Внук Аркадага Керим продолжает карьеру музыканта-оранжировщика

19:40 17.12.2019

Внук президента Туркмении при помощи "цифровых технологий" изменил песню "Каракум" (Видео)



15 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе со внуком Керимом (до этого госСМИ называли его полным именем Керимгулы, - прим.ред.) ознакомился с его новыми и переработанными музыкальными произведениями в студии звукозаписи и возможностями придания им оригинального звучания с использованием цифровых технологий. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



В студии глава государства опробовал некоторые музыкальные инструменты. По данным издания, Бердымухамедов еще подростком в школьные годы посещал музыкальный кружок.



После Керим представил песню "Каракум" в новой аранжировке с использованием цифровых технологий, придавшей ей, по данным издания, "яркий колорит и объемное современное звучание".









Впервые песню Игоря Саруханова "Каракум" Гурбангулы Бердымухамедов исполнил в марте 2018 года. 17 марта по туркменскому телевидению был показан видеоролик с песнями, которые стали подарком для женщин Туркменистана.