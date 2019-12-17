 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
15:07 18.12.2019

На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы

В финно-угорской политике отмечается невиданное оживление. Глава МВД Эстонии перешел на личности и оскорбил премьер-министра Финляндии − красивую молодую девушку, из которой в Европе пытаются сделать образец для подражания. Но самое удивительное, что в этом конфликте отразились интересы дискриминируемых в Эстонии русскоязычных, причем весьма парадоксальным образом.

"Продавщица поднялась до премьер-министра, некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. У меня волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром".

Глава МВД Эстонии Март Хельме закончил исторический факультет Тартуского государственного университета при советской власти, но Ленина цитирует, как дилетант. Вождь большевиков высказывался о кухарках в управлении государством прямо противоположным образом.

Но дело сейчас не в этом, а в том, что Март Хельме Ленина ненавидит. Он много кого и много чего ненавидит: Россию и русских, Украину и украинцев, Евросоюз и еврочиновников, мусульман и чернокожих, гомосексуалов и феминисток. Другого такого же главы МВД нет ни в одной стране Европы, включая самые отсталые.

Даже по меркам эстонского государства, где до сих пор льют слезы по национальной дивизии СС, Марк Хельме как будто орк, но орк с хорошо подвешенным языком публициста и дипломатической карьерой в качестве посла в РФ за плечами.

Для такого несносного и очень убежденного в своей правоте человека назначение премьер-министром соседней Финляндии 34-летней Санны Марин – это болезненный вызов многолетним убеждениям. Марин из "левых", она женщина и самая молодая глава правительства в мире, она за толерантность и прогрессивные ценности, она воспитывалась в однополой семье с двумя мамами. Это такое покушение на основы, что Хельме никак не смог промолчать: Финляндия в его глазах – страна особенная.
Эстонцы не просто близкородственный финнам народ. Финляндия была и остается образом, к которому там пытаются стремиться. Это такая национальная мечта эстонцев – быть не восточной, а северной Европой, и жить так, как живут в Финляндии. Теперь финны будут жить вот так – с 34-летней премьер-министоркой из числа социалистов, которая некогда работала не продавщицей, но кассиром в универмаге и пекарем.

Над этой историей сейчас умиляется почти вся Европа. Марин стала первой в своей семье, кто получил высшее образование – степень магистра по административному управлению, после чего пошла в политику с целью защиты рабочего класса. В ее правительстве 12 женщин и семь мужчин, она отстаивает прогрессивные целостности и социальную справедливость, а тут на нее огрызается престарелый эстонский орк – и начинается большая политика.

С формальной точки зрения Хельме даже не нахамил – "продавщица" это, в общем-то, не оскорбление (как резонно ответила ему сама Марин, "Финляндией нужно гордиться за то, что ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни"). Но выраженное им презрение налицо, а это никак не вписывается в современную политическую культуру ЕС, тем более, что вокруг фигуры Марин начинает складываться своеобразный культ.

Этого презрения к молодой, талантливой и прогрессивной женщине мизогину и шовинисту Хельме постараются не простить. Парламентская оппозиция уже потребовала его отставки, а президент республики Керсти Кальюлайд принесла финляндскому премьеру свои извинения.
Тут надо понимать, что президент и глава МВД Эстонии ненавидят друг друга (в глазах Хельме Кальюлайд слишком "прорусская", что в общем-то чушь – нет в ней ничего "прорусского"). И сейчас формальный глава эстонского государства, имея лишь церемониальные полномочия, пытается встать во главе "сил света и европейской цивилизации", чтобы низвергнуть орка из правительства под аплодисменты руководства Евросоюза.

Хельме, что и говорить, человек резкий и неприятный. Чтобы удержать несведущих от каких-либо симпатий к его фигуре, уточним, что он требует от России "вернуть" под контроль Таллина древний Ивангород, а жителям Эстонской Республики хочет запретить называть своих детей русскими именами. Он настоящий русофоб и идейный враг России, а то, что он при этом не любит ЕС и НАТО, ничего не меняет. Украинские ультраправые, также именуемые "бандеровцами", Евросоюз и НАТО тоже не очень любят, хотя и кормятся с их руки.

И тем не менее в Эстонии сложилась уникальная ситуация, когда Хельме является гарантом сохранения за эстонскими русскими некоторых базовых прав.
Дело не в том, что он евроскептик – все равно это "евроскептик курильщика". Но в том, что Хельме является безоговорочным лидером своей Консервативной народной партии (EKRE), на участии которой в правящей коалиции сейчас держится эстонская власть.

В центре этой коалиции эстонские социалисты, так или иначе ориентированные на русскоязычных избирателей. До недавнего прошлого и они, и консерваторы EKRE были как бы "неприкасаемыми" – брать их в правительство "приличным политикам" категорически воспрещалось. Но после очередных выборов, неожиданно удачных для EKRE, "неприкасаемые" нашли друг друга и, опершись друг на друга, поделили между собой власть.

Частью джентльменского соглашения этого альянса ужа с ежом (социалистов с антикоммунистами, атеистов с мракобесами, русофобов с русскоязычными – в буквальном смысле) стало то, что в чувствительный языковой вопрос EKRE не лезет и более не требует резкого перевода всей системы образования, включая дошкольное, на эстонский язык. Соответствующий скандальный законопроект был отвергнут и сдан в утиль не без помощи припадочных русофобов.

И если требование парламентской оппозиции, эстонского президента и всей европейской бюрократии будет выполнено – и премьер-социалист Юри Ратас уволит невыносимого хама, правящая коалиция попросту распадется.

Это означает либо ее переучреждение на базе проевропейской Партии реформ, либо новые выборы с высокой вероятностью победы на них все той же Партии реформ. Так орк будет побежден, а на его поминках зарежут русскоязычное образование. Для Партии реформ, памятной в РФ по "бронзовой ночи", это было одним из предвыборных обещаний. Ее функционеры в плане русофобии не сильно отстают от Хельме и его соколов, но в остальном они более респектабельные, корректные и воспитанные. Иногда их даже называют "нацистами во фраках".

Вот так причудливо переплелась финно-угорская политика. Премьер Финляндии – приятная и умная женщина из рабочего класса, к которой со стороны России не за что предъявлять претензии: с финскими социалистами Москва традиционно успешно находила общий язык и возможности для сотрудничества.

Ей очевидным образом хамит патентованный русофоб и непримиримый враг России из числа таких, которых здесь принято называть "фашистами". Но если этот враг ответит за свои слова так, как это принято теперь на Западе, и будет отправлен в отставку – никаких политических бонусов от этого ни России, ни русскоязычным жителям Эстонии ждать не приходится. Наоборот, будет только хуже.

Станислав Борзяков
17 декабря 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576670820
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