Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину

18:53 18.12.2019

ПОЧТА ПОСВЯЩАЕТ НОВУЮ МАРКУ ИОСИФУ СТАЛИНУ



Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором.

Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народы не забывают.

Уинстон Черчилль



Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты Государственное предприятие "Почта Донбасса" приурочило ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.



18 декабря 2019 года ждем всех коллекционеров в специализированном магазине "Филателия" (Донецк, ул. Артема, 72) и в интернет-магазине "Почта Маг".





