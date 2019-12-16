Россия потратит полмиллиарда долларов на военный порт Тартус в Сирии

07:12 18.12.2019

Российские подводные лодки в сирийском порту Тартус, сентябрь 2019 года



Россия потратит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, сообщил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В течение ближайших четырех лет на эти деньги также будет построен еще один порт.



Два года назад Россия и Сирия подписали соглашение, которое предусматривает, что в Тартусе в течение 49 лет будет находиться пункт материально-технического обеспечения российского военно-морского флота.

В сентябре этого года в порту уже был создан судоремонтный центр. После модернизации в Тартусе смогут размещаться до 11 кораблей, включая крейсеры с ядерными энергетическими установками.

12 декабря Комитет по иностранным делам Сената США одобрил пакет законопроектов, ужесточающих санкции в отношении России в связи с ее деятельностью в Сирии. Документ предполагает внесение российских компаний или граждан в санкционный список, если выяснится, что они "умышленно экспортируют и передают в Сирию оружие, а также оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийскому правительству, повышая его способность приобретать вооружения".

Законопроекты вступят в силу в случае одобрения обеими палатами Конгресса США и президентом Трампом, который обладает правом вето.