Пакистанский суд заочно приговорил прячущегося в ОАЭ 72-летнего президента-диктатора Мушаррафа к ВМН

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12:04 17.12.2019
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает газета Dawn.
Решение вынесла коллегия специального суда из трех человек.
Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год. Бывшего лидера обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия конституции. В 2007 году он также приостановил работу Верховного суда и запретил вещание негосударственных теле- и радиокомпаний. Тогда в результате беспорядков более ста человек были приговорены к смертной казни.
В 2013-м в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене. Согласно закону страны, любой, кто нарушает конституцию "с применением силы или демонстрацией силы", виновен в государственной измене.
В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение и по сей день находится там.