 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.12.2019
12:14  Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои
12:07  Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года
11:03  Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde
10:54  Кок-Таш. На таджико-кыргызской границе опять камнеметный бой
10:22  Мадина Абылкасымова возглавила новоучреждаемое КазАгентство по регулированию и развитию финансового рынка
10:20  В Узбекистане государство гарантировало каждому ребенку право на годовое обучение в детском саду. Ну и хватит..
10:14  Бозумбаев свернул себе шею (в прямом смысле) и слетел с минэнерго Казахстана

10:11  Маулен Ашимбаев - новый 1-й зам. шефа Администрации КазПрезидента
10:08  Нужны ли Казахстану новые законы о партиях и о выборах? - Ж.Асылбеков
10:05  Газовый рынок Европы 2019: итоги и перспективы, - А.Запольскис
10:00  Смирительная рубашка для инициативы "Пояс-путь". США охотятся в Синьцзяне за двумя зайцами, - А.Влчек
09:19  Qazaqstan. Какой смысл в латинице, если у казахов второй язык – русский, - А.Уваров
08:46  Турция направила спецназ на выручку Сараджу. Судьба Ливии может решиться в ближайшие дни
07:20  Запад готов даже Китаю отдать Белоруссию, лишь бы там не было России, - Д.Минин
07:12  Россия потратит полмиллиарда долларов на военный порт Тартус в Сирии
00:42  Будущее России: нация или цивилизация? Распад СССР и "русский вопрос", - И.Зевелев
00:14  Россия и Китай: как преодолеть информационное недопонимание
00:08  Арабский мир устал от политизации ислама, - О.Позняк
00:04  Поиски легендарной библиотеки эмира Тимура (история), - Р.Назарьян
Вторник, 17.12.2019
23:19  В афганском Мазари-Шарифе подавляют мятеж узбекского племенного вождя Кайсари
21:22  Жалкие фашики. В Германии суд оправдал 9 мигрантов, изнасиловавших 14-летнюю девочку
19:40  Внук Аркадага Керим продолжает карьеру музыканта-оранжировщика
19:37  "Не забудем, не простим". Выступления и задержания в Алматы и Нур-Султане (видео)
19:06  Учреждена новая туркменская медаль "Turkmen edermen" (Отважный туркмен)
13:33  Сбежавший в Германию инвалид уверяет, что работал киллером-ликвидатором у батьки Лукашенко
13:30  Папа дочку не обидит. Официально закрытая Тадж-корпорация "Фороз"... продолжает работать
13:29  О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 2, - Н.Нуртазина
13:07  Мао Цзэдун в гостях у Сталина, - В.Бурт
12:08  Сотрудник посольства Казахстана в Египте Жолдасов найден загадочно убитым на улице - руки связаны, на шее - веревка...
12:04  Пакистанский суд заочно приговорил прячущегося в ОАЭ 72-летнего президента-диктатора Мушаррафа к ВМН
11:16  КиноБабуся Бриджит Бардо требует от Казпреза Токаева прекратить заживо сжигать кошек и собак "в Атырау и Уральске". Гав-Мяу-геноцид
11:11  Бишкекские лесбо-пидары опровергают, что их новый "мирный митинг" проспонсировали Госдеп США и Британское посольство
10:49  "Воспитание" (и в нем - "Чувство Родины") - новый обязательный предмет всех узбекских школ с 1 по 9 классы
10:17  Аркадаг - не дурак! Туркменистан застрахует свой газ для Пакистана на случай подрыва ТАПИ
10:10  УзбАскеры - победители конкурса "Лучший воин" в США
10:07  Идите... Лесом засадят еще 700 тысяч га дна Арала
10:02  Казахи: возможно ли "возрождение нации" на основе прежних ценностей и обычаев?
10:00  Шьют дело. Задержан полицией главред "Уральской недели" Л.Ахмедьяров
09:59  Нужна ли Каз-акимам "самостоятельность" и чем она чревата? - CАМ
09:55  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков
09:30  Экспорт революции в Иран, - С.Шакарянц
09:22  От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай
09:06  Индия не резиновая. Жители северных штатов не хотят принимать беженцев из трех соседних стран, - "Къ"
09:00  Эмираты тормозят межаравийское примирение. Почему катарский кризис пока не удается урегулировать, - "НГ"
08:59  Судьба автономии Гонконга висит на волоске, - В.Скосырев
08:12  Президент Мирзиеев улетел в Японию
07:34  Одиозного кыр-прокурора-"революционера" Бекназарова отправляют таки послом в Малайзию
00:05  Война за обладание беженцами: особенности африканской экономики
Понедельник, 16.12.2019
23:52  Прекращение огня на коммерческом фронте. США и Китай договорились о торговом перемирии, - "Къ"
23:47  Рабы Запада, курдские братья и месть американцам, - взрывное интервью Эрдогана
21:42  Суверенная глобализация. Как Джонсон распорядится новым большинством в парламенте, - Е.Пудовкин
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Россия потратит полмиллиарда долларов на военный порт Тартус в Сирии
07:12 18.12.2019

Российские подводные лодки в сирийском порту Тартус, сентябрь 2019 года

Россия потратит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, сообщил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В течение ближайших четырех лет на эти деньги также будет построен еще один порт.

Два года назад Россия и Сирия подписали соглашение, которое предусматривает, что в Тартусе в течение 49 лет будет находиться пункт материально-технического обеспечения российского военно-морского флота.
В сентябре этого года в порту уже был создан судоремонтный центр. После модернизации в Тартусе смогут размещаться до 11 кораблей, включая крейсеры с ядерными энергетическими установками.
12 декабря Комитет по иностранным делам Сената США одобрил пакет законопроектов, ужесточающих санкции в отношении России в связи с ее деятельностью в Сирии. Документ предполагает внесение российских компаний или граждан в санкционный список, если выяснится, что они "умышленно экспортируют и передают в Сирию оружие, а также оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийскому правительству, повышая его способность приобретать вооружения".
Законопроекты вступят в силу в случае одобрения обеими палатами Конгресса США и президентом Трампом, который обладает правом вето.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576642320
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