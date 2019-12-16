Смирительная рубашка для инициативы "Пояс-путь". США охотятся в Синьцзяне за двумя зайцами, - А.Влчек

10:00 18.12.2019

Влчек Андре, 17 декабря 19



В Вашингтоне прошло шествие с осуждением нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Пространный анализ, который я написал об "Уйгурском вопросе" в начале этого года, скоро будет опубликован в виде книги. В течение некоторого времени я предупреждал, что Запад, в частности Соединенные Штаты, помогает радикализировать уйгуров как в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, так и за его пределами.

Я составил карту движения уйгурских радикалов через страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, откуда они попадают в жестокие военные зоны, такие как Идлиб в Сирии. Работал с сирийскими командирами в районе Идлиба, много беседовал с внутренне перемещенными жителями этой страны – жертвами жестоких террористических атак и получил информацию от них.

Уйгуры имеют свои собственные религиозные верования и культуру и большинство из них очень порядочные люди. "Проблема" заключается в том, что столица Синьцзяна – Урумчи расположена на главном ответвлении маршрута инициативы "Один пояс – один путь" – оптимистичного глобального проекта, направленного на соединение миллиардов людей. Проекты этой инициативы обращены на повышение возможности присоединения и, таким образом, на стимулирование торгово-экономических обменов, что поможет вытащить из нищеты сотни миллионов людей.

Но Вашингтон хочет сохранить статус-кво, чтобы иметь возможность по-прежнему доминировать в мире. И чтобы добиться этого, провоцирует Китай и клевещет на него всеми средствами по таким вопросам, как Гонконг, Южно-Китайское море, а также уйгурская и тайваньская проблемы. Для достижения своей цели США также поощряют некоторых уйгуров к тому, чтобы превращаться в "мятежников", а точнее, в террористов.

Некоторые западные, особенно американские политики надеются, что закаленные, хорошо обученные "уйгурские джихадисты" в конце концов вернутся домой в Синьцзян и будут бороться за "независимость" региона от Китая, а потому – вести подрывную деятельность против инициативы "Один пояс – один путь". Это, по мнению поощряющих, все равно что убить двух зайцев одним выстрелом- Китай получит тяжелый социально-политический удар, а инициатива "Один пояс – один путь" будет сорвана.

Неудивительно, что Пекин встревожен ловушкой, расставленной Западом: если не отреагировать, территориальная целостность Китая подвергнется угрозе со стороны опасных террористов, а если он действительно примет меры для своей защиты, то столкнется с яростными нападками со стороны некоторых западных СМИ и политиков.

Очевидно, что принятый палатой представителей США недавно законопроект о Синьцзяне, который непосредственно вмешивается во внутренние дела Китая и является частью плана игры Вашингтона, представляет собой одно из величайших упражнений в лицемерии и запугивании. Давайте не будем забывать, что нынешняя администрация США относится к мусульманам с крайним презрением. В 2017 году Вашингтон издал указ о запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена (все государства с преобладанием мусульман в своем населении).

США творят произвол, нанося авиаудары по Пакистану, Афганистану и другим странам под предлогом отсеивания террористов. При этом Вашингтон не волнует то, что это убийство ни в чем не повинных гражданских лиц. И все же он утверждает, что Китай построил "концентрационные лагеря" в Синьцзяне.

Позиция Пекина ясна. То, что на Западе называют лагерями, на самом деле центры профессиональной подготовки, где люди приобретают рабочие навыки и осваивают китайский язык, чтобы вести жизнь с прибылью и не стать жертвой "террористических и религиозных экстремистских" идеологий.

Как самопровозглашенный "судья, присяжный и палач" всего мира США содержат сотни тюрем строгого режима, которые разбросаны по всей стране. В Соединенных Штатах бросать подозреваемых в тюрьмы – большой (приватизированный) бизнес. Тысячи людей были помещены в США за решетку без каких-либо обвинений, выдвинутых против них.

Как могут США с самым высоким количеством заключенных на Земле (на душу населения) осмеливаться проповедовать кому-либо о справедливости? И какова истинная цель таких проповедей?

Ответ прост: решимость США не делиться ни с одной страной влиянием на остальной мир и нежелание конкурировать с другой страной на основе идей и доброй воли. Все это должно прекратиться и прекратится в ближайшее время, не в последнюю очередь потому, что политика Вашингтона уже превратила жизни стольких людей в сущий ад.



Справка ВПК

Андре Влчек (Andre Vltchek) – философ, писатель, кинорежиссер, журналист-расследователь. Он освещал войны и конфликты в десятках стран.