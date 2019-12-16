УзбАскеры - победители конкурса "Лучший воин" в США

10:10 17.12.2019

Военные Узбекистана - победители конкурса "Лучший воин" в США

Военнослужащие из Узбекистана заняли первое место конкурса "Лучший воин" в США, впервые участвуя в нем.



Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана заняли в своих категориях первое место ежегодного конкурса "Лучший воин" в США. Представители Минобороны участвовали в соревновании впервые, сообщила пресс-служба ведомства.



Сержант Сардор Мамарасулов и младший сержант Мухриддин Очилов соревновались за звание лучших с 14 представителями разных подразделений Национальной гвардии Миссисипи, в честь 338-й годовщины образования которой проводился конкурс.

В первый день соревнований участники прошли полосу препятствий из девяти элементов. По итогам лучшее время показали Мухриддин Очилов - 08:35 и Сардор Мамарасулов - 10:08.

В следующем туре военнослужащие Минобороны сдали зачеты по физической подготовке: отжимание, пресс, бег на 3,2 км, подъем штанги весом 110 кг стоя, бросок через себя мяча весом 5 кг, подтягивание на перекладине, бег на короткую дистанцию 25 м.



Младшие специалисты ведомства также провели разборку-сборку пистолета Beretta, автомата M-4, ручного пулемета М-240, крупнокалиберного пулемета М-249 и автоматического миномета.

Кроме того, военнослужащие Узбекистана сдавали зачеты по оказанию медицинской помощи при ранениях и травмах, состязались в марш-броске на 20 км, стрельбе из стрелкового оружия и метании ручных гранат.



В последний день соревнований военнослужащие продемонстрировали знания топографии. Этот этап соревнования проходил ночью в незнакомой лесистой местности. Участникам нужно было найти пять контрольных пунктов в течение четырех часов. Расстояние между точками доходило до 2,5 км, что требовало от соревнующихся не только точности расчетов, но и быстроты перемещения.



За время соревнования Мухриддин Очилов и Сардор Мамарасулов освоили семь видов иностранного стрелкового оружия, прошли краткий курс военной топографии США, подготовили экипировку, соответствующую стандартам НАТО, и изучили новые нормативы по физической подготовке.