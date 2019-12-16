"Не забудем, не простим". Выступления и задержания в Алматы и Нур-Султане (видео)

19:37 17.12.2019

Акции памяти жертв Декабрьских событий 1986 года и силового подавления забастовки нефтяников в 2011 году в Жанаозене прошли в разных городах Казахстана 16 декабря. Их участники призвали не забывать трагические страницы истории и озвучили политические требования. В Нур-Султане и Алматы полиция провела задержания участников шествий.



АКЦИИ У МОНУМЕНТА НЕЗАВИСИМОСТИ, ПРЕРВАННОЕ ШЕСТВИЕ



Десятки людей, пришедших к полудню к монументу в Алматы, посвященному Декабрьским событиям 1986 года, заявили, что не считают дату 16 декабря праздничной. В этот день в 2011 году полиция открыла огонь в Жанаозене, городе на западе Казахстана, где на протяжении семи месяцев бастовали нефтяники, требующие повышения зарплаты и улучшения условий труда. Тогда, по официальным данным, погибли 17 человек. 16 декабря 1986 года в Алматы (тогда город назывался Алма-Атой) казахская молодежь выступила против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, мирная демонстрация была подавлена силой. В память о жертвах Жанаозенских и Декабрьских событий, как считают участники акции, этот день должен стать траурной датой.



В это же время инициаторы создания Демократической партии, объявившие своей целью проведение политических реформ, – активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Тулеген Жукеев и еще несколько человек – возложили цветы к монументу Независимости на площади Республики. Они повторили ранее озвученные заявления и призвали не выдавать Китаю двух этнических казахов - Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы, бежавших из Синьцзяна в октябре и попросивших убежище в Казахстане (сейчас они находятся в изоляторе в Восточно-Казахстанской области и ожидают суда по обвинению в незаконном пересечении границы).



Активист Жанболат Мамай и другие инициаторы создания Демократической партии Казахстана возлагают цветы к монументу Независимости. Алматы, 16 декабря 2019 года.



Чуть позже на эту же площадь, где 33 года назад разогнали выступление казахской молодежи, пришли активисты гражданского движения "Oyan, Qazaqstan". Десятки человек развернули плакаты с надписями "Не забудем. 1986. 2011", "От авторитаризма к весне", "Дайте дорогу молодым". Молодые люди, выступающие за политические реформы и переход от президентской формы правления к парламентской, скандировали: "Оян, Казакстан" ("Пробудись, Казахстан!"), "Казахстан без Назарбаева".



Участники гражданского движения "Oyan, Qazaqstan" проводят акцию у монумента Независимости. Алматы, 16 декабря 2019 года.









- Мы выходим сегодня, чтобы бороться с несправедливостью, тиранией режима. Мы не забыли жертв расстрела рабочих в Жанаозене... Мы готовы бороться за то, чтобы никто в нашей стране не преследовался за политические взгляды. Придет день, мы будем по-настоящему независимы, - сказал один из выступавших на акции "Oyan, Qazaqstan".



Представители акимата и прокуратуры предупредили, что власти не санкционировали акцию, она считается неправомерной, и попросили собравшихся разойтись. Они в ответ скандировали: "Оян, ?аза?стан".



Участница движения Асем Жапишева в комментарии Азаттыку сказала, что движение не обращалось за разрешением на митинг, поскольку Конституция Казахстана гарантирует свободу мирных собраний, а другие законы не могут быть выше Основного закона.



Через некоторое время на место прибыли десятки других людей, в том числе те, кто находился ранее у посвященного Декабрьским событиям 1986 года монумента недалеко от площади. Люди продолжали выступать и временами скандировали: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Этот лозунг неоднократно использовался на различных акциях, участники которых призывали Нурсултана Назарбаева, подавшего в отставку в марте, но сохраняющего широкие полномочия, покинуть политику и не вмешиваться в дела государства. Некоторые призывали к освобождению из тюрем людей, которые правозащитники считают политическими заключенными. Другие говорили о "китайской экспансии", выражая обеспокоенность растущим присутствием Пекина в экономике Казахстана (антикитайские акции прошли в городах Казахстана в сентябре).



Люди у монумента Независимости в Алматы. 16 декабря 2019 года.



После трех часов выступлений на площади десятки человек двинулись по улице Желтоксан (она названа в честь участников Декабрьских событий 1986 года, "желтоксан" в переводе с казахского - декабрь) в сторону площади Астана. Они скандировали: "Шал, кет!" и "Алга, Казакстан!" ("Вперед, Казахстан!"). Вскоре полиция начала задержания.



Заместитель начальника управления полиции Медеуского района Алматы Даурен Керимбаев не ответил на вопрос Азаттыка о количестве задержанных.



- Списки сейчас формируются. Те лица, которые были доставлены к нам, в управление, они участвовали в несанкционированном митинге. Сейчас, в течение трех часов, по ним примем решение, - сказал Керимбаев.



ШЕСТВИЕ В НУР-СУЛТАНЕ, ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ ЗАДЕРЖАНИЯМИ



В Нур-Султане 16 декабря десятки человек собрались у памятника жертвам Голода 1930-х годов в казахской степи. Они почтили память жертв событий Декабря 1986 года и Жанаозенских событий 2011 года.



"Истинные виновники не понесли наказания", - сказала протестующая, представившаяся участницей событий в Целинограде (позднее этот город был переименован в Акмолу, затем в Астану, в этом году - в Нур-Султан). Она держала в руках плакат с надписью "Желтоксан - Жанаозен! Yмытпаймыз, кешірмейміз" ("Желтоксан - Жанаозен! Не забудем, не простим". Женщина призвала "не бояться, говорить все, как было, и делать выводы".









Один из участников собрания в столице сказал, что пришел в знак солидарности с теми, кто был задержан накануне возможных акций протеста. На прошлой неделе по меньшей мере два десятка активистов в Алматы и Нур-Султане были задержаны и арестованы и подвергнуты арестам от 10 до 15 суток.



Многие высказали возмущение текущим социально-экономическим положением рядовых казахстанцев, призывали освободить политических заключенных. Во время акции за ее участниками постоянно следили полицейские. Представители властей несколько раз требовали разойтись, заявляя, что собрание является незаконным, однако люди продолжили стоять.



Через некоторое время десятки людей направились пешком от пересечения проспектов Абая и Республики в сторону самого высокого флагштока в столице. Они прошли на Левобережье, где находятся правительственные здания, продолжив движение в направлении района, где расположена резиденция президента. В пути, по улице Сайрайшык, полиция провела задержания: участников шествия затолкали в автозаки.



Полицейские проводят задержания в Нур-Султане. 16 декабря 2019 года.



ПРЕВЕНТИВНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И "ДОСТАВЛЕНИЯ" В ПОЛИЦИЮ



Накануне 16 декабря свыше двух десятков человек были отправлены под административные аресты на срок до 15 суток в Алматы, Нур-Султане и нескольких других городах, им вменили "нарушение порядка проведения мирных собраний" за участие в различных акциях в ноябре-декабре. Их сторонники расценили это как попытку предотвратить митинги.



16 декабря в Казахстане задержаниям подверглись еще несколько человек. В Шымкенте местного жителя Давлятбека Насырова доставили в управление полиции Абайского района. Шымкентца Жаксылыка Каирова задержали, когда он приближался к месту возложения цветов вблизи памятной доску Кайрату Рыскулбекову, участнику событий 1986 года.



О задержании сообщил алматинский активист Курал Медеуов. По сообщению гражданской активистки Сахиб Жанабаевой, в Алматы задержаны Багила Нургалиева, Мадина Хабибулла, Рашид Хабибулла, брат поэта и диссидента Арона Атабека, который с 2006 года отбывает 18-летний тюремный срок по так называемому "Шаныракскому делу" (14 июля 2006 года в жилом массиве на окраине Алматы местные жители оказали сопротивление властям, пытавшимся снести их постройки как незаконные).



В Уральке в отделение полиции доставили журналиста и редактора регионального издания "Уральская неделя" Лукпана Ахмедьярова, активистов Данияра Инжигалиева, Бекнура Сржанова. На выходе из дома задержали Бакизу Халелову. Полиция Уральска позже сообщила, что "задержанных нет", но четыре человека "приглашены и доставлены в подразделения ОВД для проведения следственных действий" по делу о предполагаемом участии в деятельности запрещенного объединения. Деталей в полиции не предоставили.



К проведению митингов 16 декабря призывало незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), основанное бывшим банкиром и критиком властей Казахстана Мухтаром Аблязовым. Движение запрещено в Казахстане - в 2018 году суд по запросу генеральной прокуратуры объявил ДВК "экстремистской организацией". Живущий последние 10 лет за рубежом Аблязов не согласен с этим решением. В принятой в марте 2019 года резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в Казахстане ДВК назван "мирным оппозиционным движением". Власти Казахстана считают митинги ДВК незаконными, все предыдущие акции движения заканчивались задержаниями.