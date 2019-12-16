Маулен Ашимбаев - новый 1-й зам. шефа Администрации КазПрезидента

10:11 18.12.2019

Ашимбаев назначен первым замом руководителя Администрации Президента



Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, говорится на сайте Акорды.



- Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорду.