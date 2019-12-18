Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde

11:03 18.12.2019

18 декабря 2019 г.

Корреспондент | Le Monde

Дело Беналлы: Венсан Краз был временно задержан в рамках расследования русского контракта

"(...) Во вторник, 17 декабря, Венсан Краз был помещен под стражу по делу о "коррупции", открытому в связи с контрактом о безопасности, подписанным между его компанией и скандальным российским олигархом. Бывший член предвыборной команды Эммануэля Макрона допрашивался в Руане следователями из отряда по борьбе с экономическими преступлениями (BRDE) в рамках расследования, проводимого Национальной финансовой прокуратурой (PNF) в отношении деятельности Искандера Махмудова, уточнил один судебный источник, подтверждающий информацию газеты Paris Normandie. Временное задержание завершилось поздно вечером во вторник, сообщил Кристиан Сен-Пале, адвокат Венсана Краза, агентству AFP, не уточнив, каковы были последствия данной процедуры", - пишет Le Monde.

"Этот резервист жандармерии, бывший сотрудник президентской партии "Вперед, Республика!" и Елисейского дворца, находится в центре проблематики, связанной с "русским контрактом", заключенным с Искандером Махмудовым. Как сообщает независимое французское интернет-издание Mediapart, Александр Беналла (бывший сотрудник администрации президента Макрона - Прим. ред.), поручил ему провести переговоры и осуществить этот контракт, хотя он тогда все еще был сотрудником партии "Вперед, Республика!", - говорится в статье.

"В ходе расследования издания Mediapart обнаружилось, что в июне 2018 года со счета Искандера Махмудова в Монако было перечислено 294 тыс. евро в пользу компании Венсана Краза Mars Conseil. Для осуществления своего русского контракта Краз, вероятно, прибег к помощи другой охранной компании под названием Velours, являвшейся бывшим работодателем Беналлы", - говорится далее.

"По данным Mediapart, в первой половине 2018 года в Париже начались переговоры между французским посредником, близким к российскому олигарху Искандеру Махмудову, и Венсаном Кразом. Контракт касался охраны близких и имущества Махмудова, который стоит во главе промышленной империи в России и владеет несколькими объектами недвижимости во Франции. Этот бизнесмен подозревается в связях с Измайловской организованной преступной группировкой в Москве, считающейся одной из самых опасных в мире, согласно судебным документам, полученным Mediapart в Испании и Германии", - отмечает издание.

В интервью Paris Normandie в апреле 2019 года Венсан Краз отверг наличие каких-либо нарушений в контракте, заключенном между его бывшей охранной компанией и Махмудовым. Это был "очень четкий договор, подписанный юристами, а вовсе не липовый контракт, как мне иногда приходиться об этом читать, - рассказал он. - В нем предусматривалось обязательство обеспечить безопасность и сопровождение детей этого господина, которые учатся в Монако, а также безопасность и поддержку самого Махмудова (...), когда он приедет во Францию. Чего он так и не сделал в течение трех месяцев этого контракта".



Источник: Le Monde