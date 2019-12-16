"Воспитание" (и в нем - "Чувство Родины") - новый обязательный предмет всех узбекских школ с 1 по 9 классы

10:49 17.12.2019

"Воспитание" будет преподаваться в школах Узбекистана 17 Декабря 2019 209 Новости мира Пилотные тесты учебников и учебно-методических комплексов по "Воспитанию" пройдут в школах Ташкента и Ташкентской области в апреле-мае 2020 года.



С 2020-2021 учебного года в 1−9 классах школ Узбекистана Министерство народного образования планирует внедрить новый предмет "Воспитание", передает Central Asian News. В ведомстве отметили, что предмет "Воспитание" объединит несколько дисциплин: "Правила приличия", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий". В старших классах новый предмет будет вводиться в 2021-2022 учебном году. Согласно проекту, Министерство народного образования в апреле-мае 2020 года проведет пилотные тесты учебников и учебно-методических комплексов по "Воспитанию" в школах Ташкента и Ташкентской области. Для преподавания нового предмета будут привлечены учителя, имеющие специальность "Начальное образование", "Национальная идея и право", "История". Они пройдут курсы специальной подготовки в региональных центрах. 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на совещании по вопросам развития народного образования и предложил внедрить в школах предмет "Воспитание".



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