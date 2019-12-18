Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов

17:13 18.12.2019

Турция, как и союзный ей Азербайджан, не знают, с кем дальше полемизировать и вести борьбу по Геноциду армян 1915 года: с Ереваном, который выступает от имени всего армянства, или армянской диаспорой в США, реализующей свой интригующий геополитический сценарий.



Новый предстоятель Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви Саак Машалян в интервью турецкому изданию Sabah выразил свое отношение к принятой Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи. "Мы хотим, чтобы о проблеме говорили не парламенты разных стран, а люди, живущие на этой земле. Мы хотим улучшения отношений Армении и Турции, - заявил патриарх. - Так как разговора нет, о проблеме говорят третьи страны, находящиеся за океаном. Армянская община интегрирована в жизнь Турции. У нас есть общая судьба с этой страной. Мы забыли, что случилось 100 лет назад. Мы решили жить в этой стране. Это то, что отделяет нас от диаспоры и Армении. Мы пережили травму 1915 года и каким-то образом излечили ее, оставаясь в этой стране".



Сенат США

Иван Шилов © ИА REGNUM

Машалян также посетовал на то, что "страдания армян 100-летней давности стали инструментом давления экономического и политического давления других стран на Турцию". Это заявление вызвало неоднозначную реакцию как среди армян, живущих в Турции, так за ее пределами. Его называют "спорным", а в Стамбуле некоторые стали называть Машаляна "нелегитимным патриархом", избранным на престол с процедурными нарушениями. Однако в нынешних турецких условиях странным был бы иной ход событий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично контролировал выборы патриарха, хотя как такового "армянского вопроса" в современной Турции не существует. Согласно неофициальным данным, сегодня в многомиллионном Стамбуле армянская община насчитывает всего около 100 тысяч человек. Редактор издающейся в Стамбуле армянской газеты "Агос" Баграт Эстукян заявлял, что "выборы константинопольского патриарха станут скорее событием политическим, нежели духовным", так как это "кресло предполагает активное участие в политике". В свою очередь известный турецкий журналист Юсуф Караджа на страницах издания Yeni Mesaj писал следующее: "Задача Анкары сводилась к тому, чтобы, во-первых, отсечь константинопольского патриарха от Эчмиадзина (престола Армянской апостольской церкви - С.Т.), во-вторых, перетянуть на свою сторону симпатии западной диаспоры, а если не получится, то нейтрализовать ее возможное влияние на армян Турции по церковной линии". Судя по интервью Машаляна, у Эрдогана в Турции на этом направлении все получилось.



Епископ Саак Машалян

Цитата из видео на YouTube

Не получилось в США. Анкара не ожидала, что Сенат США единогласно примет резолюцию о Геноциде армян в Османской империи в 1915 году. Такое событие логично ожидалось в 2015 году, когда отмечалось 100-летие трагических событий. Однако тогда принять резолюцию не удалось. Сейчас все происходило очень быстро. Американское издание The Hill приводит высказывание автора резолюции, сенатора-демократа Боба Менендеса: "Мы три недели подряд пытались провести эту резолюцию, и я рад, что это у нас получилось. Это момент истины, которого пришлось ждать слишком долго". Рассказывает ВВС: "В предшествующие голосованию недели армянские лоббисты работали сверхурочно и на выходных, чтобы обеспечить документу массовую поддержку. Хотя для его принятия достаточно голосов большинства, которым обладает Демократическая партия, для американских армян было символически важно заручиться голосами членов обеих партий. Точно так же мобилизовал своих членов и Армянский национальный комитет Америки (АНКА). Активисты звонили конгрессменам от своего округа, призывая их голосовать за резолюцию, а лоббисты в Вашингтоне обходили в буквальном смысле все кабинеты на Капитолийском холме. Армянских лоббистов поддерживали и две влиятельные еврейские группы - Антидиффамационная лига и Американский еврейский комитет, а также организация "В защиту христиан", защищающая в Вашингтоне интересы христианских меньшинств Ближнего Востока".



Но к чему такая спешка? Ведь заявлялось, что признание США Геноцида армян прямо не влияет на позицию Государственного департамента. Так почему лоббисты вдруг так озаботились вопросами "исторической справедливости"? Ответ есть. Они стремились, чтобы резолюция по Геноциду встраивалась в пакет санкций, которые принимают в США из-за закупки Турцией российского зенитного ракетного комплекса и турецкой операции против курдов на севере Сирии. Хронологическая разводка этих акций превращала бы резолюцию по Геноциду армян в "документ символического значения". А так, как заявлял лидер демократического большинства в Палате представителей США Стен Хойер, "мы послали сигнал нашим армянским братьям и сестрам и курдским братьям и сестрам о том, что Соединенные Штаты их не бросят". Это придает событиям острый геополитический контекст, чего, как сообщает ВВС, "не скрывают и представители организаций, представляющих американских армян, которые участвовали в процессе составления резолюции и лоббировали ее принятие". Правда, существует и точка зрения, высказанная директором ереванского Центра американских исследований Суреном Саркисяном, согласно которой если бы Вашингтон строил планы наказать Анкару, то это сделал бы с помощью санкций, а не через резолюцию о Геноциде армян.



Геноцид Армян

Однако, мягко говоря, это не совсем так. Отсюда первый вывод: резолюция о Геноциде армян напрямую увязывается с американской политикой в отношении сирийских курдов, которые являются союзниками США в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но по отношению к этому вопросу она приобретает прикладной характер. "Курдская проблема" и "армянский вопрос" сводятся американцами в контекст представлений о "геноцидных наклонностях турецкого государства". Второй вывод. После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение Сената США о признании Геноцида армян "победой справедливости и истины", что "для полутора миллиона жертв Геноцида это почтение памяти и смелый шаг", становится ясно, что Ереван укрепляет свои позиции среди армянской диаспоры в США. И не только в ней. Турция и союзный ей Азербайджан пропустили сильный армянский удар. Они не знают, с кем дальше полемизировать и вести борьбу: с Ереваном, который выступает от имени всего армянства, или с армянской диаспорой в США, реализующей свой геополитический сценарий.



В складывающейся конъюнктуре как действия Турции на севере Сирии, так и Азербайджана на карабахском направлении будут восприниматься не в пользу Анкары и Баку. Это ловушка, из которой быстро выскочить вряд ли удастся, а для действий по иному сценарию потенциала пока нет. Так что будем наблюдать и ждать, как станет дальше развиваться "курдская игра" и как ляжет "армянская карта" на Ближнем Востоке и в Закавказье.

18 декабря 2019

Станислав Тарасов