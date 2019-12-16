Учреждена новая туркменская медаль "Turkmen edermen" (Отважный туркмен)

19:06 17.12.2019

Учреждена медаль "Türkmen edermen" (Отважный туркмен)



13 декабря в Туркменистане вступил в силу Закон "Об учреждении медали "Türkmen edermen" (Отважный туркмен).



Согласно Закону, опубликованному в газете "Нейтральный Туркменистан", медаль "Türkmen edermen" является государственной наградой и присуждается военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, в выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении их служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни.



Лицам, удостоенным медали, также выплачивается единовременная премия в размере трехкратного размера минимальной оплаты труда.



Напомним, что 5 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру национальной безопасности Яйлыму Бердиеву подготовить документы по учреждению медали "Türkmen edermen" и представить их на рассмотрение Меджлиса.



Поручение было дано во время выездного заседания Совбеза в ходе которого глава государства проинспектировал военные учения войск специального назначения, которые носят название "Türkmenedermen".