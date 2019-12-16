Жалкие фашики. В Германии суд оправдал 9 мигрантов, изнасиловавших 14-летнюю девочку

21:22 17.12.2019

Общественность Германии обсуждает резонансное решение окружного суда города Билефельда, который оправдал девять мигрантов, обвинявшихся в изнасиловании 14-летней девочки.



Инцидент произошел в ноябре 2017 года в городке Харзевинкель. По версии следствия, сверстник девочки заманил ее в подвал, где находились молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. Жертву напоили алкоголем до бессознательного состояния, а затем по очереди надругались над ней. Затем насильники выволокли ее на улицу, где вызвали скорую помощь.



Однако суд пришел к выводу, что "поведение обвиняемых, хоть было морально неправильным, но ненаказуемым". Якобы на видео (а один из насильников снимал все происходящее на телефон) один из обвиняемых "немедленно прекратил половой акт", когда девочка-подросток попросила. Сама жертва не могла объяснить на суде, были ли изначально добровольными половые акты.

Вместе с тем двух из девяти подсудимых приговорили к восьми часам общественных работ за распространение порнографических журналов. Известно, что среди юношей - трое граждан Сирии.



"Совершенно очевидно, что правовое государство в Германии находится в глубоком кризисе, если насильники детей, оправдываются судами. И какой вывод для себя должны сделать эти оправданные судом мерзавцы?" - задается вопросом руководитель движения российских немцев за партию "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.



EADaily напоминает, что групповые изнасилования мигрантами в Германии - не редкость. В ноябре 2019 года в городе Ульм пять беженцев из Афганистана и Ирака изнасиловали 14-летнюю школьницу. Полиция пыталась засекретить этническую принадлежность преступников. По данным прокуратуры, девочка-подросток встретилась со своим знакомым, который обманным путем привел ее в квартиру, где жили мигранты. Там и произошло злодеяние.