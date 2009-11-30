Бозумбаев свернул себе шею (в прямом смысле) и слетел с минэнерго Казахстана

10:14 18.12.2019

Бозумбаев стал помощником Токаева



Бозумбаев Канат назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.



- Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Министра энергетики Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.



Бозумбаев Канат родился 8 января 1969 года в Алматы.

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист".

Трудовой стаж:

· Экономист ТОО "Эдем лтд" (1993-1994);

· Помощник акима города Алматы (1994-1997);

· Директор по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания" (1997);

· Начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (1997);

· Начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (1997-1998);

· Директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (08.1998-03.2000);

· Вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (03.2000-12.2000);

· Первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC" (01.2001-05.2001);

· Президент открытого акционерного общества "KEGOC" (05.2001-08.2007);

· Председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (03.2003-08.2007);

· Председатель Совета директоров АО "Air Astana" (с 09.2007);

· Председатель Совета директоров АО "НК "Казахстан темир жолы" (11.2007-11.2008);

· Председатель Совета директоров АО "НК "КазМунайГаз" (08.2008-10.2008);

· Председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (27.08.2007-14.10.2008);

· Председатель правления АО "KEGOC" (10.2008-11.2009);

· Аким Жамбылской области (30.11.2009-12.2013);

· Аким Павлодарской области (12.2013-25.03.2016);

· Министр энергетики Республики Казахстан (с 25.03.2016, переназначен - с 13.09.2016, переназначен - с 25.02.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров ЗАО "КазТрансОйл" (1999-2000);

· Член совета директоров ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация" (2000-2001);

· Член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (09.2007-11.2008);

· Член совета директоров АО "KEGOC" (с 10.2008);

· Председатель Жамбылского областного филиала НДП "Нур Отан" (06.2010);

· Председатель Павлодарского областного филиала НДП "Нур Отан" (02.2014-03.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Курмет" (2005);

· Медали: "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019);

· Заслуженный энергетик СНГ



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​- ​Господин Бозумбаев доложил Президенту РК ​ о состоянии своего здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейный отдел позвоночника. В связи в этим, по рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные и авиапоездки. Также врачи рекомендуют длительное физиотерапевтическое восстановление, - написал он.



А, как известно, должность министра подразумевает частые поездки и перелеты в регионы (на отраслевые объекты, станции и месторождения) и переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе междуранодными организациями (ОПЕК, МАГАТЭ и др.).