Папа дочку не обидит. Официально закрытая Тадж-корпорация "Фороз"... продолжает работать

13:30 17.12.2019 РАССЛЕДОВАНИЕ РАДИО ОЗОДИ: БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ "ФАРОЗА" ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ



Расследование Радио Озоди показало, что бизнес-холдинг "Фароз", три месяца назад заявившей о добровольной самоликвидации, продолжает свою деятельность. В сентябре руководство "Фароза" подало заявление в Налоговый комитет страны по поводу добровольной ликвидации ЗАО со всеми входящими в него компаниями. "По причине неконкурентоспособности на рынке продажи топлива, а также из-за того, что компании -производители напрямую поставляют ГСМ на таджикский рынок, на сегодняшний день Общество потеряло конкурентоспособность", - говорилось в официальом заявлении компании.



Однако в документах, которые находятся в распоряжении редакции Радио Озоди, "Фароз" значится как действующая компания. О том, что "Фароз" продолжает свою работу, свидетельствуют не только документы.



Сообщение о добровольной самоликвидации компании "Фароз" для многих стало неожиданным и вызвало множество вопросов. Заявление "Фароз", скорее всего, связано с ликвидацией названия компании, утаивание имен владельцев, и продолжение деятельности под другим брендом, полагали многие.



Редакция Радио Озоди 11 декабря отправила Шамсулло Сохибову, основателю компании "Фароз", письмо и попросила ответить на эти вопросы:



- Компания "Фароз" на самом деле прекратила свою деятельность?



- Правда, что компания "Фароз" работала в сферах, где при небольшом вложении, можно получить огромную прибыль?



- Правда, что президент Таджикистана участвовал во всех церемониях отярытия предприятий, принадлежащих "Фароз"?



- После самоликвидации "Фароза" кто будет контролировать Таджикский металлургический комбинат? •По каким причинам принято решение о добровольной самоликвидации компании "Фароз"?



- Кому и на какую сумму должная компания "Фароз" и каким образом будет этот долг погашен?



Однако ответов от Шамсулло Сохибова мы не дождались и решили провести собственное расследование, чтобы получить ответы на вопросы: прекратила ли на самом деле многопрофильная компания "Фароз" свою деятельность, какая судьба постигнет не только ее имущество, но и сотрудников, и продолжит ли она свою работу под другим брендом?



Документы свидетельствуют



Закрытое акционерное общество "Фароз", принадлежащее Шамсулло Сохибову, зятью президента Таджикистана, зарегистрировано в Едином государственном реестре под номером 0410000058 как компания, занимающаяся экспортом сжиженного газа. После решения о добровольном самоликвидации компании вывески с названием "Фароз" исчезли со зданий многочисленных АЗС, однако сотрудники продолжают работу и в беседе с корреспондентами Радио Озоди они утверждали, что никаких изменений в деятельности автозаправок не произошло.



Однако компания "Фароз" занималась не только поставками ГСМ, в частности, сжиженного газа: она добилась успеха в самых разных сферах - банковский бизнес, металлургия, полезные ископаемые, автошколы, лыжный курорт, таможенные терминалы. "Занималась" или "по-прежнему занимается" - сказать трудно.



В Таджикистане трудно найти отрасль, в которой бы эта компания не присутствовала. "Фарозу" принадлежат более 60 крупных и малых организаций и предприятий – это крупнейшая сеть заправок, медицинские лаборатории, таможенные терминалы, автошколы, горнолыжный комплекс, компания разрабатывает месторождения золота и других полезных ископаемых, имеет монопольное право на сбор и производство смолы лекарственного растения ферула.



В конце лета один из доминирующих многопрофильных бизнес-холдингов Таджикистана, монополист во многих отраслях экономики - компания "Фароз" - неожиданно объявила о самоликвидации. В попавшем в СМИ официальном письме гендиректора ЗАО "Фароз" Азамата Косимова в Налоговый комитет Таджикистана говорится о намерении прекратить деятельность компании в сфере поставок в республику горюче-смазочных материалов (ГСМ).



Одновременно ЗАО "Фароз" на своем сайте выставило на продажу имущество в городе Душанбе и других городах и районах Таджикистана. Список включает 108 различных объектов, в том числе 4 резервуаре для хранения топлива и жидкого газа в Согдийской и Хатлонской областях, 19 АЗС в Душанбе и Хатлонской области, 59 транспортных средств, в том числе 37 бензовозов и газовозов. "Фароз" также продает 6 водительских школ по всей республике, 10 центров техосмотра транспортных средств.



Добровольная самоликвидация бизнес-холдинга "Фароз" для многих стала полной неожиданностью. Однако спустя несколько дней после официального письма гендиректора ЗАО в Налоговый комитет Таджикистана, глава правительства Эмомали Рахмон выделил компании земельные участки для строительства терминалов в Матчинском районе, Пенджикенте и Исфаре. А 1 ноября было подписано правительственное постановление под номером 555 о передаче ЗАО "Фароз" 3 га земли для строительства пассажирского терминала на территории района Рудаки. Остается загадкой: почему Эмомали Рахмон выделил земли компании, которая уже объявила о добровольной самоликвидации. С другой стороны, эти документы свидетельствуют о том, что компания продолжает свою работу. Согласно документам, которые находится в распоряжении Радио Озоди, в настоящее время работают не менее 46 предприятий и организаций, принадлежащих компании "Фароз".



Источник, близкий к компании, на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что "Фароз" по-прежнему импортирует в Китай десятки тонн сурьмы с Анзобского металлургического комбината. Согласно документам, этот металл отправляется в Поднебесную якобы для лабораторных исследований, отметил источник. Однако, согласно документам, находящимися а распоряжении Радио Озоди, 1 апреля 2019 года в одну из лабораторий Синьцзян-Уйгурского автономного округа было отправлено более 60 тонн сурьмы, хотя для проведении анализа достаточно и небольшого количества металла.



Кстати, в Таджикистане только принадлежащий "Фарозу" металлургический комбинат имеет лицензию на импорт сурьмы. С другой стороны, как стало известно, у комбината имеется собственная лаборатория, где проводится анализ состояния металла и определяется возможность дальнейшей его эксплуатации. Малое предприятие, которое занимается этим, в настоящее время выставлено на продажу.



Руководитель малого предприятия подтвердил некоему иностранному инвестору, что оно связано с "Фарозом" и "в дальнейшем будет работать под руководством "Фароза", используя предоставленные правительством компании льготы". Он также подчеркнул, что в случае необходимости устроит встречу инвестора с Шамсулло Сохибовым, чтобы обговорить все детали и условия купли-продажи малого предприятия. Очевидно, что после подписания договора о купле-продажи, предприятие остается под покровительством "Фароза". Это еще одно доказательство того, что ЗАО "Фароз" по сей день продолжает свою деятельность.



"Действующая компания"



В Таджикистане все предприниматели, компании и организации проходят регистрации в Налоговом комитете страны. Согласно документам, Закрытое акционерное общество "Фароз" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц под номером 0410000058.



Владельцем и основателем "Фароза, по реестру, является Сохибов Шамсулло Махмадуллоевич, который по данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), является зятем президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В реестре "Фароз" значится как "действующая компания": в списках ликвидированных или находящихся на стадии ликвидации компаний ее нет.



Руководство ЗАО "Фароз", головной офис которой находится на улице имени Джаббора Расулова в городе Душанбе, не ответило на официальное письмо редакции Радио Озоди о том, на самом ли деле компания прекратила свою деятельность?



Однако в начале октября один из представителей ЗАО "Фароз" прибыл в душанбинское бюро Радио Озоди и заявил, что компания прекратила свою деятельность, из-за чего не может ответить на запросы журналистов. По его словам, он и другие сотрудники головного офиса переведены на работу в другую компанию, которая также принадлежит "Фарозу". Тем временем, во всех документах Азамат Косимов значится как действующий гендиректор ЗАО "Фароз".



Нусратулло Давлатзода, председатель Налогового комитета Таджикистана, 31 октября в письменном ответе Радио Озоди, подтвердил, что акционеры "Фароза" приняли решение о добровольном самоликвидации компании. "В случае официального обращения ЗАО "Фароз" Налоговый комитет Таджикистана готов обсудить заявление компании", говорится в ответе главного налоговика Таджикистана. Это высказывание Давлатзода означает, что компания еще не обратилась с заявлением о самоликвидации и лишь ставила в известность о своем намерении.



Если акционеры "Фароза" еще не обращались в Налоговый комитет, значит ли это, что опубликованное в СМИ заявление о самоликвидации является фальшивкой? Или это был пиар-ходом компании?



Кто является владельцем "Коммерцбанка Таджикистана" и компании "Сугуртаи аввалини милли"?



После публикации информации о самоликвидации или банкротстве ЗАО "Фароз" Нацбанк Таджикистана на своем официальном сайте внес изменения в сведениях о Коммерцбанке Таджикистана и страховой компании "Сугуртаи аввалини милли", которые значились как организации "Фароза". Джамшед Нурмухаммадзода, глава НБТ ранее заявлял, что Коммерцбанк принадлежит "Фарозу". В настоящее время Коммерцбанк значится как кредитное учреждение страховой компании "Сугуртаи аввалини милли", владелец компании – Файзулло Ширинов.



Напомним, Файзулло Ширинов ранее руководил фирмой "Ману фирм", которая занималась сбором ферулы и ширинбуя в Хатлонской области. Ферула и ширинбуя (солодка шероховатая – Glycyrrhiza aspera Pal), широко применяются в медицине. Сбор этих растений ежегодно приносил компании "Фароз" прибыль в более $10 млн. Ширинбуя, по словам врачей, полезна при истощении нервной системы и функций внутренних органов, нарушениях водно-солевого обмена, язвенных процессов, гиперацидного гастрита, астмы и др. ЗАО "Фароз" на своей страничке в Фейсбук отмечало, что "Ману фирм" является дочерной фирмой компании.



"Сафеддара"



Все последние годы "удача" сопутствовала "Фарозу". К примеру, в госбюджете 2014 года было выделено $40 млн для строительства в Душанбе рынка "Пойтахт-90". Тогда был снесен старинный рынок "Шохмансур", известный в народе как "Зеленый базар". Спустя некоторое время название рынка "Пойтахт-90" было заменено на "Мехргон", а его владельцем стала компания "Фароз". Ранее в распоряжении "Фароза" перешли торговый комплекс "Вефа" и компания "Авто Лото". На каком основании "Мехргон" был передан "Фарозу" остается тайной за семью печатями.



Ранее в распоряжении "Фароза" перешли торговый комплекс "Вефа" и компания "Авто Лото". На каком основании "Мехргон" был передан "Фарозу" остается тайной за семью печатями.



Коммерцбанк Таджикистана был организован в 2002 году Музаффаром Джумаевым как малая кредитная организация под названием "Музаффарият" в Худжанде. О "Музаффарияте" стало известно после того, как ее похвалили во Всемирном банке и выбрали для выдачи малых кредитов работникам сельского хозяйства. В 2015 году Нацбанк Таджикистана внес изменения требования к малым кредитным организациям: у них должен было быть приличный уставной капитал. Джумаев был вынужден продать свою организацию компании "Фароз", пишет OCCRP.



Банкротство компании или "банкротство" названия?



Слава и влияние "Фароз" настолько велики, что многие предприниматели соглашались передать свои фирмы только при упоминании ее имени или при небольшом давлении. В 2016 году некий предприимчивый гражданин, представляя себя сотрудником компании "Фароз", стал хозяином дома отдыха "Хавото?". Однако позже он отрицал, что работает в "Фарозе".



Компания "Фароз" всегда пользовалась льготами правительства и контролировала сферы, где при небольшом вложении можно было получить огромную прибыль (лабораторные исследования, получение водительских прав и т.д.) И как такая успешная компания может внезапно объявить себя банкротом?



Правда, нужно отметить, что часть прибыли ЗАО "Фароз" направлялся для инвестиции в экономику Таджикистана. Компания выделила $21 млн для строительства Гиссарского горно-обогатительного комбината и $10 млн – для реконструкции спортивно-туристического комплекса ООО "Сафед-дара". Однако, при строительстве Гиссарского горно-обогатительного комбината компания была освобождена от налогов, а спортивно-туристический комплекс ООО "Сафед-дара", стоимостью около $5 млн., достался "Фарозу" всего в $200 тыс.



Напомним, компания "Фароз" стала прибыльной а годы, когда ее руководитель Умарали Кувватов занимался поставками ГСМ для нужд НАТО в Афганистане. Руководство "Фароза" утверждает, что Кувватов никогда не работал в этой компании, однако СМИ России еще в 2011 году писали о нем как о руководителе "Фароза". Действия властей вынудили Кувватова покинуть Таджикистан. Прибыв в Москву, Кувватов занялся политикой и не раз заявлял, что возглавляемая им "Группа-24" намерена выставить своего кандидата на президентских выборах в Таджикистане. В 2015 году Умарали Кувватов был застрелен в Стамбуле.



Тем временем, некоторые эксперты говорят не о материальном, а о моральном банкротстве компании "Фароз". В интервью Радио Озоди 13 сентября пресс-секретарь компании "Фароз" Дилором Рахимова посетовала на негативное восприятие частью общественности деятельности компании. "Вместо того, чтобы нас поблагодарили за те заслуги и вклад в развитие и благоустройство страны, мы слышим лишь одну критику и претензии. Чего бы не коснулся "Фароз", все приукрашается и модернизируется. Видели, как изменилась база "Сафед-дара"? Все это, увы, не принимается во внимание, все пишут и пишут против нас, и руководство приняло решение закрываться".



"Фароз" - это..."



ЗАО "Фароз" – это многопрофильная компания, деятельность которой охватывает самые различные сферы экономики, начиная от рынка услуг и заканчивая тяжелой промышленностью. Компания основана в 2002 году с головным офисом в Душанбе, имеет представительства и филиалы во всех крупных городах и районах Таджикистана, а также за ее пределами. ЗАО "Фароз" – без преувеличения почти половина экономики Таджикистана.



Компания занимается добычей золота, угля и сурьмы, оформлением водительских прав, медстраховками, техосмотрами. Если же отметить основные сферы деятельности компании, то это: оптово-розничная реализация горюче-смазочных материалов; международные грузоперевозки; полиграфия; фармацевтика; информацио нные технологии; производство; черная металлургия; добыча полезных ископаемых. "Фароз" - монополист на рынке топлива – поставки ГСМ, в частности, сжиженного газа. Недавно "Фароз" открыл в Душанбе лицей, где обучение ведется по британской системе и стоит $3 тыс. в год. Источник - Радио Озоди

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