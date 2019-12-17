Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои

12:14 18.12.2019

Шавкату Мирзиееву присвоена степень почетного доктора Университета Нагои. Президент предложил создать Узбекско-Японский фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий.



Научный совет Университета Нагои присвоил президенту Узбекистана Шавката Мирзиееву степень почетного доктора вуза, сообщила пресс-служба главы государства.

Решение об этом принято "за огромный вклад главы нашего государства в развитие сферы образования, а также всемерную поддержку науки и академических обменов, в знак признания осуществляемого в Узбекистане нового этапа реформ по либерализации экономики и достижению устойчивого развития", отмечается в сообщении.

Торжественная церемония присвоения научной степени прошла в вузе с участием руководства, лауреатов Нобелевской премии, ученых, профессоров и преподавателей, студентов учебного заведения.

Шавкат Мирзиеев в своем выступлении поблагодарил руководство и научный коллектив вуза и подчеркнул, что в своевременном мире человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи и высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития.

Для расширения сотрудничества он предложил создать Узбекско-Японский фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий. Фонд послужит реализации проектов по финансированию двусторонних научных исследований, совместных изысканий молодых ученых, по обмену студентами и профессорами-преподавателями двух стран.

Президент также передал библиотеке Университета Нагои ряд книг и альбомов, изданных в Узбекистане на японском и узбекском языках.

Здесь же состоялась краткая беседа со студентами из Узбекистана.