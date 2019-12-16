Идите... Лесом засадят еще 700 тысяч га дна Арала

10:07 17.12.2019

Высадка зеленых насаждений возобновилась на высохшем дне Аральского моря. В этом году планируется облесить еще 700 тысяч га.



На территории высохшего Аральского моря возобновились работы по созданию зеленых насаждений, сообщил начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Мурад Садыков. МЧС координирует государственную программу по освоению дна Аральского моря по поручению президента.



В прошлом посевном сезоне удалось озеленить почти 500 тысяч га. В этом году президент поручил облесить уже 700 тысяч га дна бывшего водоема, заявил Мурад Садыков.

"На данном этапе задействована авиация в количестве нескольких самолетов АН-2, которые осуществляют аэропосев семян пустынных растений, таких как саксаул, кандым и других сельхозкультур, - сообщил представитель МЧС. - Также на солончаках внедряется новейшая разработка узбекских ученых, позволяющая повысить приживаемость растений на сверхзасоленных почвах".

Параллельно производится посадка саженцев, которые были выращены в специальных питомниках.

Как отметил глава пресс-служба МЧС, сезон только начался. После 24 декабря в Приаралье будут мобилизованы тысячи единиц разновидной техники и специалисты со всего Узбекистана.



Напомним, в августе 2018 года на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул предложения о преодолении последствий Аральской катастрофы. Он сообщил, что в течение 10−12 лет лесными насаждениями можно покрыть все высохшее дно моря и создать там новые высокопродуктивные пастбища, которые дадут толчок интенсивному развитию животноводства.