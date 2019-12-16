КиноБабуся Бриджит Бардо требует от Казпреза Токаева прекратить заживо сжигать кошек и собак "в Атырау и Уральске". Гав-Мяу-геноцид

11:16 17.12.2019

Бриджит Бардо обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом



Казахстана Марина Рузматова Бриджит Бардо утверждает, что в Атырау и Уральске животных сжигают живьем и такие пытки недопустимы в ХХI веке. Французская актриса и активная зоозащитница Бриджит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем она ужасается варварскому обращению с кошками и собаками в Казахстане и призывает Токаева принять жесткие меры. "Я пишу, чтобы выразить свой ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Продолжают поступать свидетельства жестокого отлова и уничтожения собак и кошек, убитых варварским способом. Агентствам по "контролю за животными" хорошо платят за то, чтобы они очищали улицы от бедных животных безо всяких угрызений совести по поводу наносимых животным травм, а также потрясений, которые испытывают ухаживающие за ними люди", - говорится в письме. К обращению приложены фотографии истерзанных трупов собак. Кроме того, Бриджит Бардо утверждает, что в Атырау и Уральске бездомных собак обездвиживали парализующим газом, а потом сожгли заживо. "Как можно представить такие пытки в XXI веке? Лица, совершающие такие действия, во Франции или в большинстве стран мира будут считаться психопатами и отправятся на лечение, либо будут приговорены к длительным срокам заключения", - пишет актриса. Бардо предлагает Токаеву перейти к гуманному отношению к бездомным животным. "Гуманный подход – это стерилизация, чипирование, расширение прав в отношении защиты бездомных животных. Деньги, которые сейчас тратятся на уничтожение животных, как раз можно направить на эти цели", - указывает зоозащитница. Также Бардо предлагает помощь своей зоозащитной организации. "Мой фонд готов содействовать в работе над сменой стратегии, которая принесет хорошие результаты в долгосрочной перспективе и интегрирует вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным. Поработайте вместе с защитниками вашей страны над разработкой нового закона о защите животных. Я жду вас быстрого и положительного ответа, и готова послать представителя моего Фонда, который поделится своим видением и возможностью управления бездомными животными, без жестокости и угрозы роста их популяции. Не разочаровывайте меня, господин президент!" - этими словами завершила Бардо свое письмо. Письмо подписано "Со всей моей надеждой, Бриджит Бардо".