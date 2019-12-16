Индия не резиновая. Жители северных штатов не хотят принимать беженцев из трех соседних стран, - "Къ"

09:06 17.12.2019

Ряд индийских штатов охватили протесты, центром которых стали приграничные с Бангладеш Ассам и Западная Бенгалия. Поводом стал законопроект об упрощенном предоставлении гражданства представителям религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, преследуемым у себя на родине. Оппозиция называет закон дискриминационным, упирая на то, что он не дает такие же права на индийское гражданство мусульманам. Крайне чувствительная для Индии тема отношений между религиозными общинами становится главным инструментом оппонентов премьер-министра Нарендры Моди, не смирившихся с его уверенной победой на майских выборах этого года.



"Я хотел бы решительно заверить моих индийских соотечественников, что принятая поправка к закону о гражданстве не ущемит права ни одного гражданина страны, к какой бы религии он ни принадлежал",- написал в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter, комментируя не утихающие в ряде регионов вторую неделю антиправительственные протесты.

"Это время, когда нужно беречь мир, единство и братство. Я призываю каждого держаться в стороне от тех, кто распространяет любые провокационные слухи и измышления",- добавил индийский премьер.



Центром протестов, вылившихся в ожесточенные столкновения с полицией, стали приграничные с Бангладеш штаты Ассам и Западная Бенгалия. В ряде районов был введен комендантский час и ограничен доступ к интернету. Уже в воскресенье и в ночь на понедельник антиправительственные акции также охватили ряд учебных заведений индийской столицы. О готовности присоединиться к ним заявили студенческие организации в Мумбаи, Пуне и других городах.



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В связи с этим в самый последний момент был отменен запланированный на 15 декабря визит в страну премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как сообщил пресс-секретарь МИД Индии Равиш Кумар, "стороны решили перенести визит на новую взаимоприемлемую дату в скором будущем".

По иронии, местом встречи премьер-министров Абэ и Моди в понедельник должна была стать столица северо-восточного штата Ассам город Гувахати, где противостояние полиции и митингующих оказалось наиболее ожесточенным.

Поводом для самой серьезной дестабилизации в Индии после всеобщих выборов мая этого года, принесших уверенную победу правящей "Бхаратия джаната парти" и обеспечившей переизбрание Нарендры Моди на второй срок, стал принятый 10 декабря индийским парламентом законопроект о гражданстве.



Поправки к закону о гражданстве, в его первоначальном виде утвержденному в 1955 году, вскоре после обретения Индией независимости, предусматривают упрощенное предоставление индийского гражданства представителям "преследуемых" религиозных меньшинств - буддистам, сикхам, индусам, джайнам, парсам и христианам, проживающим в трех соседних с Индией государствах - Пакистане, Афганистане и Бангладеш.

По словам Нарендры Моди, изменения в законодательство должны помочь тем, "кто на протяжении многих лет подвергался гонениям и кому больше некуда бежать, кроме как в Индию".



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Однако индийская оппозиция назвала законопроект дискриминационным, обращая внимание на то, что в списке представителей религиозных общин, подвергающихся преследованию у себя на родине, не оказалось мусульман - второй по численности религиозной общины Индии, составляющей более 10% от 1,3 млрд населения страны.

"Мы наблюдаем два вида протестов, имеющих разные мотивы,- заявил "Ъ" редактор индийского еженедельника Outlook Пранай Шарма.- На северо-востоке выступления вызваны опасениями, что упрощенное предоставление гражданства приведет к натурализации нелегальных иммигрантов и наплыву беженцев из соседней Бангладеш. Люди опасаются, что это создаст серьезные проблемы для местного населения и нарушит существующий баланс в отношениях между различными религиозными общинами. В то же время в центральных районах критики властей считают, что, отказываясь предоставлять такие же права мусульманам, власти подрывают светские принципы индийского государства".



Говорить о том, что это общенациональные протесты, было бы явным преувеличением. В то же время сбрасывать их со счетов было бы опрометчиво. Ситуация весьма напряженная, и в ближайшие дни нельзя исключать любого сценария - как затухания протестов, так и их разрастания",- резюмирует Пранай Шарма.

"Пойдя на изменение закона о гражданстве 1955 года, Нарендра Моди вновь проявил себя как сильный лидер, не боящийся принимать решения, способные вызвать неоднозначную реакцию",- заверила "Ъ" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.



"С одной стороны, есть определенная логика в том, что в список представителей религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которые смогут в упрощенном порядке получать индийское гражданство, не были включены мусульмане. В этих трех государствах мусульмане составляют не меньшинство, а большинство. С другой стороны, Нарендра Моди не мог не понимать: он дает своим критикам еще один повод обвинить его в том, что он действует в интересах индусского большинства, и назвать его "гонителем мусульман"",- продолжает эксперт. "В целом крайне чувствительная для Индии тема отношений между религиозными общинами становится новым мобилизационным ресурсом для индийской оппозиции, не смирившейся с убедительной победой правящей "Бхаратия джаната парти" на майских выборах и пытавшейся любой ценой не допустить переизбрания Нарендры Моди. Весьма символично, что одним из центров сегодняшних протестов опять стала Западная Бенгалия, главный министр которой Мамата Банерджи в ходе избирательной кампании этого года снискала себе репутацию наиболее последовательного и непримиримого противника Нарендры Моди",- резюмирует госпожа Шаумян.

Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №232 от 17.12.2019, стр. 6