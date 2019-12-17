Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана

18:56 18.12.2019

Президент проконтролировал строительство автобана и нового торгового центра



17 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал столицу и строительство автобана Ашхабад-Туркменабат.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, вместе с членами Кабмина, мэром города и главой СППТ президент проинспектировал строительство Торгово-развлекательному центр по улице Тегеранская, где "глава государства ознакомился с планшетами, на которых представлены эскизы ТЦ".



У ТЦ для президента устроили выставку отечественной стройиндустрии, осмотрев которую глава государства поручил вице-премьеру, отвечающему за строительство, энергетику и ЖКХ Чарымырату Пурчекову, хякиму города Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву, министру строительства и архитектуры Сойенчназару Селимову использовать при строительстве только высококачественную продукцию.



Вице-премьеру по вопросам транспорта, связи и промышленности Байрамгелди Овезову поручено расширить связи с ведущими бизнес-кругами зарубежных государств. Вице-премьеру по вопросам торговли Чары Гылыджову - организовать "самодостаточность городской среды, чтобы население имело возможность "работать, отдыхать, заниматься спортом и пользоваться услугами развлекательного и оздоровительного сервиса, который должен находиться в шаговой доступности". Председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву - финансировать объекты различного назначения. Главе СППТ Александру Дадаеву - обеспечить грамотную эксплуатацию объектов и профессиональное обслуживание.



Затем президент направился к магистрали Ашхабад-Туркменабат, где его вновь встречали министры, хякимы города Ашхабада и Ахалского велаята и председатель СППТ. Там для президента также была организована выставка, на этот раз строительной техники.



По данным издания, на строй площадке был установлен шатер и выставлены планшеты с чертежами и схемами автобана Ашхабад-Туркменабат. О проекте главе государства доложил Дадаев, после чего был показан видеоролик о процессе прокладки автобана.



Затем Гурбангулы Бердымухамедов сел за руль катка и ознакомился с ходом строительных работ, а также качеством материалов, применяемых в процессе прокладки дороги.



Вопросы строительства президент поручил контролировать вице-премьеру Пурчекову, хякимам Дурдылыеву и Сердару Бердымухамедову, а также министру Селимову. "Для бесперебойного обеспечения отрасли необходимыми материалами" вице-премьеру Овезову приказано создавать новые и реконструировать имеющиеся предприятия по выпуску импортозамещающей продукции, а Гылыджову- продуманно разместить магазины и бытовые службы для обеспечения жителей новых районов шаговой доступностью к различным товарам.



Проект, стоимость которого составляет $2,3 миллиарда, предусматривается осуществить в три этапа. Первый участок автобана – Ашхабад-Теджен планируется ввести в строй в декабре 2020 года, второй – Теджен-Мары – в декабре 2022 года и третий – участок Мары-Туркменабат – в декабре 2023 года.



Заняться строительством автомагистралей Ашхабад-Туркменабад и Ашхабад-Туркменбаши было поручено туркменским компаниям, после того как турецкая Polimex отказалась от предложения властей построить автобан до Туркменбаши на собственные средства и покрыть расходы за счет прибыли, которую платная трасса, как ожидается, начнет приносить в будущем.



24 января этого года состоялась торжественная церемония начала строительства автобана Ашхабад-Туркменабат, в которой принял участие сын президента и тогда еще депутат парламента Сердар Бердымухамедов.