 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.12.2019
13:33  Сбежавший в Германию инвалид уверяет, что работал киллером-ликвидатором у батьки Лукашенко
13:30  Папа дочку не обидит. Официально закрытая Тадж-корпорация "Фороз"... продолжает работать
13:29  О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 2, - Н.Нуртазина
13:07  Мао Цзэдун в гостях у Сталина, - В.Бурт
12:08  Сотрудник посольства Казахстана в Египте Жолдасов найден загадочно убитым на улице - руки связаны, на шее - веревка...
12:04  Пакистанский суд заочно приговорил прячущегося в ОАЭ 72-летнего президента-диктатора Мушаррафа к ВМН
11:16  КиноБабуся Бриджит Бардо требует от Казпреза Токаева прекратить заживо сжигать кошек и собак "в Атырау и Уральске". Гав-Мяу-геноцид

11:11  Бишкекские лесбо-пидары опровергают, что их новый "мирный митинг" проспонсировали Госдеп США и Британское посольство
10:49  "Воспитание" (и в нем - "Чувство Родины") - новый обязательный предмет всех узбекских школ с 1 по 9 классы
10:17  Аркадаг - не дурак! Туркменистан застрахует свой газ для Пакистана на случай подрыва ТАПИ
10:10  УзбАскеры - победители конкурса "Лучший воин" в США
10:07  Идите... Лесом засадят еще 700 тысяч га дна Арала
10:02  Казахи: возможно ли "возрождение нации" на основе прежних ценностей и обычаев?
10:00  Шьют дело. Задержан полицией главред "Уральской недели" Л.Ахмедьяров
09:59  Нужна ли Каз-акимам "самостоятельность" и чем она чревата? - CАМ
09:55  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков
09:30  Экспорт революции в Иран, - С.Шакарянц
09:22  От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай
09:06  Индия не резиновая. Жители северных штатов не хотят принимать беженцев из трех соседних стран, - "Къ"
09:00  Эмираты тормозят межаравийское примирение. Почему катарский кризис пока не удается урегулировать, - "НГ"
08:59  Судьба автономии Гонконга висит на волоске, - В.Скосырев
08:12  Президент Мирзиеев улетел в Японию
07:34  Одиозного кыр-прокурора-"революционера" Бекназарова отправляют таки послом в Малайзию
00:05  Война за обладание беженцами: особенности африканской экономики
Понедельник, 16.12.2019
23:52  Прекращение огня на коммерческом фронте. США и Китай договорились о торговом перемирии, - "Къ"
23:47  Рабы Запада, курдские братья и месть американцам, - взрывное интервью Эрдогана
21:42  Суверенная глобализация. Как Джонсон распорядится новым большинством в парламенте, - Е.Пудовкин
21:39  Раскрытие убийства Шеремета – пролог новых Укр-полит-потрясений, - Д.Минин
21:32  Свободу эндам! Актив УзбЭкопартии привяжет себя к деревьям в знак рубки-протеста
21:00  Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день
20:59  Остановить утечку капитала из Турции никак не получается
20:57  Англия – для англичан, Шотландия – для шотландцев?
20:54  Час пробил. США разваливают ВТО как тухлый орех
20:53  Узбекистан идет к "новой эре" Мирзиеева, - Б.Мусаев
20:40  В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория. А как же углий и нефтяний?..
20:29  Мирзиеев поручил "усилить систему защиты журналистов"
18:16  Эрдоган готов признать геноцид индейцев. И выгнать из Турции военные базы США, - "КП"
16:26  Союз добровольцев Донбасса трансформируется в российскую политическую партию
15:53  Умер экс-глава Союза художников Таджикистана Фаррух Ходжаев
14:23  "Она кусала, но себя не давала": Юлдуз Усманова о Гульнаре Каримовой (видео)
14:18  Казахстанская нефть в "белорусском чучхе", - С.Артеменко
14:16  Таджикистан: вода не только великий созидатель, но и страшный/грозный разрушитель, - К.Сирожидинов
14:14  Усилия и проблемы Сооронбая Жээнбекова. Главные кыргызские события впереди, - С.Чериков
13:52  В КырПарламенте пытаются организовать импичмент спикеру Джумабекову
12:19  Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную
11:10  Глава "силового" комитета УзбСената Дадаходжаев обозвал УзбППС - "криминальной кормушкой". Вырвалось
10:03  США готовят к публикации новую стратегию по Центральной Азии
09:22  Следователи трясут узбекский ТГЭУ-Нархоз
09:20  В Узбекистане прокуроров и военнослужащих СГБ лишили неприкосновенности
09:07  "Партия будущего" угрожает Эрдогану в настоящем, - Ариф Асалыоглу
09:04  США активизируются на среднеазиатском направлении, - В.Павленко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мао Цзэдун в гостях у Сталина, - В.Бурт
13:07 17.12.2019

Валерий БУРТ | 15.12.2019 |

Вождь коммунистов Китая лишь дважды выезжал за рубеж и оба раза – в СССР
70 лет назад, 16 декабря 1949 года, в Москву прибыл председатель ЦК КПК, создатель современного китайского государства Мао Цзэдун. На Северном (ныне Ярославский) вокзале его встречали члены Политбюро ЦК ВКП(б) Вячеслав Молотов и Николай Булганин. Гость, находившийся во власти тревожных раздумий, был задумчив и насторожен. Как встретит его Сталин? Найдут ли они общий язык?
Мао прошел вдоль выстроенного почетного караула и выступил с короткой речью, которую заключил словами: "Десять тысяч лет дружбе и сотрудничеству Китая и СССР!" После этого он отправился на дачу Сталина, которую ему любезно предоставил хозяин.
Вечером того же дня Мао встретился с главой Советского Союза. Оба лидера были уже знакомы, но лишь заочно, по переписке. В то время Мао еще не был председателем КНР, но уже мечтал стать властелином всего Китая…
Летом 1947 года Сталин выразил согласие на приезд Мао в Советский Союз. Однако это могло вызвать осложнения со страной, которая имела с СССР дипломатические отношения – Китайской республикой. И потому Москва дала отбой, проявив лукавство: мол, отсутствие Мао может повредить положению на фронтах в Китае. Коммунисты воевали тогда со сторонниками партии Гоминьдань во главе с Чан Кайши.
Сталин вел сложную игру – уверял Вашингтон, что хочет иметь дело с Чан Кайши, удерживая США от вмешательства во внутреннюю борьбу в Китае. Однако Сталин помогал и Мао, открыв для него свои арсеналы.
Спустя год, в 1948-м, Мао снова засобирался в Москву, но его опять охладил Сталин. Причина отказа была все та же. Сталин и позднее под разными предлогами отодвигал встречу с Мао. Возможно, советский вождь ждал исхода военного противостояния Мао и Чан Кайши, к тому же не хотел слишком афишировать свои отношения с лидером китайских коммунистов.
После провозглашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики вновь встал вопрос о поездке Мао в Москву – уже как главы правительства. На сей раз Москва не возражала. Китайский лидер сообщил о своем желании посетить советскую столицу в декабре, чтобы "лично поздравить товарища Сталина с днем рождения"…
Необходимое отступление. В конце 40-х годов Сталин еще надеялся на улучшение отношений с бывшими союзниками, хотя в то время уже сколачивался военный блок, направленный на противоборство с СССР. 27 января 1949 года в интервью генеральному директору американского агентства "Интернэйшнл ньюс сервис" в Европе Кингсбэри Смиту, опубликованному в "Правде", Сталин заявил, что "правительство СССР могло бы сотрудничать с правительством Соединенных Штатов Америки в проведении мероприятий, которые направлены на осуществление Пакта Мира и ведут к постепенному разоружению".
Через несколько дней пресс-секретарь президента США Чарльз Росс ответил: "Г-н Трумэн готов встретиться с генералиссимусом Сталиным в Вашингтоне или, например, в Исландии, а если это не устроит г-на Сталина, то президент США готов рассмотреть его иные предложения".
Однако Сталин, сославшись на плохое самочувствие, отказался лететь так далеко. Он предложил Трумэну встретитьсяна территории СССР, Чехословакии или Польши, на что американский президент ответил… молчанием. Образование НАТО было уже делом решенным, к тому же Трумэн не был уверен, что со Сталиным удастся договориться. Они уже вели переговоры летом 1945 года в Потсдаме, и от той встречи у американца остались не самые лучшие воспоминания. Наверное, как и у Сталина...
В апреле 1949 года был создан военный блок НАТО, где главные роли играли США, Великобритания и Франция. Тем не менее в сентябре Сталин пытался заключить союз с этими странами, добавив туда Китай. Однако идея не нашла поддержки у партнеров.
Думал ли Сталин о создании военного блока социалистических стран в противовес НАТО? Такого предложения от него не исходило, но это не значит, что мысли такой у него не было. И вполне возможно, он представлял в будущем военный союз СССР и Китая…
Встреча Сталина и Мао Цзэдуна с виду была теплой, сердечной. Однако обнаружились и разногласия. Гость, в частности, хотел, чтобы Советский Союз помог ему в захвате Тайваня, куда бежали гоминьдановцы. "Оказание помощи не исключено, но формы помощи нужно обдумать, – ответил Сталин. – Главное здесь – не дать повода американцам для вмешательства. Что касается штабных работников и инструкторов, то их мы можем дать в любое время. Остальное обдумаем".
21 декабря 1949 года состоялось чествование Сталина, которому исполнилось 70 лет. Поздравление Мао был ярким и эмоциональным. Сталин совершил ответную любезность – на приеме, когда зазвучали здравицы в честь руководителей и народов социалистических стран, первым он предложил тост за Мао.
Однако, по словам Андрея Громыко, который был в то время заместителем министра иностранных дел, их общение было тяжелым. В своих мемуарах "Памятное" Громыко писал: "Мне, как участнику этих бесед и встреч, бросилось в глаза, что между двумя лидерами – Сталиным и Мао Цзэдуном разговоры завязывались, так сказать, с заминкой. Обменивались они несколькими фразами, разумеется, через переводчика, а затем наступала пауза, которая, однако, длилась далеко не минуту. Это отмечалось и за обедом, где два лидера сидели рядом… На следующий день я услышал от других товарищей, что, по их мнению, за обедом у "большой двойки" не хватало сердечности. Через несколько дней атмосфера в общем не изменилась..."
Считал ли Мао, что вскоре (или уже тогда?) может заменить стареющего Сталина в качестве лидера мирового коммунистического движения. Если да, то понравиться советскому вождю это не могло. Впрочем, Сталин и во время общения с Мао, и позже не раз доказывал, что он не потерял хватку…

Встреча Мао Цзэдуна на Северном (Ярославском) вокзале в Москве 16 декабря 1949 года
Беспрецедентно длинный, двухмесячный визит Мао в СССР зимой был успешный. Два государства-гиганта заявили о своем стремлении развивать отношения в разных областях. 14 февраля 1950 года СССР и КНР подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Благодаря этому древняя "спящая империя" была преобразована, были созданы современные отрасли экономики, значительно укрепилась военная мощь республики.
Вскоре Китаю представилась возможность испытать свою армию. Когда началась война в Корее, Пекин бросил на спасение союзников свои резервы. Как утверждал генерал-майор профессор Национального университета обороны НОАК Сюй Янь, численность китайских военных, воевавших на стороне КНДР, достигала почти 3-х миллионов.
…При Сталине Мао больше не приезжал в СССР. Он не появился в Москве и на похоронах советского лидера в марте 1953 года, прислав вместе себя премьера Государственного административного совета КНР Чжоу Эньлая. Тем не менее Мао всегда уважительно отзывался о Сталине.
В 1957 году состоялся второй визит Мао Цзэдуна в Советский Союз. В беседе с Громыко, который встречал гостя уже в ранге министра иностранных дел, Мао заверял, что "Китай никогда не пойдет на ухудшение отношений с Советским Союзом и будет совместно с вами выступать в борьбе за мир".
Увы, вскоре отношения между двумя странами стали ухудшаться. Апофеозом конфронтации стал кровопролитный пограничный конфликт на острове Даманский в марте 1969 года…
В заключение отметим, что Мао Цзэдун лишь дважды выезжал за рубеж. И оба раза – в Советский Союз. По одному этому можно судить, какое значение он придавал отношениям Китая и СССР.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576577220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  