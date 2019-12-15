Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков

09:55 17.12.2019 15 декабря 2019



Султан Акимбеков



О нюансах, связанных с историей Золотой Орды, и идеологией стран, причастных к этому историческому государству.



Зависимость власти от народа

В связи с ролью народного собрания и созываемого им народного ополчения у русских князей домонгольского периода фактически не было государственной монополии на насилие.



Соответственно, они не могли принуждать население к тяжелым повинностям и большим налогам. Любые

выплаты в пользу государственных институтов зависели от достигнутого компромисса между князем и вече

К примеру, очень показательной была история разногласий между князем Полоцким и городским вече. Они были связаны с политикой княжества в отношении зависимого от Полоцка племени эстов в районе города Юрьева. Сегодня это город Тарту на территории Эстонии.

Когда в самом начале XIII века у Юрьева появились немецкие крестоносцы из ордена меченосцев, полоцкий князь обратился к городскому вече с призывом собрать ополчение для похода.



Но народное собрание отказало. Полочане заявили, что эсты из района Юрьева являются личными данниками князя Полоцкого, соответственно, и выплаты от них шли в его пользу. В связи с этим жители города не видели оснований собирать ополчение для войны за личные интересы князя.

Понятно, что собственной дружины полоцкого князя было достаточно для поддержания зависимости племен эстов, но уже не хватало для противостояния немецким рыцарям.



Приход деспотизма



Собственно, именно во времена Золотой Орды власть северо-восточных русских князей, в первую очередь князя московского, приобрела деспотический характер. Одновременно с этим народное собрание вече постепенно исчезло из политической и социальной жизни русского города. Последний избранный московский тысяцкий Вельяминов был убит в 1378 году, за два года до Куликовской битвы по приказу князя Дмитрия, который тогда еще не стал Донским.



Деспотическая власть появилась в русских землях при Золотой Орде и благодаря ее влиянию. Соответственно,

возникла и монополия княжеской власти на государственное насилие, которая обеспечивала власть и эксплуатацию зависимых территорий



Сначала это насилие применялось в интересах сбора налогов для золотоордынских правителей, хотя понятно, что себя князья также не забывали. Затем, после ослабления Золотой Орды, все налоги оставались уже в распоряжении княжеской власти. Можно сказать, что без усвоения административного опыта Золотой Орды не было бы и могущественной централизованной аграрной Российской империи.



Конечно, на это можно возразить, что Византийская империя, откуда на русские земли пришло православие, также была централизованной аграрной империей. Поэтому деспотическая власть русских князей вполне может быть объяснена заимствованием византийского государственного опыта. В определенной степени это так. По крайней мере в отношении роли церкви в жизни государства и общества.

Православная церковь, в отличие от католической, обычно встроена в систему центральной государственной власти. Однако все же влияние Византийской империи на землях восточных славян после принятия православия киевским князем Владимиром не слишком заметно сказалось на их социальной организации.



Русь и Византия



Восточные славяне жили племенами, которые под влиянием новых государственных институтов трансформировались в общины, главным образом связанные с новыми городскими центрами. Прежние племенные собрания теперь стали называться вече.

Народные собрания не давали возможности князьям установить монополию на власть. В русских княжествах до монголов не было типичного для Византии и любой восточной империи крупного землевладения с большинством эксплуатируемого зависимого земледельческого населения.



В частности, не было условного землевладения в обмен на службу государству. Кроме того, не было и развитой бюрократии, отвечавшей за систему налогообложения, что было привычно для любой восточной империи. Государство в русских княжествах было в целом слабым и не имело возможностей масштабного изъятия налогов у населения в свою пользу.

Более того, эта власть становилась еще слабее по мере разделения прежней Киевской Руси на множество более мелких княжеств. С момента крещения Руси в 988 году и до монгольского завоевания прошло почти 250 лет. За это время византийская государственная традиция так и не была создана.



Соответственно, к 1230-м годам не было оснований полагать, что каким-то образом кто-то из сильных князей сможет установить централизованную власть хотя бы византийского типа. Более того, объективно уровень зависимости князей от городских общин все время повышался по мере того, как происходило создание все новых и все более мелких княжеств.

Так что ко времени появления монголов и создания Золотой Орды многочисленные русские княжества вовсе не были похожи на централизованную государственность с развитой бюрократией, какая существовала в Византийской империи и других аграрных империях Востока.



Централизация власти



Такая государственность появляется во время нахождения северо-восточных русских княжеств в составе Золотой Орды. Характерно, что мы не видим подобной эволюции деспотической княжеской власти на тех западных русских землях, которые не вошли в состав Золотой Орды, а стали частью Великого княжества Литовского.

Здесь власть не была концентрированной, монополизированной и деспотичной. Каждое княжество жило своей жизнью, местные аристократы были самостоятельны, города имели городское самоуправление по Магдебургскому праву, обычному для Западной Европы.

Хотя политическое значение народных собраний по сравнению со временами самостоятельных русских княжеств несколько снизилось, тем не менее городская среда была более независимой, чем при централизованной государственности северо-восточной Руси. Но в итоге это стало причиной слабости государственных институтов Литвы, а затем Польши и последующего падения их государственности. В частности, аристократия боролась за свои права.



Но если, к примеру, в Англии это обеспечило создание баланса между королевской властью и аристократией, то в Польше это привело к потере независимости. В то время как сильная деспотическая власть князя, который доминировал не только над обществом, но и над аристократией, обеспечило существенное преимущество Московскому государству.



Орда как развилка для России



В рамках централизованного государства можно было концентрировать ресурсы, что сделало его в итоге сильнее конкурентов, в том числе и поляков. Особенно это проявилось на длинной дистанции. В определенной степени период нахождения северо-восточных русских земель в составе Золотой Орды и стал своего рода исторической развилкой.



После нее история России пошла по тому пути, который, собственно, и привел ее к могущественной империи и всем связанным с этим обстоятельствам самого разного свойства, включая деспотическое правление, к примеру, Ивана Грозного. Вопрос, почему это произошло?



В связи с этим интересно мнение, высказанное в российской газете "Коммерсант" в статье, посвященной 750-летию Золотой Орды. Автор Кирилл Журенков пишет:

"Самое основное – Орда принципиально изменила ход российской истории, в конечном счете проложила путь к будущей империи, хотя на тот момент, когда пришли завоеватели, политические и экономические предпосылки для этого отсутствовали.



Судите сами: в домонгольской Руси была выстроена эффективная модель взаимодействия гражданского общества и власти – маленькие и демократичные государства, где княжеская власть в той или иной степени контролировалась традиционными институтами самоуправления восточных славян (вече, выборность должностных лиц, в том числе высших, вроде посадников или тысяцких).

Ближайшая историко-цивилизационная аналогия – это демократичная полисная система Древней Греции. Однако в процессе борьбы с татаро-монгольским игом возникла и окрепла иная идея: России необходима сильная централизованная власть. Только сильное государство в условиях натуральной экономики, отброшенной на столетия назад, было способно объединить разрозненные территории, чтобы противостоять внешнему врагу. Отрицать это невозможно: не будь татаро-монгольского ига, возможно, не было бы и единой России".



Уход от демократии



В этой статье появление централизованной государственности обусловлено необходимостью отвечать на внешнюю угрозу. То есть получается, что так как Золотая Орда была угрозой, то северо-восточные русские княжества ответили на это своей политической консолидацией. В результате они даже пожертвовали для этого существовавшей ранее системой местного самоуправления, тем же вече.



Такая версия позволяет автору сделать довольно тонкий ход в области исторической идеологии с весьма глубоким подтекстом. Потому что, согласно его оценке событий, решение перейти к жесткой, а временами деспотической централизованной власти было вынужденным и вызвано внешними обстоятельствами. Виновником этого как раз и была Золотая Орда.

По мнению автора, если бы Золотой Орды вдруг не было, тогда существовали бы небольшие, но зато демократичные государства с сильной ролью общества. Но обстоятельства вынудили прийти к мощному централизованному государству, и это до сих пор остается важным для России. В том числе потому что врагов по-прежнему немало, а сможет ли от них защититься маленькая слабая демократия, вопрос.



Соответственно, согласно логике статьи, те князья, которые принимали решение о заимствовании опыта Золотой Орды, исходили из общегосударственных задач, и поэтому их деятельность может рассматриваться только в положительном ключе с точки зрения интересов централизованного российского государства.

Непопулярная версия государственности

С учетом того, что речь идет о знаковых фигурах российской истории, в первую очередь об Александре Невском, Иване Калите и Иване III, это, несомненно, важно для идеологии России.



Хотя более логично выглядит предположение, что северо-восточные князья выступали на подконтрольных им территориях в качестве своего рода агентов или наместников правительства Золотой Орды. В их обязанности входил сбор налогов, согласно весьма обширному их списку, который был разработан еще в Монгольской империи.



Со списком налогов можно ознакомиться в соответствующих исторических документах. В обычной ситуации в домонгольский период это было бы невозможно. Народное собрание никогда бы не согласилось с таким налогообложением. В свою очередь у князя не было военной силы принудить общество к большим выплатам.

Но при Золотой Орде русские князья всегда могли апеллировать к ее военной мощи. Собственно, монополия государства на насилие, создание централизованной бюрократии, а также ослабление аристократии в северо-восточных русских княжествах было обеспечено именно военной мощью Золотой Орды.



В этом контексте те же московские князья воспользовались ситуацией и создали основы централизованной государственности при полном содействии Золотой Орды. Все что мешало этому, например вече, было ликвидировано в процессе нового государственного строительства. Понятно, что такая версия не может быть особенно популярной в современном идеологическом формате.

Но в любом случае факт остается фактом: мощная централизованная российская государственность так или иначе, но все-таки связана с Золотой Ордой или улусом Джучи. И такая постановка вопроса по-прежнему актуальна. Источник - 365info.kz

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