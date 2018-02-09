Мадина Абылкасымова возглавила новоучреждаемое КазАгентство по регулированию и развитию финансового рынка

10:22 18.12.2019

Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, - сказано в указе президента.



Распоряжением главы государства она освобождена от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.

Мадина Абылкасымова родилась 1 августа 1978 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1999)

Специальность "Международные экономические отношения"

· Колумбийский университет (2001-2003)

Магистр международных отношений, специальность "Управление экономической политикой"

· Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета (2010-2011)

Магистр государственного управления

Трудовой стаж:

· Главный специалист Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию (1999-2001);

· Начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2004);

· Директор департамента анализа государственной политики АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" (2004-2006);

· Заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2008);

· Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011);

· Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2013);

· Заместитель Управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012);

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014);

· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2014-02.2018);

· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (09.02.2018-25.02.2019);

· Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (03.2019);

· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 28.03.2019)

Прочие должности:

· Председатель Совета директоров АО "Институт экономических исследований" (09.2011-05.2013);

· Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (12.2014-21.02.2018);

· Член Совета директоров АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде" (12.2016);

· Член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (21.02.2018-2019)