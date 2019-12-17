|Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:53 18.12.2019
ПОЧТА ПОСВЯЩАЕТ НОВУЮ МАРКУ ИОСИФУ СТАЛИНУ
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором.
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.
Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народы не забывают.
Уинстон Черчилль
Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты Государственное предприятие "Почта Донбасса" приурочило ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
18 декабря 2019 года ждем всех коллекционеров в специализированном магазине "Филателия" (Донецк, ул. Артема, 72) и в интернет-магазине "Почта Маг".