Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года

12:07 18.12.2019 Pew Research Center, США



Ежегодно Исследовательский центр Пью публикует сотни исследований по широкому кругу тем - от демографических и политических перемен, преобразующих облик США, до взглядов и опыта людей из других стран. В конце каждого года Пью составляет список некоторых из наиболее значимых выводов своих изысканий.



Джон Грэмлиш (John Gramlich)

Перед вами 19 поразительных результатов изысканий Исследовательского центра Пью в этом году:

1. Согласно прогнозам, латиноамериканцы станут самой многочисленной расовой или этнической группой меньшинств среди электората США в 2020 году, впервые обогнав число темнокожих избирателей, имеющих право голоса

Ожидается, что на долю латиноамериканцев придется чуть более 13% избирателей, имеющих право голоса, чуть больше, чем на долю темнокожих избирателей.



Если говорить об абсолютных показателях, предполагается, что к 2020 году число избирателей латиноамериканского происхождения, имеющих право голоса, составит 32 миллиона в 2020 году по сравнению с 30 миллионами темнокожих взрослых. Численность азиатского населения, которое будет иметь право голоса, оценивается в 11 миллионов, что более чем вдвое превышает 5 миллионов избирателей с правом голоса, которые приходились на их долю в 2000 году. Азиаты составят 5% от электората в следующем году. Вместе взятые, небелые избиратели составят треть всех избирателей, имеющих право голоса, и это самый высокий показатель за все время.



2. Упадок христианства в Америке стремительно нарастает

По данным телефонных опросов Центра Пью, проведенных в 2018 и 2019 годах, примерно две трети взрослого населения США (65%) называют себя христианами. Этот показатель упал на 12 пунктов по сравнению с 2009 годом. В то же время доля "неопределившихся" - нерелигиозных взрослых, которые описывают свое отношение к религии как атеизм, агностицизм или "ничего конкретного", - достигла 26% по сравнению с 17% десять лет назад.



3. США больше не возглавляют список стран, принимающих наибольшее количество беженцев

В 2018 году в Канаду переселилось больше беженцев, чем в США, и это стало первым случаем, когда США не возглавили мир по этому показателю с тех пор, как Конгресс запустил государственную программу по беженцам в 1980 году. В то время как Канада приняла у себя 28 тысяч беженцев в 2018 году, - примерно столько же, сколько и в 2017 году, - США приняли лишь 23 тысячи в сравнении с 33 тысячами годом ранее. Это намного меньше недавнего максимума для США - 97 тысяч в 2016 году. Ранее США ежегодно принимали больше беженцев, чем все другие страны вместе взятые.

Забегая вперед, скажем, что количество беженцев, которые будут селиться в США, вероятно, продолжит сокращаться, поскольку администрация Трампа установила новый лимит в 18 тысяч беженцев в 2020 финансовом году.



4. Доля американцев, которые неблагосклонно относятся к Китаю, достигла 14-летнего максимума на фоне затяжного торгового спора между двумя странами

Шесть из десяти взрослых в США негативно относятся к Китаю по сравнению с 47% в 2018 году. Это самый высокий показатель с тех пор, как исследовательский центр Пью начал задавать этот вопрос американцам в 2005 году.

Американцы также все чаще видят в Китае угрозу. Около четверти американцев (24%) называют Китай в качестве страны или блока, представляющего наибольшую угрозу для США в будущем, и этот показатель увеличился вдвое по сравнению с 2007 годом. Американцы чаще всего (24%) упоминают о Китае вместе с Россией как о группе стран, представляющих наибольшую угрозу для США; единственная другая страна, показатель цитирования которой выражен двузначными цифрами - Северная Корея (12%).



5. Через три десятилетия после падения Берлинской стены люди во многих бывших коммунистических странах Европы считают, что уровень их жизни значительно вырос

С 1991 года значительно возросла доля взрослых, которые считают, что изменения, произошедшие в регионе в 1989 и 1991 годах, оказали положительное влияние на уровень жизни в их стране. В Польше, например, только 14% людей в 1991 году говорили, что недавние изменения оказали положительное влияние на уровень жизни. К 2019 году эта цифра выросла до 81%, более чем в пять раз. В Литве доля опрошенных, которые выражали подобное мнение, возросла с 9% в 1991 году до 70% в этом году.

6 Доля населения США, родившегося за границей, находится на самом высоком уровне с 1910 года

В 2017 году почти 14% жителей США были уроженцами другой страны, и в последние несколько десятилетий этот показатель неуклонно растет. В абсолютном выражении в США проживало более 44 миллионов иммигрантов - больше, чем в любой другой стране мира.

Однако доля населения США, рожденного за рубежом, далеко не самая высокая в мире. В 2017 году 25 стран и территорий имели более высокую долю иностранцев, чем США, включая Австралию (29%), Новую Зеландию (23%) и Канаду (21%), а также некоторые европейские страны, такие как Швейцария (30%), Австрия (19%) и Швеция (18%).



7. Большинство американских ветеранов, а также широкая общественность США считает, что войны в Ираке и Афганистане не стоили того, чтобы их вести



Среди ветеранов 64% говорят, что война в Ираке не стоила того, чтобы в ней сражаться, в то время как 58% говорят то же самое о войне в Афганистане.

Американская общественность разделяет схожие взгляды: 62% и 59% взрослого населения США, соответственно, говорят, что войны в Ираке и Афганистане не оправдали себя, если взвесить связанные с ними издержки и выгоды. Отвечая на вопросы о военной кампании США в Сирии, 55% ветеранов и 58% общественности сказали, что эта кампания себя не оправдала.



8. Большинство американцев не думают, что можно вести повседневную жизнь и не быть объектом сбора информации о них со стороны корпоративных и государственных структур

Американцы считают, что по крайней мере некоторые из их действий в интернете и реальном мире отслеживаются и контролируются компаниями и правительством. На самом деле это настолько распространенное условие современной жизни, что примерно шесть из десяти взрослых в США утверждают, что не считают возможным заниматься повседневными делами без сбора данных о них, осуществляемого компаниями (об этом говорят 62%) или правительством (63%).



9. Тираж газет в США упал до самого низкого уровня по крайней мере с 1940 года, самого раннего года, о котором имеются данные

В 2018 году общий ежедневный тираж газет - печатных и цифровых, вместе взятых, - составлял приблизительно 28,6 миллионов в будний день и 30,8 миллионов в воскресенье. Эти цифры снизились на 8% и 9% соответственно по сравнению с предыдущим годом и теперь упали ниже минимального зафиксированного уровня (хотя в будние дни тираж впервые преодолел этот порог в 2013 году).

10. Две трети американцев поддерживают легализацию марихуаны - резкий поворот в этом направлении случился два десятилетия назад

Легализацию этого наркотика, - по-прежнему запрещенного федеральным законом, - поддерживает большинство мужчин и женщин; взрослых белых, черных и латиноамериканцев; и демократы, и сочувствующие Демократической партии, и республиканцы, и сочувствующие Республиканской партии (хотя демократы по-прежнему склоняются к этому гораздо в большей степени, чем республиканцы: 78% против 55%).

Между тем подавляющее большинство взрослых в США (91%) считают, что марихуана должна быть разрешена в медицинских и развлекательных целях (59%) или должна быть разрешена только для медицинского использования (32%). Менее одного из десяти (8%) высказываются за запрет марихуаны при любых обстоятельствах.



11. Число людей, незаконно проживающих в США, за последнее десятилетие сократилось из-за резкого сокращения числа нелегальных иммигрантов из Мексики

Как следствие, мексиканцы уже не составляют большинство нелегальных мигрантов в стране. В 2007 году в США было 12,2 миллиона нелегальных мигрантов, в том числе 6,9 миллиона мексиканцев. К 2017 году в стране находилось 10,5 миллиона нелегальных мигрантов, в том числе 4,9 миллиона мексиканцев.

В то время, как число нелегальных мигрантов из Мексики уменьшилось, поток мигрантов из двух регионов - Азии и Центральной Америки - возрос. В целом в 2017 году в стране находилось 5,5 миллиона нелегальных иммигрантов из других стран, помимо Мексики, по сравнению с 5,3 миллиона в 2007 году.

Одним из отражений изменяющихся миграционных моделей является граница между США и Мексикой, где количество случаев задержания немексиканских мигрантов значительно превысило случаи задержания мексиканцев в 2019 финансовом году (80% против 20%). В 2000 году, для сравнения, на юго-западную границу приходилось только 2% задержаний немексиканцев, а на долю мексиканцев приходилось 98%.



12. Примерно шесть из десяти американцев (63%) говорят, что сегодня наследие рабства по-прежнему отражается на чернокожих жителях США

Особенно часто об этом говорят чернокожие американцы, 84% которых утверждают, что наследие рабства влияет на положение чернокожих в США сегодня либо очень сильно (59%), либо в достаточной степени (25%).

Для сравнения, 26% белых, 29% латиноамериканцев и 33% азиатов говорят, что наследие рабства очень сильно влияет на положение чернокожих в американском обществе, хотя большинство в каждой группе говорит о том, что оно влияет на них в достаточной степени. В этом году исполнилось 400 лет со дня прибытия первого рабовладельческого корабля в Джеймстаун, штат Вирджиния.



13. Лица, которые не являются членами той или иной партии или сочувствующими той или иной партии, составляют только 7% американцев

Хотя их часто изображают как политически свободных деятелей, способных помочь преодолеть жесткие партийные разногласия в стране, большинство "независимых" не так уж и независимы в политическом отношении. Подавляющее большинство независимых (81%) "склоняется" либо к Республиканской партии, либо к Демократической партии. А небольшая доля американцев, которые не склоняются ни к одной из сторон, отличаются низким уровнем интереса к политике.



14. Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается новостная индустрия, около семи из десяти американцев (71%) уверены, что их местные СМИ находятся в хорошем финансовом положении

Эта уверенность сохраняется, несмотря на то, что всего 14% взрослых американцев говорят, что лично заплатили поставщикам местных новостей в течение прошлого года, будь то путем подписки, пожертвования или членского взноса. На вопрос, почему они не платят за местные новости, около половины неплательщиков (49%) указывают на широкую доступность бесплатного контента.



15 Наиболее активные 10% взрослых пользователей Твиттера в США создают 80% всех записей, которые пересылают эти пользователи

Согласно нашему апрельскому исследованию, средний взрослый пользователь платформы пишет в Твиттере всего два раза в месяц, но небольшая группа людей пишет в Твиттере гораздо чаще. Последующее исследование, в котором отдельно были изучены твиты о политике США, показало еще более странную картину. В этом исследовании 97% твитов, которые были выложены взрослыми американцами, и в которых упоминалась политика страны, принадлежали авторству всего лишь 10% пользователей.



16. Примерно треть представителей поколения Зет (35%) говорят, что знакомы с людьми, которые предпочитают, чтобы к ним обращались с использованием гендерно нейтральных местоимений

Представители поколения Зет (американцы, родившиеся после 1996 года) с большей вероятностью, чем миллениалы (родившиеся между 1981 и 1996 годами), говорят, что знают человека, который предпочитает такую форму обращения: 35% заявляют об этом по сравнению с четвертью миллениалов и еще меньшим процентом людей более старших поколений.

Самое молодое поколение также с наибольшей вероятностью будет утверждать, что в формы или онлайн-анкеты, в которых есть вопрос о поле человека, должны входить варианты, отличные от "мужчины" или "женщины". Примерно шесть из десяти представителей поколения Зет (59%) придерживаются этой точки зрения в сравнении с половиной миллениалов и четырьмя из десяти или менее представителями поколения Икс (родившиеся с 1965 по 1980 год), бэби-бумеров (с 1946 по 1964 год) и представителями молчаливого поколения (родившимися с 1928 по 1945 год).



17. Публика США резко высказывается о состоянии современной политической дискуссии в стране

Большинство американцев говорят, что за последние годы тон и характер политических дебатов стал более негативным, а также менее уважительным, менее основанным на фактах и менее содержательным. Президент Дональд Трамп, по мнению большинства, является тому главной причиной: 55% говорят, что Трамп изменил тон и характер политической дискуссии в стране в худшую сторону. Менее половины (24%) говорят, что он изменил ее к лучшему, а 20% говорят, что он оказал незначительное влияние.



18. В США растет беспокойство по поводу изменения климата, но большая часть изменений пришлась на долю демократов

Доля американцев, которые считают глобальное изменение климата основной угрозой для благополучия США, увеличилась с 40% в 2013 году до 57% в этом году, однако отношение республиканцев к этому вопросу мало изменилось. Около четверти республиканцев и независимых республиканцев (27%) в настоящее время говорят, что изменение климата представляет собой серьезную угрозу - это примерно столько же (22%), что и в 2013 году. Среди демократов и сторонников демократов, напротив, 84% говорят, что глобальное изменение климата представляет собой серьезную угрозу в сравнении с 58% в 2013 году.

Почти все либеральные демократы (94%) считают, что изменение климата представляет собой серьезную угрозу для страны, что на 30 процентных пунктов больше, чем в 2013 году. Три четверти умеренных и консервативных демократов также говорят об этом, по сравнению с 54% в 2013 году. В противоположность этому среди умеренных или консервативных республиканцев нет статистически значимых изменений.



19. Человеку, который решил смотреть видео на Ютубе по восемь часов в день без перерывов и выходных, потребуется более 16 лет для просмотра всего контента, которое размещают на этой платформе только самые популярные каналы за одну неделю

Такие популярные каналы, - мы называем популярными каналы, у которых минимум 250 тысяч подписчиков, - за первые семь дней 2019 года разместили почти четверть миллиона видеороликов. Общий объем этого контента составил 48 486 часов. В среднем ролик на этих каналах длился примерно 12 минут, и за первую неделю пребывания на платформе получал 58 358 просмотров. В целом за первые семь дней эти видео были просмотрены более 14,2 миллиарда раз.



Оригинал публикации: 19 striking findings from 2019

Опубликовано 13/12/2019 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576660020

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