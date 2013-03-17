Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?

14:22 18.12.2019 Прав ли Китай, считающий Тибет своей неотъемлемой частью, или правы тибетцы, требующие независимости этой самой высокогорной и холодной страны в мире?



Китайские источники подробно описывают отношения существовавшего с VII века Тибетского царства с Китаем, и не дают ни малейших оснований считать их вассальными. В конце XIII века Тибет признал протекторат империи Юань, но она была монгольской, а не китайской; монголы тогда владели Китаем на правах завоевателей. После восстановления независимости Китаем в 1368 г. Тибет, вероятно, признал номинальную власть империи Мин, но китайские войска и чиновники не появлялись в Тибете, а тибетская дань, если и выплачивалась Пекину, то спорадически. В 1720 г. маньчжурская армия заняла Тибет, превратив его в вассала империи Цин, однако это было опять же не китайское, а маньчжуро-монгольское государство. До Синьхайской революции 1911 г. Тибет входил в состав империи Цин на правах широкой автономии (подобно Монголии и самой Маньчжурии), и считать его частью китайского государства нет никаких оснований.



После падения маньчжурской империи и провозглашения Китайской республики Тибет, вслед за единоверной Монголией, в 1913 г. провозгласил себя независимым государством, что не было признано новыми китайскими властями. Гражданские войны, охватившие Китай после Синьхайской революции, не позволили властям этой страны захватить малонаселенный и крайне слабый в военном и экономическом отношении Тибет.



Тибет был действительно крайне отсталой страной. Страна жила в раннем средневековье; большая часть населения была зависимыми крестьянами, арендовавшими землю у феодалов. В связи с этим китайцы преподносят завоевание этой страны как освобождение от рабства и крепостничества (которых в Тибете не было – достаточно познакомиться с тибетскими законами). Китайские книги и учебники помещают страшные фотографии искалеченных рабов, освобожденных китайскими войсками после уничтожения автономии Тибета в 1959 г. и ужасные рассказы этих людей. Однако рисуемая китайскими пропагандистами мрачная картина доверия не вызывает – хотя бы потому, что подавляющее большинство тибетцев активно поддерживало теократию Далай-ламы XIV. Запрет убийств и изуверств буддистской верой не мог не влиять на поведение даже самых примитивных феодалов, а в 1913 г. убийства и мучительство были запрещены специальным указом Далай-ламы XIII.



"Кто-то выдумал, будто ламы любили обвешиваться оберегами из отрубленных конечностей, а "рабов" убивали, чтобы из их костей делать ритуальные предметы. Это полностью противоречит букве и духу буддизма, фактам истории. Сфотографированные черепа и сушеные руки сами по себе ничего не доказывают. Это реликты маоистской пропаганды 1950-х – 1960- х гг. В Амдо [Северный Тибет] и Кхаме [Юго-Восточный Тибет], а затем в У-Цанге [Центральный и Западный Тибет] в те годы велось подавление восстаний и коммунистические реформы, пропаганда и массовые расправы над "классовыми врагами". Жителей сгоняли на митинги, где под угрозой смерти заставляли обвинять, бить, а иногда убивать феодалов и монахов.



Позже маоисты сгоняли тибетских крестьян на обязательные митинги "горькой памяти". Надлежало под бдительным присмотром китайцев рыдать и жаловаться друг другу на "жестокости феодалов". Митинги "горькой памяти", но с другими жалобами, собирали и в Китае: там надо было отвлечь людей от лишений из-за экономических провалов Мао Цзэдуна.



Все это использовалось, в основном, для внутренней пропаганды в КНР. А для международной пропаганды КПК организовывала режиссированные турне приглашенных красных журналистов (например, М.Г.Домогацких, А.-Л.Стронг и других). Им показывали выставки костей "убитых рабов", "пыточного оборудования", рассказывали об отрубании рук, угнетении, выступали "очевидцы" и "выжившие жертвы" (попробовали бы они сказать что-то не то!), разыгрывались целые спектакли. Корреспонденту "Правды" В.В.Овчинникову рассказывали даже о закапывании детей под храмы. Мне старики-тибетцы говорили, что эти истории вошли в обиход лишь после "мирного освобождения" Китаем.



Полезно вспомнить, что в России после Октябрьской революции 1917 г. религиозные предметы и мощи православных святых большевики также использовали для атеистической пропаганды, устраивали выставки, экспонировали в музеях и т.п. (например, ricolor.org). Сохранилось немало пропагандистских фото- и кинокадров, сочинений членов "Союза воинствующих безбожников" и т.п. Только сейчас в России все это не тиражируется как "доказательство" благотворности социалистической революции и воинствующего атеизма" (Правда о Тибете, или – так вот ты какая, Шамбала. 17.03.2013, сайт "Сохраним Тибет"). В процитированном материале приведены фотографии "ужасов" тибетского рабовладения с их подробным разбором. Вывод: доказательства зверств тибетских рабовладельцев и крепостников сфальсифицированы. При этом нет сомнений, что в отдаленных, не контролируемых властями районах полудикие племена жили по жестоким законам.



В 1930-е гг. в Тибете возникло сильное движение за реформы и прогресс. У его истоков стоял Пандацанг Рапга – представитель сильнейшего феодального клана Пандацанг в Кхаме (Юго-Восточный Тибет). Рапга и его родственники приняли антифеодальную, европеизаторскую программу Гоминьдана и в 1934 г. подняли восстание против лхасской теократии. Из Кхама были изгнаны гарнизоны Далай-ламы, но захватить весь Тибет реформаторы не смогли: им пришлось сражаться с коммунистами, атаковавшими их как сторонников Гоминьдана. С этого времени Кхам фактически отделился от Тибета.



Кхам относился к Внутреннему, т.е. административно включенному в состав Китая, Тибету (так же, как и Монголию, китайцы разделили Тибет в Внешний, полунезависимый, и Внутренний – имевший ограниченную автономию). Кхамы, местные племена, живущие в более теплых и плодородных долинах, чем их высокогорные собраться, сильно отличались от остальных тибетцев. Они были богаче, воинственны и поголовно вооружены, среди них было больше грамотных. Они, будучи буддистами, как и "верхние" тибетцы, выступали за модернизацию буддистской церкви и ориентировались на прогрессивное крыло феодалов (феодалы в Кхаме были, по сути, племенной верхушкой без особых сословных привилегий).



В 1939 г. Рапга основал Партию улучшения Тибета – фактически тибетский филиал Гоминьдана, выступавшую за установление светской власти в Тибете и превращение его в автономное государство в составе Китая. Во время Второй Мировой войны Рапга находился в Британской Индии, а в 1950 г. вернулся в Кхам.



Эмблема Партии улучшения Тибета



Когда в 1951 г. коммунистическая армия Китая начала поход в Тибет, Рапга предложил тибетским властям военную помощь, но те высокомерно отказались – и потерпели поражение. Вообще тогда кхамы скорее сочувствовали китайским коммунистам, надеясь, что они помогут цивилизовать их "диких" соотечественников.



В Лхасе тоже были реформаторы. Самым влиятельным из них был Тубтен Кунфел, создавший и возглавивший Электротехническое управление в тибетской столице, а также руководивший работой патронного и оружейного заводов (небольших полукустарных фабрик). В 1932 г. он убедил Далай-ламу XIII доверить ему создать пехотный полк современного типа.



После смерти Далай-ламы XIII интриги дворцовых ретроградов Кунфел был арестован и приговорен к изгнанию. В Индии он примкнул к Партии улучшения Тибета, поехал в гоминьдановский Китай и оттуда попытался привлечь к борьбе за реформы авторитетных в Тибете людей. В 1948 г. он был прощен и вернулся в Тибет, заняв видный пост в правительстве. Были в тибетской верхушке и другие реформаторы, но начать реформы до захвата Тибета китайцами они не смогли.



7 октября 1959 г. коммунистическая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала продвигаться в Тибет. Малочисленная, плохо вооруженная и необученная тибетская армия оказала ожесточенное сопротивление в районе крепости Чамдо, но была разбита и 19 октября сдалась. Не имея возможности сопротивляться, правительство Тибета 23 мая 1951 г. подписало "Соглашение по мирному освобождению Тибета". Согласно этому документу, У-Цанг (Центральный и Западный Тибет) становились автономным государством в составе Китая, а Кхам и Амдо (Северный Тибет) отторгались от Тибета и включались в состав Китая на правах обычных провинций. В автономном Тибете сохранялись теократическая система власти Далай-ламы, но военные и внешнеполитические вопросы передавались Пекину, а армия Тибета становилась частью НОАК.



Тибетский гарнизон крепости Чамдо



Обращает внимание тот факт, что китайские власти не требовали от тибетских властей отмены "рабства" и "крепостничества", о чем говорилось в Пекине в качестве обоснования "освобождения" Тибета. Чиновники-реформаторы не получили никакой поддержки китайских властей. Наоборот, Пекин фактически поддержал существующий строй, специально законсервировав его – брат Далай-ламы Гьяло Тандуп, став в 1952 г. главой правительства, попытался начать реформы, но столкнулся с сопротивлением реакционной части верхушки… поддержанной китайскими коммунистами.



При этом китайские войска и чиновники, в больших количествах перебравшиеся в Тибет, каждый день по громкоговорителям рассказывали о преимуществах социализма в самом Китае. Судя по всему, китайские коммунисты полагали, что тибетцы начнут презирать собственную отсталость и, вдохновившись примером Китая, добровольно отвернутся от теократии и начнут строить коммунизм.



Ситуация в автономном Тибете на некоторое время стабилизировалась, однако она быстро накалялась в Кхаме и Амдо: поскольку они были присоединены к Китаю, там вовсю развернулись коммунистические "реформы" - борьба с феодализмом, преследование племенных вождей, буддийских монахов и торговцев. Для тибетцев это было покушением на сами основы национальной жизни: дворяне, монахи и торговцы были уважаемыми лидерами тибетских сообществ, авторитет которых никто не ставил под сомнение.



В Кхаме и Амдо начались стихийные бунты и появились первые партизанские отряды. В феврале 1956 г. китайские войска, преследуя партизан, разгромили артиллерией древние буддийские монастыри в Чатренге и Литанге, в которых укрывались тысячи беженцев от коммунистических "реформ". После этого Кхам и Амдо восстали. С повстанцами вступил в контакты старший брат Далай-ламы Гьяло Тондуп, попытавшийся через Индию связаться с американцами для получения помощи. В 1967 г. несколько тибетцев были переброшены на американскую военную базу на острове Сайпан, где они прошли военную подготовку, после чего их самолетом доставили обратно. С тех пор ЦРУ оказывала определенную помощь тибетским партизанам, сбрасывая с самолетов старые винтовки, гранатометы, минометы и радиостанции, а также группы обученных диверсантов. Надо сказать, что эта помощь если и сыграла какую-то роль в антикоммунистическом сопротивлении тибетцев, то самую минимальную: слишком уж ничтожны были ее масштабы.



Тибетские партизаны



Восстание ширилось, несмотря на огромные жертвы среди тибетцев. 16 июня 1958 г. в Кхаме, в горном монастыре Лходак-Дхама-Дзонг состоялась встреча командиров партизанских сил, на которой была создана Национальная армия добровольцев обороны, в просторечии именовавшаяся "Чуши Гангдрук" ("Земля четырех рек и шести хребтов"). Главнокомандующим стал прославленный партизанский командир Андруг Гомпо Таши из Кхама.



Обстановка накалялась и в автономном Тибете. Лхаса и другие города наполнялись беженцами из Кхама и Амдо, ненавидевшими китайцев и страдавшими от голода; они постоянно конфликтовали с китайскими солдатами и чиновниками. В окрестностях Лхасы появились и многочисленные партизаны, вытесненные китайской армией. Гомпо Таши перенес свою ставку из Кхама в автономный Тибет – в местность Тригунтханге. Партизаны все настойчивее требовали от Далай-ламы и правительства Тибета поддержать антикитайское восстание, но те медлили.



Китайские власти в конце концов решили разрубить этот узел: в Китае шел "Великий скачок", ситуация ухудшалась день ото дня, а Тибет оказался почти отрезанным из-за того, что дороги блокировались партизанами – их общая численность, включая не имевших современного оружия, превысила 100 тысяч человек.



1 марта 1959 г. китайское военное командование пригласило Далай-ламу на праздничный концерт в расположение гарнизона, который должен был состояться 10 марта. Специально оговаривалось, что он должен прийти без личной охраны, что противоречило протоколу. По наэлектризованной, переполненной беженцами Лхасе поползли слухи, что китайцы собираются похитить Далай-ламу – ранее они неоднократно приглашали под разными предлогами крупных феодалов и настоятелей монастырей, после чего те исчезали. 10 марта многотысячные толпы тибетцев окружили дворец Потала, чтобы не допустить поездки Далай-ламы к китайцам. В город начали пробираться партизаны. 17 марта Поталу окружили 30 тысяч женщин, протестовавших против китайского произвола; эта акция получила название "Восстание женщин".



"Восстание женщин" у дворца Потала



Начались первые вооруженные стычки с китайцами и нападения на тибетцев, сотрудничавших с оккупантами. Внезапно китайцы выпустили по дворцу два артиллерийских снаряда – и Лхаса взорвалась ожесточенными боями. Ночью Далай-лама в окружении сподвижников и охраны, под защиой партизан выбрался из горящего города и начал беспримерный марш через Гималаи и ушел в Индию. Тысячи партизан отдали свои жизни, прикрывая уход своего духовного лидера за границу. Вслед за Далай-ламой 80 тысяч тибетцев ушли в эмиграцию.



Далай-лама и его люди получили убежище в Индии, где они основали целый город беженцев – Дхарамсала. До сегодняшнего дня он является средоточием тибетской национальной культуры.



Восставшие пытались воевать по правилам военной науки: они создали Центральную ассамблею (Цонгду) и разбили город на секторы, за каждый из которых отвечало отдельное подразделение. Однако у них не было ни обученных бойцов, ни достаточного количества оружия и боеприпасов. Уличные бои продолжались шесть дней. Только 23 марта китайские войска, использовав танки, взяли штурмом последний оплот восставших – монастырь Джокханг.



Восстание в Лхасе



Согласно китайским данным, попавшим на Запад в 1980 г., при подавлении восстания в Лхасе погибло 87 тысяч тибетцев, 25 тысяч были брошены в тюрьмы. Тибетская столица сильно пострадала; сильно пострадали главные буддийские монастыри Сера, Ганден и Дрепунг, многие жилые кварталы были сожжены. Много лет китайские власти не разрешали восстанавливать разрушенное.



Автономия Тибета была отменена, и на него распространилась политика "Большого скачка". В тибетских условиях он выразился в массовом истреблении духовенства и феодалов, тотальной конфискации скота и продовольствия для нужд китайской армии, гарнизоны которой были расположены по всему региону – и почти не снабжались извне. Крестьянство подверглось коллективизации, причем тибетцам запретили выращивать традиционную культуру – ячмень, и заставляли сеять кукурузу, которая на высокогорье не росла. Из монастырей массами изгонялись монахи и послушники; не имевшие ни средств к существованию, ни земли, ни скота, они просили милостыню у таких же нищих и голодных. Тибет охватил голод, еще более страшный, чем собственно Китай. В 1961-63 гг. был съеден весь скот, все лошади, собаки и кошки. Тибетцы ели мышей и крыс, поили детей собственной кровью. Десятки тысяч людей умерли от голода.



Именно страшный голод начала 1960-х усмирил тибетское партизанское движение, с которым не могла справиться китайская армия. У голодных людей нет сил воевать: они сосредотачиваются лишь на проблемах собственного выживания (точно так же именно голод сломил крестьянское сопротивление коллективизации в СССР в 1930-33 гг.).



При помощи ЦРУ партизаны Гомпо Таши создали сеть лагерей в Мустанге – высокогорной местности в Непале, близ границы с Тибетом. Оттуда они много лет вели войну с Китаем. Атаки партизан на несколько лет парализовали дорожное сообщение между Тибетом и Синьцзяном, однако силы были неравны, а американская помощь – незначительна. Партизаны не только наносили урон китайским войскам: в начале 1960-х они смогли раздобыть и переправить на Запад ценную информацию о китайской ядерной программе. Но освободить собственный народ они не могли.



В сентябре 1964 г. в Мустанге от старых ран скончался лидер партизан Гомпо Таши, а заменивший его закаленный партизан Бапа Йеше оказался негодным к роли настоящего лидера. Его бойцы начали грабить непальских крестьян в Мустанге, и правительство Непала потребовало от американцев "усмирить" своих союзников. В 1965 г. ЦРУ прекратила поставки оружия и продовольствия в Мустанг, однако партизанская война в Тибете, хоть и сократилась, но не закончилась.



В 1965 г. Пекин создал Тибетский автономный район, в руководстве которого были лояльные коммунистам тибетцы, и появились надежды на то, что тибетская культура не будет полностью уничтожена. Однако в 1966 г. в Китае разразилась "Культурная революция", прошедшая по Тибету, подобно катку. Местные и приезжие отряды хунвейбинов начали тотальное уничтожение буддизма: монастыри разрушались, монахов, которых оставалось немного после "Большого скачка", избивали, бросали в тюрьмы или убивали. Были уничтожены ценнейшие произведения искусства и памятники культуры. Великий дворец Потала не был разрушен только благодаря личному указанию Мао Цзэдуна. Более того: "культурные революционеры" в Тибете разделились на враждующие группировки цзаоцзунов (местных цзаофаней) и ганьцзунов (местных хунвейбинов), между которыми разгорелись настоящие бои.



Уничтожение буддийских реликвий в Тибете во время "Культурной революции"



Реакцией тибетцев на ужасы "Культурной революции" была новая серия восстаний. "В начале июня 1968 г. восстали более 3 тыс. тибетцев в Софу, Чумае, Цзянба и других местах, было убито более 200 кадровых работников. В середине июня в результате нападения тысяч тибетцев на воинские части в Гэцзы и Цаламо погибло более 300 солдат. В начале августа тибетцы атаковали войска в Южном Тибете, в конце 1968 г. - в скотоводческих областях Чжагэ и Ванрин. Китайские военные власти, пытаясь изолировать повстанцев, с июня 1968 г. запретили тибетцам жить в 100-мильной полосе вдоль границы с Индией и Непалом. Но вооруженные нападения на сборщиков налогов, продовольственные склады, воинские части и учреждения продолжались.



1 мая 1970 г. отряд численностью в 200 всадников разгромил и сжег автостанцию в Мацзянцзуне; была перерезана телеграфная линия между Лхасой и Шигацэ. 8 лет, начиная с 1962 и до декабря 1970 г., в районах, пограничных с Сиккимом, Бутаном и Индией, действовал небольшой отряд тибетцев. Они совершали нападения на отдельные китайские воинские части. Вооруженные столкновения имели место во многих районах Тибета. В Лхасе, Динри и некоторых других тибетских городах действовали подпольные группы" История Тибета с древнейших времен до наших дней. http://www.istorya.ru/book/tibet/).



Тем временем партизанский очаг в Мустанге агонизировал. В 1968 г. Бапа Йеше был изгнан из движения "Чуши Гангдрук", и последним вождем Сопротивления стал Гьято Ванду, прошедший в свое время подготовку на американской военной базе на Сайпане.



В 1972 г. США признали КНР единственным представителем Китая, и добились предоставления ему места в Совете Безопасности ООН. Контакты с тибетцами в Мустанге окончательно прекратились. Тем не менее партизаны еще два года продолжали вылазки против китайских войск, пока в 1974 г. правительство Непала под давлением Китая не послало войска для ее ликвидации. Непальские власти добились от Далай-ламы обращения к партизанам с приказом сложить оружие, и магнитофонная запись, усиленная громкоговорителями, заставила партизан сдаться. Почти все послушались, но несколько человек покончили с собой, а лидер движения Гьято Ванду с маленькой группой бойцов прорвался и попытался уйти в Индию. После несколько месяцев блужданий по горам и джунглям эта группа натолкнулась на непальский патруль, и Гьято Ванду, поняв, что все кончено, бросился на солдат и был застрелен (Беджент Джо "Секретная война ЦРУ в Тибете". Альманах "Искусство войны").



Так завершило свой земной путь движение "Чуши Гангдрук". Но партизанское движение в Тибете, неорганизованное и потерявшее связи с заграницей, просуществовало еще несколько лет – примерно до 1979 г. Группы партизан действовали в Южном Тибете и в самом сердце раннего тибетского сопротивления – Кхаме. По непроверенным данным, в 1975-76 гг. имели место спорадические доставки оружия тибетцам со стороны Советского Союза – возможно, через Индию.



Первый тибетский реформатор и организатор Сопротивления Пандацанг Рапга после восстания 1959 г. в Лхасе бежал на Тайвань, откуда пытался помогать борьбе соотечественников. Он умер в 1975 г.



Далай-лама XIV жив и здоров, и, несмотря на почтенный возраст, продолжает был непререкаемым лидером буддистов "Большой колесницы" - тибетцев, монголов, бурятов, калмыков и тувинцев. Он не примирился с Китаем, хотя всегда был готов идти на уступки и соглашался на включение Тибета в состав Китая, но только на условиях самой широкой автономии.



В Тибете не прекращаются протесты, выливавшиеся в 1988 г. в крупные беспорядки, а в 2008 г. – в новое восстание. Китайское правительство инвестирует в экономику и социальную сферу Тибета колоссальные деньги (в частности, в Лхасу протянута самая высокогорная железная дорога в мире), в результате чего уровень жизни в регионе существенно вырос, и он превратился в туристский центр мирового значения. Открыто большое количество буддийских монастырей, давно прекратились гонения на тибетский язык и культуру. Однако общественная жизнь и церковь тибетцев остаются под жестким контролем коммунистов, автономия носит формальный характер, а Далай-лама не может вернуться на родину, которую он вынужден был покинуть 60 лет назад.



До сих пор Китай утверждает, что он освободил тибетцев от "рабства" и "феодального угнетения", а народное восстание 1959 г. интерпретирует как "заговор реакционеров". Но национальное самосознание тибетцев и сегодня воспринимает события 1950-х гг. как китайскую оккупацию, а восстание в Лхасе – как народное движение за независимость. Источник - Евгений Трифонов

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