В Узбекистане государство гарантировало каждому ребенку право на годовое обучение в детском саду. Ну и хватит..

10:20 18.12.2019

16 декабря президент Узбекистана подписал закон "О дошкольном образовании и воспитании".

По данным Министерства юстиции, документ определяет основные направления государственной политики в этих сферах и государственные гарантии по дошкольному образованию и воспитанию.



Согласно закону, государство гарантирует право каждого ребенка на получение в государственных детских садах обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию за год до его поступления в школу. Дошкольное учреждение может быть государственным или негосударственным.

Определены также типы дошкольных образовательных организаций:

- общего типа;

- многопрофильная специализированная;

- с инклюзивными группами;

- комбинированного типа.



Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.