называла даже возможный отказ от поддержки радикальной организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).



Тем не менее позже стало понятно, что переговоры между Катаром и Саудовской Аравией зашли в тупик. На полях международного форума в Дохе официальный представитель катарского МИДа Лулва аль-Хатер заявила "НГ", что в переговорном процессе о восстановлении прерванных в 2017 году отношений видны подвижки, однако пока к тому, чтобы реанимировать межаравийские связи, готовы далеко не все региональные игроки. Дипломат затруднилась ответить на вопрос, являются ли Эмираты главной проблемой на пути полного урегулирования. Аккуратные заявления официальных представителей Катара могут свидетельствовать о том, что диалог, вероятно, будет продолжен.



Неочевидной причиной, которая может подталкивать ведущих членов ССАГПЗ участвовать в переговорах с Катаром, является разрушение интеграционных процессов в Персидском заливе, которое происходит на фоне катарского кризиса. Как следует из финального коммюнике 40-го саммита Совета сотрудничества, к 2025 году аравийские монархии рассчитывают создать валютный союз. "Высшая цель ССАГПЗ – достижение интеграции и взаимозависимости между его странами, – говорится в документе. – Интеграция в сфере обороны и безопасности гарантирует безопасность стран Персидского залива. Угрозы, с которыми сталкивается регион, подтверждают важность укрепления механизмов сотрудничества". Без Катара эти процессы вряд ли возможны.



Главной угрозой, с точки зрения аравийских монархий, остается Иран, которому приписывают организацию комбинированных атак на нефтеперерабатывающие объекты саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco. Именно сентябрьские нападения на саудовскую нефтеперерабатывающую промышленность, по мнению ряда экспертов по Персидскому заливу, настолько шокировали наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, что он решил изменить свою внешнеполитическую стратегию и инициировать переговоры с катарским правящим домом. Эр-Рияд оказался попросту не готов к угрозам нового типа и к тому, что его союзник, Вашингтон, никак не отреагировал на дерзкие диверсии с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Выходом из сложившейся ситуации является либо капитуляция перед иранским руководством, либо укрепление региональных связей. Как полагают аналитики по Ближнему Востоку, Катар может понадобиться Саудовской Аравии и для нейтрализации негатива со стороны палестинцев в том случае, если Эр-Рияд все-таки решит установить дипломатические связи с Израилем. Эмират как один из главных гарантов палестинского урегулирования обладает соответствующим влиянием. Правда, пока остается под вопросом, готова ли Саудовская Аравия проявить независимость от мнения ОАЭ.



Доха