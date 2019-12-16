Шьют дело. Задержан полицией главред "Уральской недели" Л.Ахмедьяров

10:00 17.12.2019

Стало известно, почему задержали главного редактора "Уральской недели"



16 Декабря 2019

Оксана Дементиевская



Лукпана Ахмедьярова вызвали на допрос в рамках уголовного дела По поручению следователя Департамента полиции журналиста из Уральска вызвали на допрос в качестве свидетеля, передает корреспондент Liter.kz. Сразу отвечая на вопрос: "Почему задержали Лукпана Ахмедьярова?" пресс-секретарь Департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков отметил, что видел его в здании без сопровождения коллег. Но обещал уточнить подробности, которые сообщил позже. "Полицией в рамках досудебного расследования по ст. 405 УК (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма) по поручению следователя в Департамент полиции доставлены в качестве свидетелей отдельные граждане, в том числе Лукпан Ахмедьяров", - рассказал Болатбек Бельгибеков. Дальнейшие подробности, очевидно, сообщит сам журналист после встречи со следователем.