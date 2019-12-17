В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули

19:05 18.12.2019

В Ашхабаде сносят дома в районе старого аэропорта



Ряд многоквартирных жилых домов в районе старого аэропорта были отремонтированы к Азиаде-2017. В частности, их покрыли облицовочными панелями. Сейчас эти дома начали сносить, не все жильцы выехали из своих квартир.



Как правило, власти Ашхабада жильцам сносимых домов новых квартир не предоставляют, предлагая подождать некоторое время. Например, жителям, проживавшим в домах на улице Ногина (рядом с Университетом), которые были снесены два года назад, лишь недавно предоставили квартиры в микрорайоне Парахат-7.



Однако в новых квартирах нет электричества и газа, не работают лифты и много других недоделанных вещей. Уставшие кочевать по чужим квартирам люди соглашаются брать непригодные для нормального проживания квартиры. Но есть и те, кто требует сначала полностью завершить работы в соответствии с проектом и лишь затем они готовы въехать туда.