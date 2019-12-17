 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
14:05 18.12.2019

С.Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+ во время Формулы-1 в Абу-Даби

Саудовская Аравия обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам, своему союзнику в Персидском заливе, когда столкнулась с необходимостью убедить Россию согласиться на усиление сокращений добычи нефти на декабрьской встрече ОПЕК.

Де-факто правитель ОАЭ, шейх Мухаммед бин Заид, принимал ключевые переговоры между Саудовской Аравией и Россией в Абу-Даби, где три страны договорились о том, что впоследствии станет одним из самых серьезных сокращений добычи за десятилетие, сообщили Рейтер четыре источника, знакомые с переговорами.
Роль ОАЭ в переговорах подчеркнула растущее влияние России в регионе. С тех пор как Россия начала сотрудничать с ОПЕК в соглашениях о добыче в 2016 году, Эр-Рияд и Москва стояли во главе решений о добыче, принимавшихся до заседаний ОПЕК без активного участия других производителей. На этот раз Эр-Рияд хотел, чтобы Абу-Даби помог оказать дополнительное давление на Москву, чтобы она согласилась на сокращение, сообщили два источника.
Россия рассматривала соглашение как способ укрепления ключевых отношений в регионе.
"Россия хотела дать сигнал о том, что она поддерживает Саудовскую Аравию в критический момент и что их альянс прочный", - сказал один из источников.
"Роль ОАЭ не должна быть сюрпризом. У России очень прочные связи с ОАЭ".

Россия и Саудовская Аравия являются ведущими мировыми экспортерами нефти, на долю которых вместе приходится 20% мирового производства. Участие ОАЭ, которые производят 3% мирового предложения нефти, началось после того, как Москва сигнализировала, что она против продления сокращений добычи в преддверии встреч ОПЕК в Вене 5 и 6 декабря, сообщили три источника.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство энергетики РФ, которые играют ключевую роль в переговорах в рамках ОПЕК, отказались от комментариев. Пресс-службы правительств Саудовской Аравии и ОАЭ не ответили на запрос о комментариях.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман стал инициатором более глубоких сокращений добычи нефти и обсуждал их с российскими чиновниками с октября, когда президент России Владимир Путин посетил Эр-Рияд, согласно трем источникам. С тех пор саудовские и российские чиновники ездили в Эр-Рияд, Москву и Абу-Даби для обсуждения сделки о добыче, сообщили источники.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман встретился в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бин Заидом 27 ноября.
Саудовская сторона проинформировала шейха Мухаммеда о предложении об усилении сокращения, поделившись подробностями о снижениях, которые преимущественно будут распределены между Саудовской Аравией, Россией, ОАЭ, Кувейтом и Ираком, сообщили два источника.
Мухаммед бин Салман и его брат, министр энергетики принц Абдулазиз, 1 декабря встретились с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в кулуарах гонки в рамках Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, сообщили Рейтер четыре источника. На следующий день Дмитриев прилетел в Эр-Рияд, чтобы сообщить Мухаммеду бин Салману и принцу Абдулазизу, что Москва согласна на сокращения, сообщил один из источников.

Саудовская Аравия нуждалась в сокращении добычи для поддержки более высоких цен на нефть перед IPO Saudi Aramco, сообщил один из четырех источников. Кроме того, по данным Международного валютного фонда, Саудовской Аравии необходима цена на нефть выше $80 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. Москве достаточно цены в $42, согласно данным бюджета на 2019 год и министерства финансов РФ.
Рейтер сообщил в ноябре, что суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) рассматривает возможность инвестировать как минимум $1 миллиард в IPO Saudi Aramco.
У России были веские причины сопротивляться сокращениям. Многие российские нефтяные компании давно выступают против ограничения добычи, опасаясь потерять долю рынка на фоне роста производства в США, которые не сотрудничают с ОПЕК. Давление на российское правительство в последние недели усилилось, поскольку компании, включая Роснефть и Лукойл, открыто сообщили, что предыдущие ограничения добычи уже привели к слишком долгой отсрочке ввода новых нефтяных месторождений.

Путин сигнализировал о колебаниях относительно более глубоких сокращений 14 ноября, назвав "жесткой" позицию Саудовской Аравии в преддверии переговоров.
В дни, предшествовавшие венской встрече, делегаты ОПЕК опасались, что Москва может выйти из соглашения и увеличить добычу до середины 2020 года, сообщили несколько источников в ОПЕК.
Мировые цены на нефть, вероятно, упали бы без участия России, согласно источникам в ОПЕК и оценкам аналитиков, таких как Energy Aspects. Россия играет ключевую роль в сокращении добычи ОПЕК+. Последние сокращения поддержали цены на нефть на уровне около $65 за баррель.

Последнее соглашение ОПЕК+ представляет собой компромисс.
Для России решение о снижении производства на три месяца было оправданным, учитывая политическую выгоду, которую она получает, демонстрируя поддержку в отношении Эр-Рияда и Абу-Даби, сказал один из источников.
"В итоге это сделало этот союз трех сильнее", - сказал один из источников.

Источник - Рейтер
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