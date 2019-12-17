 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция направила спецназ на выручку Сараджу. Судьба Ливии может решиться в ближайшие дни
08:46 18.12.2019

Равиль Мустафин
17.12.19

В ливийской гражданской войне появился новый участник – турецкие войска.
Надежды на то, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не станет принимать решение о переброске в Ливию войск и техники до тех пор, пока не встретится с Владимиром Путиным, оказались тщетными. По сообщениям арабских СМИ, Анкара уже направила на помощь своему ливийскому союзнику – главе Правительства национального единства (ПНЕ) Фаизу Сараджу – воинские подразделения, главным образом спецназ, а также боевую технику.

Одновременно турецкий парламент утвердил подписанное в конце ноября соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНЕ, которое как раз и предусматривает оказание военной помощи. Кроме того, в ряде западноливийских городов, остающихся пока вне контроля со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, объявлена всеобщая мобилизация.
Поскольку все это происходит на фоне очередного "решающего" наступления войск Хафтара на Триполи, подкрепленного победными реляциями его представителей вроде полковника Мисмари о том, что авиация ЛНА добилась превосходства в воздухе, нанося удары по позициям и объектам противника, ее сухопутные части успешно продвигаются в сторону столицы, можно предположить, что дела у разношерстного воинства Сараджа идут далеко не лучшим образом. Во всяком случае, перечисленные выше события вполне могут служить косвенным свидетельством ухудшающегося оперативного положения лояльных Сараджу сил, представленных в основном бандитскими группировками. При наличии достаточных людских ресурсов всеобщую мобилизацию объявляют крайне редко.

Не лучше обстоят дела у Сараджа и внутри его группировки. По непроверенным пока данным, на главу триполийского кабинета министров на днях было совершено покушение со стороны более радикально настроенных исламистов, что едва не привело к гибели премьер-министра признанного ООН, а точнее навязанного ливийцам западными странами правительства. По слухам, Сарадж был вынужден покинуть свою резиденцию. Если так, то часть прибывающего на помощь турецкого спецназа будет отвлечена на обеспечение безопасности Сараджа, единственного турецкого союзника в Ливии, которого Эрдоган будет всячески оберегать.
Надо иметь в виду, что, во-первых, спецназ любого государства далеко не "массовый", а всегда штучный и весьма дорогой при подготовке товар. Его резервы далеко не безграничны. По словам ведущего специалиста ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктора Надеина-Раевского, значительные силы турецкого спецназа задействованы сейчас на севере Сирии. А во-вторых, считает ученый, сегодняшний уровень спецназа (и не только спецназа), который имеет Турция, далеко не тот, который был у нее еще года 3–4 назад.

После провалившейся в июле 2016 года попытки военного переворота Эрдоган подверг вооруженные силы решительной чистке, удалив из нее ненадежных, на его взгляд, офицеров и генералов. Как считает Надеин-Раевский, масштаб эрдогановских репрессий был сравним со сталинскими, проведенными перед Великой Отечественной войной, когда вместо опытных военачальников должности командиров дивизий и корпусов, командующих армиями занимали вчерашние комбаты. По этим причинам делать прогнозы, каким образом отправка турецких войск повлияет на дальнейший ход боевых действий в Ливии, крайне рискованно.

Пока ясно одно: вооруженная борьба в Ливии вступает в такую фазу, когда любая случайность может стать решающим фактором и определить дальнейшую судьбу страны. При этом действия Анкары ставят многих внешних акторов ливийской трагедии в двусмысленное положение. Никто из арабских союзников Хафтара не хочет военного столкновения с Турцией. Ни войска Саудовской Аравии и ОАЭ, ни их спецназ не могут спорить с турками в отношении боевой подготовки. И война в Йемене – лишнее тому подтверждение. Но наблюдать, как их союзника Хафтара наголову громят, египтяне не могут. В такое же двусмысленное положение попали и страны ЕС, крайне озабоченные усилением напряженности в регионе. Многие из них ранее поддерживали Сараджа. Теперь, после того как он полностью перешел на сторону Анкары, подписав с ней соглашение о разграничении морских границ в Восточном Средиземноморье, часть европейцев с удовольствием ему отомстят при первом удобном случае. Россия скорее всего не станет обострять отношения с Турцией с учетом своих интересов в Сирии. 16 декабря Владимир Путин по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель говорил о необходимости возобновить мирный ливийский диалог. Подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, он сообщил о готовности Москвы поддержать посреднические усилия Германии и ООН.

Источник - ng.ru
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