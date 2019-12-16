От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

09:22 17.12.2019

Мониторинг промышленности



Согласно ежегодному исследованию ИЭП имени Егора Гайдара, основанному на опросах компаний в октябре 2019 года, масштабы импортозамещения в промышленности расширяются: об отказе от импортного оборудования в пользу российских аналогов заявили 12% респондентов против 9% год назад и 7% в 2017 году (в октябре 2014 года на фоне резкой девальвации рубля таких было 27%). На этом фоне планы импортозамещения достигли 12% против 7% год назад. Основной проблемой при отказе от импорта остаются отсутствие российских аналогов любого качества и низкое качество отечественных разработок (см. график). "Пятилетний мониторинг не выявил значимых положительных результатов в части создания на территории РФ производства нового (не производимого ранее) оборудования и сырья, по крайней мере в глазах их покупателей из российской промышленности",- отмечают авторы исследования.



На вопрос о том, какие машины и оборудование предприятия хотели бы покупать, большинство (60%) респондентов, как и прежде, отдают предпочтение западноевропейским (после потери 17% с 2011 года), в 2019 году предпочтительность российского оборудования с 2018 года остается на втором месте, потеряв за год три пункта. Машинам и оборудованию из Китая и Индии предпочтение отдают все больше респондентов, из стран СНГ - все меньше. Но рейтинг фактических, а не желаемых закупок оборудования выглядит совершенно иначе. Основными поставщиками средств производства для отечественных предприятий была и остается Западная Европа (65% закупок в 2019 году против 77% в 2011 году) и Россия (65% против 60% соответственно). "Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии",- заключают в ИЭП. Страны смогли увеличить долю своих российских покупателей на 19 пунктов, до 35%.

В рейтинге из 17 ограничений промышленного роста в октябре 2019 года предприятия поставили слабый курс рубля на десятое место, а сильный курс - на последнее место; он тревожит лишь 4% респондентов. Хотя компании хотели бы покупать российское оборудование, за прошедший год фактор приемлемости цен на импортные аналоги как ограничивающий импортозамещение стал сильно значительнее: приемлемыми цены назвали 10% респондентов против 3% год назад.

Алексей Шаповалов

Газета "Коммерсантъ" №231 от 16.12.2019, стр. 2