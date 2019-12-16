Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев

16:31 18.12.2019

16 декабря 2019,

Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней.



На прошедшем в Лондоне саммите Североатлантический альянс впервые попытался определиться со своим отношением к Китаю. Получилось, правда, не очень внятно: итоговая декларация лондонской встречи всего лишь констатирует, что усиление Китая сопряжено как с возможностями, так и с вызовами, и странам НАТО необходимо сообща заниматься этой проблемой.

Американцев, тем не менее, можно поздравить – они давно подталкивали своих европейских союзников к тому, чтобы занять твердую позицию в отношении Пекина, и вот теперь начало, можно сказать, положено. Для США это пока небольшой, но все же успех – первый шаг на пути к цели.

Цель эта достаточно прозрачна – отмобилизовать Евросоюз на войну с Китаем, пока что "холодную", а дальше – как дело пойдет. И некоторые уже записались добровольцами, как, например, Варшава, еще год назад разменявшая сотрудничество с "Хуавэй" на увеличение американского военного контингента на своей территории.



Но с одной Польшей много не навоюешь. Американцам нужна в первую очередь Германия, на долю которой приходится почти треть торгового оборота ЕС с Китаем.

Берлину еще до украинского кризиса мягко намекали, что обстановка в мире меняется, и стратегические партнерства с потенциальными противниками, Москвой и Пекином, пора сворачивать – чтобы не пришлось потом выбирать между интересами бизнеса и Запада. Как раз перед таким выбором Германия в 2014-м и оказалась.



Тогда Берлин, немного поколебавшись, вполне ожидаемо выбрал Запад. Бизнес, насколько позволяют санкции, сохранился, но российско-германское стратегическое партнерство на этом закончилось, а вместе с ним и проект Европы "от Лиссабона до Владивостока". Вместо этого теперь есть "восточный фланг" НАТО, обороняемый в том числе и силами бундесвера.



В случае с Китаем все, видимо, будет происходить по схожему сценарию. Сначала политический кризис, затем санкции, а закончится все отправкой войск – теперь уже на "дальневосточный фланг". Поводов для обострения достаточно: протесты в Гонконге, обвинения в адрес "Хуавэй", публикация "синьцзянского досье".

Последнее, кстати, со всеми деталями перепечатала "Зюддойче цайтунг", оформив материал в предельно мрачных тонах, снабдив заголовком "Место преступления – Синьцзян" и добавив рекомендацию немецкому правительству пересмотреть свои отношения с Пекином.

Германия опять оказывается перед тем же выбором между бизнесом и Западом: ей предлагают поддержать гонконгских студентов, настойчиво советуют отказаться от продукции "Хуавэй" и задают неудобные вопросы про заводы немецких концернов в Синьцзяне.



Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Хотя бы уже потому, что американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней.

Этому выбору есть, конечно, альтернатива – сохранить в назревающем американо-китайском конфликте нейтралитет, что очень удобно и выгодно с точки зрения того же бизнеса. Но нейтралитет надо еще суметь защитить, причем от обеих сторон конфликта, иначе, как выразился недавно новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, есть риск стать "сопутствующей потерей". Евросоюз же защитить себя не способен, несмотря на все свои глобальные амбиции и претензии на "стратегическую автономию".



А раз так, то выживать в этом мире европейцам пока придется с помощью НАТО, и вступление Евросоюза в "холодную войну" США и Китая – это только вопрос времени. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр недавно предложила продемонстрировать присутствие бундесвера в Индо-Тихоокеанском регионе – в качестве знака солидарности с местными союзниками, испытывающими на себе давление набирающего силу Китая.



Крамп-Карренбауэр часто критикуют за необдуманность ее инициатив, но министр совсем не глупа и на самом деле хорошо понимает, к чему идет дело. Просто в силу своей политической неопытности она немного забегает вперед.



Василий Федорцев