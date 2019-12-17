Арабский мир устал от политизации ислама, - О.Позняк

00:08 18.12.2019

Социологи зафиксировали в регионе умеренное снижение роли религии



Хуже всего относятся к использованию религиозной мотивации политическими партиями в Ливане, разделенном по признаку веры.



На ежегодном Арабском стратегическом форуме 9 декабря был представлен доклад "Мечеть и государство: как арабы видят будущее". В нем содержались результаты опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov (по заказу газеты Arab News и Арабского стратегического форума) среди жителей 18 стран региона MENA – Ближнего Востока и Северной Африки. Среди затронутых исследователями проблем рассматривалось и взаимодействие религии и политики.



Согласно результатам опроса, жители Ближнего Востока и Северной Африки остаются весьма религиозными. 66% опрошенных отнесли себя к практикующим религию людям, 17% ответили, что они исповедуют религию, но не практикуют ее регулярно. Еще 4% респондентов сказали, что они принадлежат к определенной религии, но не являются практикующими верующими. И только 13% не исповедуют никакую религию. Исследователи поинтересовались, насколько религиозным жители MENA воспринимают арабский мир в целом. Оказалось, что очень религиозным или отчасти религиозным его признают 56% арабов и только 25% полагают, что он не такой уж и набожный, как принято думать.



Какой арабы видят свою родную страну? 72% респондентов отметили, что считают свою родину либо весьма, либо в небольшой степени религиозной, остальные 28% не разделили подобное мнение о своих государствах, при этом 16% арабов сочли свои государства не религиозными и даже светскими. Наибольшее количество респондентов, считающих свою страну очень религиозной, дал Йемен (84%). В некоторой степени религиозной сочли свою страну 84% опрошенных из Судана.



Общий результат в 72% вызвал удивление у ряда экспертов. Так, Абдулхалик Абдулла, бывший председатель Арабского совета социальных наук, заявил Arab News о своих ожиданиях, что 90% арабов сочтут свои страны религиозными. Тот факт, что 28% представителей арабского мира не видят свою родину таковой, по его мнению, может свидетельствовать о том, что молодое поколение арабов становится более открытым и терпимым к другим общинам, оно остается набожным, как и старшее поколение, но смотрит на многие вещи не только через призму религии.

Исследователи задались вопросом, насколько тесно, по мнению граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки, могут быть связаны религия и политика. У респондентов поинтересовались, считают ли они, что вероучения служат фактором политики? 44% отметили, что они категорически не согласны или в некоторой степени не согласны с такой точкой зрения. 19% не могут выразить четкую позицию по данному вопросу, а 13% предпочитают не затрагивать данную тему. Только 22% определенно согласны или отчасти согласны с тем, что их религия имеет отношение к политике. В ряде стран значительное число граждан не поддерживают данное суждение, например, в Судане (79%), Ливии (75%), Ираке (74%), а также в Ливане (73 %), Сирии и Йемене (71%). Также стало известно, что 60% арабов полагают, что в их государствах решения по вопросам религии повлияли на общественные постановления, принятые правительствами. Наиболее убежденными в таком положении дел среди жителей региона MENA оказались иракцы (75%) и ливанцы (63%). Что касается вопроса о религиозном законодательстве, то 62% респондентов согласились с утверждением о том, что в их странах необходимы религиозно мотивированные правовые нормы для поддержания морали.



Согласно выводам YouGov, многие жители региона против апелляции к вере со стороны политических партий. 58% арабов не поддерживают использование религии в политических целях: 43% опрошенных заявили о том, что они категорически не согласны с использованием религии для получения политической выгоды, еще 15% отметили, что они в некоторой степени против подобного положения дел. Особенно категорично против использования веры для получения политического преимущества оказались настроены жители Ливана (74%) и Ирака (73%), что можно связать с недавно вспыхнувшимися протестами в этих странах. Только 7% арабов полностью поддержали использование религии в политических целях, в некоторой степени с этим согласны 8% опрошенных. По мнению Абдулхалика Абдуллы, выводы исследования YouGov свидетельствуют о том, что дни использования религии в политических целях прошли, арабы стали понимать, что религиозные политические партии не настолько искренни в своих проповедях, как думали ранее. Любопытно и то, что именно граждане Ирака и Ливана более остальных склонны предполагать, что в мире было бы меньше войн, если бы религия и политика были бы разделены: этой точки зрения придерживаются 68% иракцев и 65% ливанцев, в то же время во всем регионе эту позицию разделяют 35% арабов.

Исследование также прояснило степень обеспокоенности жителей региона разными проблемами. Оказалось, что те из проблем, которые связаны с религией, волнуют не настолько сильно, чтобы считать их главными, в отличие от коррупции (для 57%), миграции (для 43%) и безработицы (для 42%). Только 7% арабов считают экстремизм самой важной проблемой в своей стране. Жители Ирака, Ливана, Сирии, Ливии, Палестинской автономии, Йемена и Судана более склонны видеть в сектантстве угрозу (20% респондентов), чем жители Египта, Алжира, Иордании, Марокко, Туниса (3% опрошенных). Еще 9% жителей MENA думают, что важную проблему для их стран представляют религиозные политические партии, и снова можно увидеть, что жители Ирака, Ливана, Сирии, Ливии, Палестины, Йемена и Судана воспринимают их наличие острее (этот ответ выбрали 18%), чем жители Египта, Алжира, Иордании, Марокко, Туниса (5%). При этом 15% граждан обеспокоены вопросом отхождения от веры, но в этом случае граждане Ирака, Ливана, Сирии, Ливии, Палестины, Йемена и Судана менее склонны считать это главной проблемой для своей страны (9%) в отличие от граждан Египта, Алжира, Иордании, Марокко, Туниса (18%).



Также исследователи задались вопросом о том, каким арабы видят следующее десятилетие в своих странах. Выяснилось, что 35% опрошенных полагают, что разделение мечети и государства не приведет к снижению религиозной практики. Такой ответ был наиболее популярным. Вместе с тем, когда речь зашла об оценке процесса секуляризации в будущем, 37% арабов сочли, что он окажет потенциально негативное влияние. Чаще остальных так высказывались жители Алжира, Египта, Иордании, Кувейта, Ливии, Туниса и Йемена. Тем не менее 32% думают, что в течение 10 лет секуляризация окажет нейтральное или положительное воздействие на страны арабского мира, при этом положительное отношение к секуляризации чаще высказывалось там, где происходили конфликты, например в Ираке, Сирии и Ливане.



Опрос также показал: немало арабов думают, что в их регионе много экстремистских и политических организаций, связанных с религией. 37% полагают, что в грядущем будет меньше политических партий, мотивированных экстремизмом, 16% полагают, что их количество не изменится, 22% думают, что их число увеличится. Примечательно, что 47% арабов полагают: в следующее десятилетие именно умеренный ислам будет усиливать свои позиции во всем регионе. Что касается прогнозов относительно взаимодействия разных религиозных организаций в регионе, то 46% арабов полагают, что за 10 лет во многом или в некоторой мере возрастет межобщинное сотрудничество. Только 14% думают, что оно уменьшится, а 23% – что останется без изменений.



Об авторе: Ольга Сергеевна Позняк – социолог, религиовед.

Магистр религиоведения

17.12.19