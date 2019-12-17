Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...

18:59 18.12.2019 КАК УКРАСТЬ ГОРОДСКОЙ ПАРК. В "ГУЛЬШАНЕ" НАЧАЛАСЬ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ



Парк "Гульшан" в марте 2018-го. Фото Фариды Шарифуллиной



Очередным "сюрпризом" для узбекистанской общественности в преддверии новогодних праздников стала готовящаяся ликвидация парка "Гульшан" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. О том, что любимое для многих горожан место отдыха передается под строительство нескольких медучреждений, со ссылкой на пресс-службу городского хокимията (администрации), сообщили СМИ. Несмотря на заявление хокимията о том, что клиники будут государственными, личность их учредителя почему-то держится в строжайшей тайне. Кроме того, превратить государственную клинику в коммерческую после сдачи ее в эксплуатацию - дело "шести секунд". И, если нам не изменяет память, городские парки не захватывают ради строительства государственных клиник.



ПО ПРИЧИНЕ "ЗАБРОШЕННОСТИ"?



"Столичный парк "Гульшан", который сегодня находится в заброшенном состоянии, отдадут под застройку многопрофильными клиниками", - проинформировало читателей издание Podrobno.uz, делая акцент на "бесхозности" парковой зоны и как бы обосновывая необходимость отъема парка.



"Сегодня рост населения Ташкента рождает рост спроса на медицинские услуги. Учитывая это, планируется построить четыре многопрофильные клиники, которые будут на 100% в государственном ведении. Ожидается, что они будут построены на территории первой Медицинской академии, медицинского колледжа имени Боровского, второй - Медицинской академии и парка "Гулшан", цитирует издание заверения о благородных намерениях горхокимията, возглавляемого предпринимателем-монополистом Джахонгиром Артыкходжаевым, назначенного на эту должность президентом Мирзиеевым.



По словам столичных управленцев, парк, который находится в ведении МВД, "сейчас заброшен и не ухожен" (если это так, почему хокимият не приведет его в порядок? - ред.). А посему, наряду со строительными работами будут проведены и работы по облагораживанию прилегающей территории.



"Нужно отметить, что проектно-строительные работы будут вестись с учетом деревьев, растущих на территории парка. Не нарушая требований моратория, объявленного постановлением президента, большие деревья останутся на своих местах, а маленькие деревья будут пересажены по периметру территории. Для этих целей уже приобретена специальная техника", - заверили журналистов сотрудники хокимията.



Примечательно, что найти данную информацию на официальном сайте городской администрации нам не удалось - то ли слишком глубоко запрятали, то ли попросту удалили с глаз долой (а вот скриншот заявления имеется).



Скриншот заявления горхокимията по поводу сноса парка, сделанный изданием Mezon.io



По наблюдениям людей, проживающих поблизости от парка, там уже вовсю идет вырубка растительности. И это происходит вопреки громогласным обещаниям чиновников "сохранить деревья".



Глядя на образцовую чистоту и порядок в парке, куда вход был бесплатный, на ухоженные дорожки и аллеи, ряд красивых и удобных скамеек, мысль о "заброшенности" территории, навязчиво выдаваемая администрацией горхокимията в качестве главного мотива застройки, улетучивается сама собой.



ИЛИ ПОТОМУ, ЧТО В ЦЕНТРЕ?



По мнению ташкентской активистки и администратора популярной в Фейсбуке группы "Ташкент-СНОС" ?Фариды Шарифуллиной, уничтожение парка "Гульшан" необходимо предотвратить. Приводя свои аргументы и показывая недавно снятые фотографии, она пытается обратить внимание работников администраций на все еще не освоенные заброшенные пустыри на месте ранее снесенных объектов и махаллей, которые в силу бездействия госорганов постепенно превращаются в места мусорных свалок.



"Вот каким был парк "Гульшан" еще недавно. Там не было супер-аттракционов, но он был тихим и ухоженным. Бывший в ту пору хоким Мирзо-Улугбекского района Шерзод Кудбиев даже обещал еще улучшить этот парк. Однако прямо вчера (14 декабря - ред.) объявили этот парк заброшенным (а кто его забросил-то?), поэтому его уничтожат, и там построят больницы. О кей, больницы нам нужны. Но почему именно вместо парка? Есть ведь неосвоенные заброшенные территории после неразумного сноса!", - задается вопросом гражданская активистка.



По ее словам, для этой цели могли бы послужить "до сих пор пустующие территории Приюта Кауфмана, завода "Хлопкомаш", участка возле магазина "Светлана" (там лет 20 кран торчит). Да и [махалля] Себзар после ночного сноса стоит пустырь-пустырем". "@Toshkent shahar hokimligi, @Toshkent shahar Mirzo-ulugbek hokimligi, можете аргументированно и умно ответить? Почему пустыри не осваиваются, а нормальный парк будет уничтожен? Куда детям и старикам ходить гулять,?" - обращается Фарида Шарифуллина к администрациям уже в который раз принимающим коррупционные решения за спиной народа.



А снимок утопающего в зелени парка "Гульшан", датированный 17 марта 2018 года, и вовсе восхищает: "Вот другой парк в Мирзо-Улугбекском районе - "Гульшан". Тренажеры бесплатные, а в том вон здании - настольный теннис за 4 тыщи один час. Есть детская площадка. Тоже чисто, аккуратно, народу мало. Наслаждайтесь, товарищи, физкультурой и отдыхом!" - писала она в то время.



Простите, но за какие-нибудь полтора года парк не может оказаться в разряде столь "запущенных", что единственной мерой его спасения является …снос.



Очевидно, что решение о выведении "жирного" земельного участка, находящегося в престижном "Центре шоссе Луначарского", из "общегородского" оборота, и присвоение его "избранными" могло быть принято исключительно "наверху" (Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев).



"Рядом с парком расположена махалля (квартал - ред.), в которой проживают чиновники высшего ранга и семьи государственной элиты Узбекистана, здесь же была резиденция Шавката Мирзиеева в бытность его премьер-министром Узбекистана", - уведомляет здание Mezon.



РЕЗОНАНСНЫЕ СНОСЫ



По своим размерам парк "Гульшан" небольшой, в длину он всего 300 метров, в ширину - 150. Несмотря на свою компактность, тихая и тенистая зеленая зона привлекает посетителей своим уютом и особой атмосферой. Сразу за парком начинается городской стадион МВД и жилой массив Кара-Су, который в народе именуют "Бойвачча" ("Дворянский").



"Сам парк известен в городе, как центр основания движения помощи детям с ограниченными возможностями. Он не может похвастаться большим выбором аттракционов (их здесь практически нет - ред.), однако дорожки парка прекрасно приспособлены для плавного передвижения колясок", - отмечает Mezon.



К слову, в парке имеется и небольшой дом культуры. В нем действовал "Клуб реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество", помогающий детям с ограниченными возможностями вести приближенную к полноценной жизнь в современном обществе.



Ташкентцы уверены, что парк специально довели до плачевного состояния (хотя это не так - он и сейчас вполне ухоженный - ред.), чтобы "отжать" землю. Кто-то из правящей клики с помощью офшорных фирм станет застройщиком/инвестором. Некоторые из интернет-пользователей отмечают, что "самые крупные деревья были помечены красной краской еще летом". Что лишний раз подтверждает неуместность баек хокимията о будущей "сохранности" деревьев: к вырубке здесь готовились уже загодя.



Нет никакой гарантии, что в парковой зоне будет возведена именно медклиника (власти обещают, но впоследствии часто обманывают). Как это произошло, к примеру, на массиве Чиланзар, где вместо заявленного строительства поликлиники вырос многоэтажный жилой комплекс.



Типичная история для Ташкента последних лет - сначала под благим предлогом возведения детских площадок или современных парковок (по указке "сверху") сносят какие-то объекты, скажем, жилые дома, гаражи и коммерческие объекты. Срочно, в одну ночь, выселяют владельцев черт-те куда, ломают судьбы людей, а потом вдруг выясняется, что стоянку, как это положено по закону, никто строить не собирался. Так и стоят пустыри месяцами, а то и годами, пока не объявится застройщик, положивший глаз на лакомый участок земли (теперь уже бесхозный, оспаривать ее не нужно).



ГЛАВНЫЙ ТРИАТЛОНИСТ



Массу гневных откликов в адрес вызвала публикация "Прощай, парк "Гульшан"? Автор сетовал, что "многочисленные, в том числе коллективные обращения к президенту о сохранении парка и прилегающего к нему стадиона "Динамо" не дали никаких результатов".



"По слухам, парк и стадион, расположенные в Центре Луначарского по улице Буюк Ипак Йули, присвоил младший зять нынешнего руководителя страны (Отабек Умаров - ред.), - писал он. - А это значит, что судьба парка предрешена: он будет уничтожен так же, как были варварски вырублены столетние деревья в Сквере Амира Тимура".



Многие из участников интернет-дискуссий по теме также уверены - за циничным изъятием парка "Гульшан" стоят члены "правящей" в стране семьи, чьи аппетиты с каждым днем только растут. Уже на третий год президентства Шавката Мирзиеева, после гигантского проекта застройки Tashkent-City, "семья" потеряла чувство меры, захватывая все лучшие земли и застраивая их на выводимые в офшоры бюджетные средства. Причина проста - никакого контроля и отчетности за этими деньгами нет.



За примерами далеко ходить не надо - стоит вспомнить судьбу роскошной резиденции в зоне отдыха "Сиджак", конфискованной у старшей дочери покойного президента Ислама Каримова - Гульнары. Шикарные апартаменты бывшей "Принцессы" вместе со всем имуществом еще летом новые власти сочли необходимым бесплатно передать Федерации триатлонного спорта в Узбекистане - "с целью развития этого вида спорта". По случайному совпадению эту Федерацию с марта 2019-го возглавляет Отабек Умаров, муж младшей дочери президента Мирзиеева. Предложение было поддержано единодушно - триатлон, конечно, нужно развивать, куда ж без него. А для создания учебно-тренировочного комплекса на базе резиденции, согласно постановлению правительства (Арипов), этой самой Федерации триатлона было выделено 15 миллиардов сумов (1,7 миллиона долларов).



Соб. инф Источник - asiaterra.info

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