 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:20 18.12.2019

Ночные бабочки южной столицы готовятся к Новому году. Избалованные клиенты cмогут провести ночь со Снегурочкой или Секси-мышкой.

Казахстанские гетеры трудятся в поте лица, падения спроса на их услуги не наблюдается. Более того, клиенты жаждут разнообразия, ярких впечатлений и смелых экспериментов. Представительницы древнейшей профессии стараются угодить всем.

– В ноябре у нас обычно затишье. В этот месяц девочки берут отпуск и уезжают отдыхать. Ужастики о сексуальном рабстве – сказка, никого здесь никто силой не удерживает. Девчонки могут уйти, потом опять вернуться, что они регулярно и делают, – рассказывает Сая, за плечами которой десятилетний стаж в индустрии интим-услуг. – Конечно же, в преддверии Нового года мы вносим в свою работу некоторые приятные изменения. В закрытых публичных домах даже елку праздничную наряжают, чтобы гости сразу же погружались в атмосферу веселья и волшебства. К нам ведь приходят за исполнением желаний, значит, мы – волшебницы! В приличном борделе всегда имеется огромный выбор карнавальных костюмов и спецодежды. Кто-то из мужчин мечтает заняться любовью со Снежной королевой, а кто-то грезит предаться плотским утехам с Белоснежкой, робкой медсестрой, строгой учительницей или страстной Клеопатрой. Проститутки обладают множеством талантов, нанести макияж и сделать роскошную прическу для нас не представляет ни малейшего труда. В стилистах и парикмахерах мы не нуждаемся, сами способны превратить кусок рафинада в конфетку.

– В какие образы доводилось перевоплощаться вам?

– Чаще всего мужчины выбирают меня для роли воинственной амазонки, просят быть жесткой и несговорчивой. Хотя у меня мягкий и покладистый характер. Просто внешность обманчива. Самой мне нравится образ нежной Снегурочки. В детстве я на всех утренниках неизменно наряжалась внучкой Деда Мороза. Правда, мои костюмы были бесконечно далеки от тех, в которых щеголяют мои коллеги. Кстати, вы не замечали, что и на детских праздниках современные Снегурочки нередко выглядят вызывающе сексуальными? Я вожу племянников на утренники и не устаю поражаться коротеньким шубкам сказочных героинь и белым ботфортам на высоченных каблуках. Неудивительно, что вчерашние мальчики потом претворяют с нами в жизнь свои первые сексуальные фантазии!

– Тематические маскарады организовывают только в закрытых заведениях?

– Нет. Девочек вызывают на корпоративные вечеринки, проходящие на базах отдыха, в гостиницах, саунах и офисах. Мы приезжаем в заранее оговоренных с заказчиками костюмах. Клиенты особенно щедры к девушкам в маскарадных нарядах. В прошлом году рекордным спросом пользовались героини культового сериала "Игра престолов", нынче все почему-то остыли к Матери Драконов, Сансе и прочим. В прошлую пятницу мы ездили на большую вечернику в образах Секси-мышек: крохотные серые шортики, сетчатые колготки, топик из искусственного меха, туфли, хвостик и плюшевые ушки. Мужики, разгоряченные спиртным и подогреваемые духом соперничества, пришли в неописуемый восторг и заплатили нам по двойному тарифу. В декабре нас зовут на мальчишники с понедельника по воскресенье, едва справляемся.

– Зато новогодняя ночь и 1 января – ваши законные выходные?

– Ничего подобного. Благополучно отметив наступление Нового года под бой курантов, благочестивые мужья, заботящиеся об отдыхе и покое жены и детей, отбывают из дома якобы для того, чтобы поздравить кого-нибудь из родственников или друзей, а потом возвращаются к семье. На самом деле они едут к нам. Для успеха задуманного мужчины выбирают для поздравления людей, которых супруга на дух не переносит. Через пару часов счастливый муж греется у домашнего очага. Автомобильных пробок на дорогах нет, сеанс оплаченной любви длится 60 минут, включая раздевание, секс, беседу по душам и одевание. Без доверительных разговоров никогда не обходится. Мужчине обязательно надо оправдать себя в глазах проститутки. Мол, жена моя – бревно бревном, голова у нее постоянно болит, не ценит она меня и не любит, вот я и хожу сюда. В 90 случаях из 100 это ложь. Но мы, как психологи, выслушиваем клиента, не возражаем ему, киваем головой, многозначительно вздыхаем и не даем советов.

– Вы 10 лет оказываете сексуальные услуги. Не думаете найти себя в другой профессии?

– Не сейчас. До 35 лет я ничего менять в своей жизни не планирую. Буду работать проституткой, пока позволяет внешность. О фигуре я не печалюсь. Далеко не все казахстанские мужчины помешаны на девушках с параметрами подиумных моделей. Многие любят дам с пышными формами, большой высокой грудью и широкими бедрами. Моя подружка Оля при росте 165 сантиметров весит 80 килограммов, и именно она на вечеринке Секси-мышек пользовалась самым большим успехом. Опережая ваш следующий вопрос, отвечу: я не жалею о выбранной профессии! Всегда окружена мужским вниманием, не страдаю от нервных срывов и угрызений совести и не чувствую себя изгоем. Проститутки были, есть и будут всегда, без нас мужчинам жилось бы скучно, серо и безрадостно!

– Работницы коммерческого секса крайне редко проявляют искренность, беседуя с другими людьми. Они ведь отлично знают, что общество к ним относится негативно. Ни один родитель не мечтает о таком будущем для своей дочери. Поэтому девушкам свойственно придавать своей профессии ореол некой романтики, – комментирует сексолог, врач-психиатр Центра психического здоровья Майра Мельдиханова. – Они постоянно повторяют: "Мужчины в нас нуждаются!", "Любая замученная бытом домохозяйка поменялась бы с нами местами, но у нее не получится!", "Я довольна своей жизнью и в любой момент создам семью, стоит мне лишь захотеть!". Но среди проституток высокий показатель самоубийств, девушки подсаживаются на наркотики и алкоголь, беспорядочный секс наносит удар по репродуктивному здоровью и психике. Они будто бы настроены на программу самоуничтожения. Уважаемые родители, любите ваших дочерей, постройте с ними доверительные отношения, объясните им, что в отчем доме их всегда ждут поддержка и понимание, что бы с ними ни случилось. Девочки, выросшие в семье, где нет дефицита ласки и заботы, не выберут для себя столь опасный путь.

Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576668000
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