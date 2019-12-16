В афганском Мазари-Шарифе подавляют мятеж узбекского племенного вождя Кайсари

23:19 17.12.2019

В Афганистане спецназ разыскивает Кайсари - соратника генерала Дустума



Все минувшие выходные в афганском городе Мазари-Шариф (провинция Балх) продолжались столкновения сил безопасности со сторонниками Низамуддина Кайсари, бывшего начальника полиции округа Кайсар в Фарьябе и ближайшего соратника вице-президента генерала Абдул Рашида Дустума.



По словам начальника полиции провинции генерала Мохаммада Аджмаля Файеза, 150 вооруженных мужчин, связанных с Кайсари, недавно "дестабилизировали ситуацию с безопасностью в городе" и поэтому был выдан ордер на его арест. Боевые действия начались около 23.30 (22.30 мск) 14 декабря. Операция продолжилась с участием армейского спецназа и вертолетов.



Сегодня генерал Файез заявил, что силы безопасности "обнаружили восемь тел бойцов Кайсари", а 30 были взяты в плен. Дом Кайсари находится под контролем сил безопасности. Сам Кайсари, по словам генерала, сбежал, ориентировки на него разосланы по всем провинциям.

Сегодня же источники из партии "Джанбиш" заявили, что Низамуддин Кайсари жив и находится в провинции Джаузджан. Однако вскоре представитель партии Башир Ахмад Таяндж опроверг информацию.



По сведениям TOLOnews, в результате боевых действий в Мазари-Шарифе поврежден ряд домов, а спецназ блокировал все дороги рядом с домом, где жил Кайсари.

Как сообщало EADaily, 24 ноября Совет национальной безопасности Афганистана поручил МВД арестовать Низамуддина Кайсари. До этого, в июле 2018 года, Кайсари уже арестовывался спецназом в городе Меймене. Тогда его арест спровоцировал беспорядки в ряде провинций на севере и в центральной части Афганистана.