Аркадаг - не дурак! Туркменистан застрахует свой газ для Пакистана на случай подрыва ТАПИ

10:17 17.12.2019

Туркменистан согласился застраховать газ для Пакистана на случай подрыва ТАПИ



Туркменистан предоставит Пакистану страхование, которое покроет Исламабаду издержки в случае перебоев в поставках газа по трубопроводу ТАПИ из-за террористической активности в Афганистане. Об этом сообщает пакистанское издание The News.

К этому решению туркменская сторона пришла после того, как Пакистан отказался выплачивать какие-либо компенсации в случае остановки транзита из-за подрыва газопровода афганскими боевиками.

Как сообщил изданию чиновник из Министерства энергетики Пакистана, в середине января планируется визит туркменской делегации, которая представит механизм страховых выплат, а также изменения в соглашении, согласно которым Пакистан будет оплачивать лишь объемы газа, которые будут доставлены до границы страны. Кроме того, будет еще раз пересмотрена формула ценообразования газа, поставляемого по ТАПИ.

По словам чиновника, ранее предполагалось, что Пакистан должен оплачивать объем газа, который пересекает туркмено-афганскую границу, но специальный помощник премьер-министра по вопросам нефти Надим Бабар (Nadeem Babar) с такими условиями не согласился и потребовал пересмотреть соглашение. После этого Туркменистан пошел на уступки и пообещал включить в договор новый пункт, согласно которому Пакистан не будет нести материальную ответственность в случае перебоев в поставках, связанных с терактами в Афганистане.

Также Пакистан был недоволен "слишком сложной" формулой подсчета цены на газ и потребовал включить в нее текущую стоимость сжиженного газа, который на данный момент дешевле того, что предлагается поставлять по ТАПИ.