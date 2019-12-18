Запад готов даже Китаю отдать Белоруссию, лишь бы там не было России, - Д.Минин

07:20 18.12.2019

Дмитрий МИНИН | 18.12.2019



Сотрудничество с Пекином никогда не заменит Минску интеграцию с Москвой

В ответственный момент подведения годового баланса по долговым и прочим платежам, когда из-за проблем с интеграцией Белоруссии было отказано в ожидавшемся из России кредитном транше в $630 млн, на помощь Минску пришел Пекин. Государственный банк развития Китая предоставил Белоруссии несвязанный кредит в 3,5 млрд юаней ($500 млн), принятие которого уже одобрено белорусским президентом.



В последний час

Почему-то на Западе, прежде всего в США, это воспринято едва ли не как их победа. Забыты даже распространившиеся страхи по поводу того, что главной угрозой коллективному Западу является Китай. Вашингтону, видимо, кажется, что на "белорусской почве" можно вбить клин в отношения России и Китая. Логика примитивная, но штампы в отношении России в американском политическом мышлении господствуют. Радуется китайскому кредиту и белорусская националистическая оппозиция, хотя чем ей близок коммунистический Китай, понять невозможно.

На страницах Eurasia Daily Monitor, издания Джеймстаунского фонда, своими рассуждениями на белорусскую тему делится один из ведущих в прошлом аналитиков ЦРУ (согласно официальной биографии), а ныне "свободный исследователь" СНГ Пол Гобл. Знаменит он еще и тем, что на рубеже 1990-х годов составил много карт перекройки евразийского пространства в интересах США. Без указания автора эти карты до сих пор блуждают во всемирной паутине.



По утверждению Гобла, в своем отношении к развитию связей с Китаем Лукашенко руководствуется в первую очередь стремлением сбалансировать отношения с Россией. Подход Китая к работе с другими странами, рассуждает Гобл, затронут марксистско-ленинской идеологией, а Белоруссия является почти единственной страной в Европе, которая (более или менее) сохранила "социалистический выбор". Это, мол, делает ее привлекательным партнером для Китая и объясняет, почему Пекин уделяет так много внимания Минску, несмотря на небольшие размеры китайско-белорусского экономического взаимодействия.



"Ничто из вышеперечисленного, конечно, не означает, что Китай вытеснит Россию как главную внешнюю силу в Белоруссии", – признает Гобл. Однако Пекин может служить для Лукашенко важным ресурсом обороны, особенно если Брюссель и Вашингтон не прекратят дистанцироваться от белорусского президента. И если роль Китая в отношениях с Белоруссией будет расти, Лукашенко будет меньше ощущать давление Москвы в вопросах интеграции. Следовательно, Китай здесь действует во благо Америки.

Еще большее удовлетворение проявляет белорусский эксперт Арсений Сивицкий, награжденный, кстати, особыми знаками отличия НАТО за популяризацию "всемирной миссии" этого блока. Казалось бы, ну что ему эти китайцы?



Однако он называет Китай "ангелом-хранителем Белоруссии" (?!). По словам Сивицкого, укрепление связей между Белоруссией и Китаем началось в 2014 году, сразу после начала конфликта на Украине, в результате чего Пекин был вынужден пересмотреть планы реализации проекта "Один пояс и один путь" и перенес внимание на Белоруссию как стабильное, предсказуемое государство и "путь" на европейский рынок.



А Минск в свою очередь заинтересован, по Сивицкому, в сотрудничестве с Китаем для противостояния давлению Кремля, которое начало усиливаться в 2015 году. В последние годы сотрудничество Белоруссии с Китаем не сводилось к экономической сфере, подчеркивает белорусский эксперт. Китай, например, предоставил Минску ряд военных технологий; на них во многом основаны белорусские ракетная и спутниковая программы, проекты в сфере зенитно-ракетных комплексов.



В силу кардинально разных позиций Минска и Москвы, разъясняет Сивицкий, Белоруссия была вынуждена отказаться от российского кредита и обратиться к Китаю. А Китай просьбу выполнил "и помог белорусским властям ослабить интеграционную удавку", сдержав давление России. По мнению Сивицкого, Китай и дальше будет поддерживать Белоруссию, "но качество этого сотрудничества зависит от того, насколько белорусские власти поймут те цели, которые ставит перед собой китайская сторона".



А вот это верно. Новые белорусские поклонники опоры на Поднебесную почему-то не замечают спокойствия и даже благосклонности России в отношении развития китайско-белорусского сотрудничества. Возможно, надеются, что Москва и Пекин перессорятся из-за Белоруссии.

Только стратегические подходы Москвы и Пекина к Белоруссии в целом совпадают. Судьба марксистко-ленинской идеологии на белорусских просторах, вопреки устаревшим представлениям Гобла, китайцев мало волнует. А вот дальнейшее "расширение" НАТО на восток – для Пекина источник озабоченности. Выход НАТО на российскую границу с последующими попытками втягивания в свою орбиту и Москвы (она, конечно, будет сопротивляться, но кто знает) поставил бы Китай в положение стратегического окружения. Поэтому задача Пекина здесь не вытеснить Россию, а не допустить Запад.



И с Украины китайцы ушли не из-за кризиса там – они, наоборот, всегда охотно скупают упавшие в цене активы в "несостоявшихся государствах". Их не устраивает, прежде всего, ясно выраженный курс Киева на вступление в НАТО. Если белорусские западники думают, что китайцы профинансируют и их путь туда, они ошибаются роковым для себя образом. Китайские инвестиции растают на берегах Свислочи, как снег весной.



А рассуждения о том, что Белоруссия может понадобиться Китаю в качестве "ключевого плацдарма" или моста на пути в Европу, страдают географическим кретинизмом. От Великой Китайской стены до этого моста – многие тысячи километров российского "предмостья", без которого такая переправа становится дорогой из ниоткуда в никуда.



Россию устраивает экономическое закрепление Китая в Белоруссии, оно усиливает заинтересованность Пекина в развитии не южного, а северного направления "Одного пояса и одного пути". Здесь ставки Москвы гораздо выше, чем все, что ей может дать интеграция с Белоруссией.

Едва ли в Кремле недовольны предоставлением Пекином Минску $0,5 млрд кредита. Никто ведь не собирался ввергать Белоруссию в платежный кризис накануне подписания интеграционных соглашений. Вполне возможно, что российские и китайские банкиры согласовали между собой вопрос о кредите для РБ. Это вполне подходящая компенсация нежелания Москвы потакать бесконечным финансовым капризам белорусского руководства.

А Китай, между прочим, спросит с заемщиков более жестко, чем это делает Россия.