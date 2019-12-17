РосБуржуй Гуцериев отрицает, что в его фирмах идет обыск из-за контрабанды нефти в Турцию

13:00 18.12.2019

Гуцериев ответил на сообщения об обысках. У офиса "Сафмара", и правда, тихо

Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева выпустила заявление, в котором назвала сообщения об обысках в ее офисах "фейком и провокацией".

"Утром 18 декабря в СМИ и телеграм-каналах стала распространяться информация об обысках в офисах группы "Сафмар" и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности - у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы. Публикации ряда СМИ группа "Сафмар" расценивает как фейк и провокацию", - говорится в заявлении "Сафмара".

Сам Гуцериев тоже назвал провокацией информацию об обысках в его компаниях, сообщает РЕН ТВ. "Нет, это не правда. Это провокация", - цитирует его телеканал.

Около бизнес-центра "Оазис", где находится офис "Сафмара", действительно не видно автомобилей или сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент Би-би-си Сергей Козловский.

Вывески с логотипом "Сафмара" на деловом центре нет, но на ресепшен корреспонденту Би-би-си подтвердили, что офис компании находится в этом здании. На вопрос, посещали ли офис в эту среду правоохранительные органы, корреспонденту Би-би-си не ответили.



У офиса "Русснефти" (входит в "Сафмар") тоже все спокойно: ни силовиков в форме, ни автоматчиков, передает корреспондент "Открытых медиа".

О том, что дома у Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний проходят обыски, первыми сообщали телеграм-канал Mash и "Открытые медиа".

Обыски в структурах Гуцериева проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых ведомствах.



Основанием для возбуждения дела стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и службы экономической безопасности ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд рублей в обход таможенных платежей, сообщает издание. Согласно этой версии, поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", которым руководит сын миллиардера Саид Гуцериев.

Из Турции нефть могла попадать на Украину, и делу решили дать ход, утверждают источники "Коммерсанта". По их данным, обыски проводятся по десятку адресов, подозреваемых и обвиняемых в деле нет, как нет и задержанных.



Источник газеты "Ведомости" в правоохранительных органах также сказал, что "следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева". Собеседник издания утверждает, что обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службой.

В Кремле не располагают информацией на этот счет. "Нет, неизвестно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появившейся информации об обысках.