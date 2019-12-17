Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини

14:16 18.12.2019

Неоднократная чемпионка Казахстана по бодибилдингу Улпан Нурбекова выиграла серебро на чемпионате мира по фитнес-бикини в Словакии, сообщает TengriMIX.



31-летняя фитнес-модель Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой IFBB 2019 World Fitness Championships в категории до 164 сантиметров. Победу в турнире одержала российская спортсменка Юлия Шестакова. Третье место заняла представительница Польши Анна Возняковская.



Фото шести лучших участниц финального турнира в категории до 164 сантиметров опубликованы на странице официального аккаунта Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) в Instagram.



Своей радостью казахстанка также поделилась на своей странице в Сети.



"Друзья, я не могу в это поверить, я стала вице-чемпионкой мира! После большого перерыва этот сезон подарил мне три серебра на Arnold Classic Europe, Diamond Cup Prague, World Championship, золото и "абсолютку" на Казахстане. Я очень счастлива! Два года подряд я не могла попасть на чемпионат мира по состоянию здоровья. И наконец-то с третьей попытки у меня получилось попасть на свой первый мир @ifbb_official и выиграть серебро! Моя мечта сбылась, у меня есть медаль с чемпионата мира. Я очень счастлива! Спасибо всем за поздравления!" - пишет она.



Стоит отметить, что в командном зачете чемпионата мира по фитнес-бикини Казахстан занял 13-е место с одним серебром. В первой тройке медального рейтинга расположились представительницы России, Украины и Словакии.



Также, как сообщает портал insidethegames, в Казахстане может пройти мировой чемпионат по бодибилдингу IFBB 2020 World Fitness Championships. Об этом порталу сообщил президент организации Рафаэль Сантонья, заявив, что это будет "изумительным событием".



Улпан Нурбекова из Алматы - чемпионка казахстанских и международных соревнований, любимая жена и келинка, а также супермама для своей 7-летней дочери. Заниматься фитнесом девушка начала, когда ее малышке только исполнилось десять месяцев.



Попробовать себя в бодибилдинге Улпан вдохновил ее тренер. А сейчас фитнес-модель сама мотивирует казахстанских женщин пойти в спортзал.



Улпан - трехкратная чемпионка Казахстана по бодибилдингу, абсолютная чемпионка на Arnold Classic Гонконг - 2016 и Олимпии-2017 в Индии, вице-чемпионка Arnold Classic Европа - 2017, Diamond Cup Prague и World Championship.









В 2018 году в Китае на Всемирном рейтинговом конкурсе по бодибилдингу и фитнесу "Пояс и Путь - 2018" Улпан Нурбекова завоевала золото.



Улпан является мастером спорта Казахстана. До карьеры в фитнес-бикини она занималась плаванием, шахматами и танцами.